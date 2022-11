Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Público»: Warten auf Durchbruch bei COP27

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Freitag das Tauziehen um Ausgleichszahlungen an ärmere Länder für klimabedingte Schäden bei der Weltklimakonferenz in Ägypten:

«Nach Tagen öffentlicher Reden und Verhandlungen in Hinterzimmern liegt ein erster Entwurf der Abschlusserklärung der COP27 in Ägypten vor. Das Dokument wird allerdings noch als zu verwirrend und vage empfunden. Einer der wesentlichen Punkte ist der sogenannte Schadensfonds - das heißt, eine erhebliche finanzielle Unterstützung der am weitesten entwickelten Länder (die für den Ausstoß eines großen Teils der Treibhausgase verantwortlich sind) für die am stärksten gefährdeten, die bereits unter den brutalen Folgen des Klimawandels leiden. Dieses Dokument wird bis zu einer endgültigen Version noch x-mal überarbeitet werden. UN-Generalsekretär António Guterres hat bereits gesagt, was zwingend erforderlich ist: «Ein ehrgeiziges und glaubwürdiges Abkommen über Verluste und Schäden und finanzielle Unterstützung für Entwicklungsländer.» Das ist die Messlatte für Erfolg oder Misserfolg.»

«The Times»: Neuer britischer Staatshaushalt ist verantwortungsvoll

LONDON: Mit Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen will die britische Regierung die Staatsfinanzen stabilisieren. Dazu meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Die Entscheidungen von Finanzminister Jeremy Hunt mögen einige jener Konservativen enttäuschen, die für niedrige Steuern und einen kleinen Staatsapparat eintreten. Aber dieser besonnene und verantwortungsvolle Haushalt bietet der Partei die Chance, den Ruf wirtschaftlicher Kompetenz zurückzugewinnen.

Darüber hinaus stellt der Schritt des Finanzministers, die schwierigsten Ausgabenentscheidungen auf die Zeit nach den Wahlen zu verschieben, eine Herausforderung für die Labour-Partei dar. Weil Steuern, Kreditaufnahme und Ausgaben bereits an oder nahe der Grenze des wirtschaftlich und politisch Machbaren liegen, muss sich der Schwerpunkt der politischen Debatte nun auf die Reform des öffentlichen Sektors und die Steigerung der Produktivität verlagern. Genau auf diesem Gebiet muss die politische Auseinandersetzung stattfinden.»

«de Volkskrant»: Im MH17-Prozess hat sich der Rechtsstaat bewährt

AMSTERDAM: Zum Prozess um den Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014 meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Von dem Moment an, als dieser schreckliche Fehler bemerkt wurde, haben die Separatisten (im Osten der Ukraine) und ihre russischen Schutzherren alles versucht, um ihre Verantwortung zu vertuschen. Indem sie Spuren am Tatort verwischten und «alternative Wahrheiten» verbreiteten - wobei die Behauptung, MH17 sei vor dem Abflug mit Leichen beladen worden, wohl die makaberste war. (...)

Mit dem Prozess, der im März 2020 begann, hat der Rechtsstaat auf die Barbarei reagiert, der 298 Menschen zum Opfer fielen. Dass die Tatverdächtigen sich nicht persönlich vor Gericht verantworteten und lediglich einer von ihnen sich durch einen Anwalt vertreten ließ, schmälert die Bedeutung dieses MH17-Verfahrens ebenso wenig wie die - vorläufig - nur geringe Chance, dass die drei Verurteilten ihre Strafe verbüßen werden. Der Anstand und die Beharrlichkeit des Rechtsstaates haben mehr Eindruck gemacht als die Lügen und die Gewissenlosigkeit der Täter.»

«Tages-Anzeiger»: MH17-Prozess zeigte auch Putins Schuld

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» kommentiert am Freitag die Verurteilung von drei Angeklagten zu lebenslangen Haftstrafen für den Abschuss der Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014:

«Es ist eine späte Erinnerung an das Schicksal der 298 Menschen an Bord des Flugzeugs der Malaysia Airlines, deren Reise von Amsterdam nach Kuala Lumpur am 17. Juli 2014 über dem Osten der Ukraine ein brutales Ende nahm. Das Urteil kommt aber gerade rechtzeitig, um daran zu erinnern, dass Wladimir Putin seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine nicht erst vor neun Monaten begann. Der Krieg fing spätestens mit der russischen Annexion der Krim im Frühjahr 2014 an und mit der Unterstützung aus Moskau für die Söldner im Osten der Ukraine. (...)

Das Urteil des Gerichts in Amsterdam schafft Klarheit, bringt aber für die Angehörigen der 298 Opfer keine Gerechtigkeit. Zwei der Verurteilten verstecken sich in Russland und werden ihre Haftstrafen nicht antreten müssen, der dritte kämpft angeblich gegen die Ukraine. Ohnehin hätte Wladimir Putin in Amsterdam vor Gericht sitzen müssen. Ohne seinen Krieg gegen die Ukraine könnten die Passagiere an Bord der MH17 heute noch leben.»