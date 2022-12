Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«NZZ»: China kann die USA am Golf nicht ersetzen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jingpin in Saudi-Arabien:

«In Washington beobachtet man die Annäherung der Saudi an China mit Sorge. Die Presse ist seit Tagen voller Analysen, was der neue Fokus Saudi-Arabiens und der anderen arabischen Golfstaaten nach Osten bedeutet. Xis Besuch nährt die Befürchtung, dass China die USA als wichtigsten Partner der Golfstaaten ablösen könnte. Dies umso mehr, als das Bündnis mit den USA in einer Krise ist und Saudi-Arabien Biden jüngst durch die Drosselung der Erdölförderung brüskierte.

Es ist aber klar, dass China die USA als Garant für Sicherheit am Golf nicht ersetzen kann oder will. Auch wenn Peking zur Absicherung des Seehandels nach dem Ausbau seiner Marinebasen im Indischen Ozean strebt, hat es keine Ambitionen, eine größere Militärpräsenz im Golf aufzubauen. Auch hat China kein Interesse, sich im Kampf mit Iran auf Saudi-Arabiens Seite zu schlagen und dafür seine engen Wirtschaftsbeziehungen mit Teheran zu opfern.»

«The Guardian»: Wut und Schmerz von zwei Superprivilegierten

LONDON: Zur Netflix-Doku «Harry & Meghan» heißt es am Freitag im Londoner «Guardian»:

«Viele werden die sechsteilige Netflix-Doku des Herzogs und der Herzogin von Sussex als eine Ablenkung in einer für die Nation schwierigen Zeit abtun. In gewisser Hinsicht ist das eine völlig angemessene Reaktion. Wenn man die Wut und den Schmerz zweier außergewöhnlich reicher und anspruchsvoller Menschen, die in Kalifornien leben, gegen die Kämpfe und Entbehrungen von Millionen unterbezahlten Briten abwägt, die mit einer erschreckenden Krise der Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben und sich kein Netflix-Abo leisten können, kann es nur eine Schlussfolgerung geben. Es sind vor allem die vielen benachteiligten Menschen, die Gründe haben, sich über das heutige Großbritannien zu beschweren, nicht die wenigen Superprivilegierten wie Harry und Meghan.»

«Volkskrant»: Rechtsextremismus sollte nicht unterschätzt werden

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag das Vorgehen der deutschen Sicherheitsbehörden gegen die «Reichsbürger»-Szene:

«Die Verhaftung von 25 rechtsextremen Verschwörern in Deutschland, die dabei waren, eine Machtübernahme zu planen, zeigt, dass die Bedrohung aus dieser Ecke immer konkreter wird. Wie aussichtslos so ein Komplott auch sein mag, die Bereitschaft zu tödlicher Gewalt und das Nachdenken über die Besetzung von Ministerposten nach dem Coup zeigen, dass Unzufriedenheit mit dem Staat mittlerweile zu ernsthaften strategischen Überlegungen und Taten führen kann.

Diese Entwicklung ist auch in den Niederlanden nicht zu unterschätzen. Denn einmal mehr wird sichtbar, dass der Rechtsextremismus eine globalisierte Bewegung ist. Unter anderem durch soziale Medien verbreiten sich selbst die bizarrsten Ideen weltweit, angetrieben durch den Einfluss weltweiter Geschehnisse wie Corona oder den Klimawandel, um schließlich auf einem fruchtbaren lokalen Nährboden zu landen.»

«Washington Post»: Perus Demokratie zeigt sich widerstandsfähig

WASHINGTON: Zur Absetzung und Verhaftung des peruanischen Präsidenten Pedro Castillo, gegen den nun wegen des Verdachts auf Rebellion und Verschwörung ermittelt wird, schreibt die «Washington Post»:

«Unerfahren, von einem Mischmasch ultralinker Ideologien besessen und von einer Gruppe korrupter Berater umgeben, war der frühere Landschullehrer Pedro Castillo nie für das Amt geeignet, das er vor 17 Monaten gewann: Präsident von Peru. (...) Am Mittwoch beging er nun seinen bisher größten Fehler: einen Plan anzukündigen, den Kongress aufzulösen, das Gerichtswesen zu «reorganisieren» und per Dekret zu regieren.

Die schnelle, durchschlagende und friedliche Zurückweisung dieses Griffs nach der Macht durch die peruanische Gesellschaft sendet ein hoffnungsvolles Signal für die Zukunft der Demokratie aus - in der Andennation mit ihren 33 Millionen Einwohnern und auch ganz allgemein (...) Es wird keine Wiederholung des «Selbstputsches» von vor 30 Jahren geben, als der damalige Präsident Alberto Fujimori den Kongress auflöste und sich mit militärischer Unterstützung diktatorische Macht aneignete (...) Eine stabile Demokratie und weniger Korruption ist ganz klar das, was die Peruaner wollen. Und obwohl Castillo diese Sache verriet, zeigt die konstitutionelle Widerstandsfähigkeit, die Peru am Mittwoch bewies, dass Optimismus immer noch rational ist.»