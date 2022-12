Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.12.22 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

«Magyar Nemzet»: Israel geht seinen eigenen nationalen Weg

BUDAPEST: Über die Regierungsbildung in Israel schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Freitag:

«Netanjahu wird nun vorgeworfen, dass infolge der Regierungsbeteiligung der religiösen Parteien künftig die Rechte der Palästinenser verletzt würden. Dass sie dermaßen schikaniert würden, dass sogar der Nahost-Konflikt zwischen Juden und Arabern erneut aufflammen könnte. (...) In den letzten Jahrzehnten hatte Israel zahlreiche Ministerpräsidenten, und nicht immer hieß dieser Benjamin Netanjahu. (...) Die Regierungen in Jerusalem hatten so oder so die nationalen Interessen vor Augen, die darauf gründen, dass Israel ein jüdischer und demokratischer Staat ist. (...) Netanjahus sechste Regierung wird die Israelis und Palästinenser einander nicht näher bringen, aber schlechter werden wird das Verhältnis zwischen ihnen auch nicht. (...) Der neue Regierungschef wird sich mit jenen Ländern verbünden, die ähnlich wie Israel ihren eigenen nationalen Weg gehen und die an die nationale Identität und Souveränität glauben.»

«Hospodarske noviny»: Biden hat seine Rolle erst finden müssen

PRAG: Zum Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei US-Präsident Joe Biden schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Zu Beginn des Ukraine-Kriegs schrieb man zu Recht von einer atemberaubenden Verwandlung Wolodymyr Selenskyjs - von einem unsicheren Präsidenten hin zu einem wirklichen Anführer. Doch auch Joe Biden hat seine Rolle erst finden müssen. Noch im vorigen Jahr zweifelten nach dem misslungenen Rückzug aus Afghanistan viele an seinen Entscheidungs- und Führungsfähigkeiten. Damals glaubte Biden nach einem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass man mit Russland «stabile und berechenbare Beziehungen» haben könne. Das hat sich als Trugschluss erwiesen. Doch falls Putin darauf gesetzt haben sollte, dass Selenskyj umfällt und Biden nachgibt, dann hat er einen fatalen Fehler begangen.»

«De Standaard»: Die Ukrainer stehen vor einem existenziellen Problem

BRÜSSEL: Auch nach dem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Washington bleibe die Lage für die Ukraine kritisch, meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Die Bilanz von Selenskyjs Atlantiküberquerung fällt gemischt aus. Er bekommt sein Patriot-Luftabwehrsystem, aber andere Waffen stehen weiterhin auf dem Wunschzettel. Ein Zyniker würde anmerken, dass Joe Bidens Amerika die Ukraine mit Ressourcen ausstattet, die gerade so ausreichen, um die russische Aggression zu überleben, aber nicht, um Putin aus seinem Territorium zu vertreiben, wie es 2014 - vor der Besetzung der Krim - bestand. (...)

Trotz ihres großen Mutes stehen die Ukrainer vor einem existenziellen Problem. Um die Russen zu besiegen, bedarf es einer Art von Krieg, zu dem weder Europa noch Amerika bereitet ist. Das verschafft Putin trotz seiner vielen katastrophalen Fehlkalkulationen einen strategischen Vorteil. Zusammen mit seiner Entschlossenheit, unbegrenzt viele junge Russen in den Tod zu schicken, um sein eigenes Überleben zu sichern, verheißt dies nichts Gutes für Selenskyj.»

«Le Monde»: Selenskyjs US-Besuch war symbolträchtig

PARIS: Zum Besuch des ukrainischen Präsidenten in Washington, schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Freitag:

«Das Bild war die Botschaft. Und es war eins von Verbündeten, die angesichts der Herausforderung eines von Wladimir Putins Russland der Ukraine auferzwungenen Krieges zusammengeschweißt sind. Sie stehen Schulter an Schulter während der Kremlchef Tod verbreitet und zerstört, um vergeblich zu versuchen, ein Volk zu beugen, das sich nun seinem eigenen Schicksal zuwendet. (...)

Wolodymyr Selenskyj war nicht der erste Präsident eines mit den USA verbündeten Landes, das in einen lebenswichtigen Kampf verwickelt ist und der einen solchen Besuch abstattete. Mit Ernsthaftigkeit und einer Prise Humor konnte er die Akzente eines berühmten Vorgängers, des britischen Premierministers Winston Churchill, der in der dunkelsten Zeit des Zweiten Weltkriegs kam, wiederfinden, um dem Ereignis gerecht zu werden.»

«The Guardian»: USA wollen Sieg der Ukraine

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Freitag den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington:

«Geschickt hat er Dankbarkeit mit neuen Bitten um Unterstützung verbunden. Die Hilfe der USA sei keine Wohltätigkeit, sondern eine Investition in die «globale Sicherheit und Demokratie», für die die USA und ihre Verbündeten stünden, betonte er. Dass die Biden-Regierung dem zustimmt, ist klar. Die tiefer gehende Frage ist jedoch, wie dringend Washington möchte, dass diese Investition Früchte trägt, und welchen Preis es zu zahlen bereit ist. Waffen und Geld sind die beiden Schlüssel zur Antwort.

Biden und seine Berater werden Selenskyj versichert haben, dass die USA wollen, dass Russland in der Ukraine besiegt wird. Aber sie werden ihm auch gesagt haben, dass sie keinen größeren Konflikt wollen und dass sie möglicherweise eine andere Vorstellung davon haben, wie eine Niederlage aussehen könnte.»

«NZZ»: Netanjahu ist so schwach wie nie

ZÜRICH: Zur Bildung einer weit rechts stehenden Regierung in Israel meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Benjamin Netanjahu ist ein politischer Überlebenskünstler. Mehr als einmal schon schien seine Karriere am Ende zu sein, doch immer wieder fand er seinen Weg zurück ins Zentrum der Macht. Weder das laufende Korruptionsverfahren noch die erbitterten Manöver seiner zahlreichen politischen Gegner konnten den erneuten Aufstieg «Bibis» verhindern.

Nun ist er also, nach einem Zwischenjahr in der Rolle als Oppositionsführer, wieder am Ziel angelangt: Am Mittwoch konnte er Minuten vor Ablauf der Deadline den erfolgreichen Abschluss der Koalitionsverhandlungen verkünden und wird damit zum sechsten Mal seit 1996 israelischer Ministerpräsident. Er steht einer Regierung vor, die so weit rechts steht und so stark religiös geprägt ist wie noch keine in Israels Geschichte. (...)

Doch der Eindruck eines erstarkten, politisch schlagkräftigen Ministerpräsidenten mit einer geschlossenen Regierung im Rücken täuscht. Im Gegenteil: Netanjahu, der sonst so gewiefte Taktierer, ist so schwach wie noch nie. Weil ihm in den Koalitionsgesprächen zusehends die Kontrolle über seine euphorisierten Partner entglitten ist, könnte seine sechste Amtszeit die turbulenteste werden.»

«Göteborgs-Posten»: Keine Pflichten, nur Privilegien

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) meint am Freitag zu der Dokureihe über den Ausstieg aus dem Königshaus von Prinz Harry und Herzogin Meghan:

«Man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Deshalb sind die Briten von Harry und Meghan enttäuscht. Der Tod der Queen könnte die Öffentlichkeit auch sensibler für Kritik am Königshaus gemacht haben. Die Königin wurde für ihr Pflichtgefühl gegenüber ihrem Erbe gehuldigt - genau das, was Harry nicht erfüllt. Hinzu kommt die einfache Tatsache, dass die Geschichte von Harry und Meghan nicht zusammenpasst. Sie sagen, ein zurückgezogeneres Leben zu wollen. Wenn sie wirklich privater sein wollten, hätten sie aussteigen und ruhig leben oder einfach weiterhin der jüngste Prinz und seine Frau sein können. Alles hätte weniger Aufsehen erregt als ein Generalangriff auf das britische Königshaus. Was die Briten erkannt haben ist, dass Harry mit seiner Last bare Münze verdient. Er hat nie auf seine Privilegien verzichtet, sondern nur auf seine Pflichten.»