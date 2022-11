Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«NZZ»: Keine gute Lösung für Chinas Covid-Problem

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag Chinas Vorgehen bei der Bekämpfung der Covid-Pandemie:

«Die Regierung versucht indes weiterhin die Quadratur des Kreises: Sie will die Zahl der Neuansteckungen auf ein Niveau nahe null drücken und gleichzeitig die Folgen für die Wirtschaft minimieren und den Alltag der Bürger so wenig wie möglich beeinträchtigen. Angesichts der leichten Übertragbarkeit der neuen Virusvarianten ist das Unterfangen letztlich zum Scheitern verurteilt. (...)

Entweder überzieht die Regierung das Land in den kommenden Wochen mit flächendeckenden Lockdowns. Das könnte die Wirtschaft in die Knie zwingen und zu größeren Unruhen führen. Oder aber die Behörden nehmen spürbare Lockerungen vor. Möglich wäre auch, dass sich das Virus unkontrolliert Bahn bricht. Beides könnte das unterentwickelte Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze bringen. Es gibt keine gute Lösung für Chinas Covid-Problem.»

«Wall Street Journal»: Chinas Null-Covid- Rechnung

NEW YORK: Zum starken Anstieg der Corona-Fallzahlen in China und der chinesischen Corona-Politik schreibt die US-Zeitung «The Wall Street Journal»:

«Erinnern Sie sich noch, als Chinas Umgang mit Covid-19 als weltweites Modell galt? Westliche Gesundheitsexperten schauten mit verklärtem Blick auf Pekings Null-Covid-Politik (...). Nun, so viel dazu. Während sich der dritte Jahrestag des Covid-Ausbruchs nähert, meldet China Rekordinfektionszahlen (...) Chinas besonderes Problem ist, dass seine drakonische Null-Covid-Politik seine Menschen schlechter schützt, sei es mit Impfungen oder mit natürlicher Immunität. Aus nationalistischen Gründen weigert sich die Kommunistische Partei, westliche Impfstoffe zu akzeptieren, die effektiver als die hausgemachten chinesischen Spritzen sind. Lange Lockdowns bedeuten, dass weniger Menschen dem Virus ausgesetzt waren und natürliche Immunität entwickelt haben als im Rest der Welt. (...) Derweil mehren sich die Zeichen, dass der jüngste Covid-Ausbruch und die Lockdowns auf mehr öffentliche Frustration und Widerstand stoßen (...) Die allgemeine Lehre aus Chinas Covid-Rechnung ist, dass Lockdowns nicht funktionieren und dass autoritäre Regime keine Modelle für öffentliche Gesundheit oder irgendetwas sonst sind.«

«Die Presse»: Putins Energieterror

WIEN: Zum Dauerbeschuss der ukrainischen Energieinfrastruktur durch russische Raketen schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Das Kalkül von Wladimir Putins Energieterror im ukrainischen Winter ist simpel: Kiew soll zum Einlenken im Krieg gezwungen werden. (...) Wenn der Kreml meint, dass sich die Ukrainerinnen und Ukrainer angesichts von Dunkelheit und Kälte gegen ihre Regierung erheben werden, dann hat er sich in seinen Nachbarn getäuscht. Das dämonisierte «Kiewer Regime» gibt es nur in der Vorstellungswelt des Kreml. Was es gibt, ist eine ukrainische Nation, und die wehrt sich gegen Putins Krieg, so gut es eben geht. (...)

Der Ukraine stehen sehr harte Wochen und Monate bevor. Es ist zu befürchten, dass Putins rücksichtslose Kriegsführung viele zivile Leben fordern könnte. Bei allem Widerstandsgeist ist nicht ausgeschlossen, dass eine Situation eintritt, in der die Ukraine in irgendeiner Weise auf die Forderungen des Kreml reagieren muss. Doch die Ukrainer haben in den vergangenen Monaten mehr als einmal bewiesen, dass sie den Lauf der Ereignisse zu ihren Gunsten beeinflussen können. Gut möglich also, dass das Land noch unbeugsamer aus diesem Winter hervorgeht als bisher.»