Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Washington Post»: Bei US-Wahl hat auch das Abtreibungsrecht gesiegt

WASHINGTON: Im Zuge der US-Zwischenwahlen sind das Recht auf Abtreibung in einigen Bundesstaaten gestärkt und dessen Gegner vielerorts abgestraft worden. Dazu schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Diese Ergebnisse sind lediglich die frühen Siege dessen, was eine lange Kampagne zur Wiederherstellung der Abtreibungsrechte im Land werden könnte. Republikaner sollten sich fragen, ob sie auf der falschen Seite dieser Bemühungen stehen wollen. Es stellte sich heraus, dass Amerikaner überall im Land die Fortpflanzungsfreiheit verteidigen. Die Siege dienen als Rüge für den Supreme Court, der im Juni das verfassungsmäßige Abtreibungsrecht aufgehoben hatte, und als Warnung an Abgeordnete, die gern medizinische Entscheidungen fällen würden, die Frauen und ihren Ärzten überlassen sein sollten. (...)

Anstatt auf ein perfektes Gesetz zu warten, sollten die Demokraten überparteiliche Gesetzgebungen anstreben, die das Recht auf Abtreibung schützen, soweit die Politik es zulässt. Republikaner sollten derweil wahrnehmen, dass sie in Bezug auf die Freiheit bei der Fortpflanzung falsch gelegen haben - moralisch und politisch. Sie wären gut beraten, das Thema so bald wie möglich zu entschärfen.»

«La Vanguardia»: Republikaner gegen Trump

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag die Lage Donald Trumps nach den US-Zwischenwahlen:

«Angesichts der Wahlergebnisse, die bei den Republikanern zu tiefer Enttäuschung geführt haben, wächst in ihren Reihen die Ablehnung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Die Gouverneurskandidaten, die er bei diesen Wahlen eingesetzt hat, haben schlechte Ergebnisse erzielt. Auch die von Trump geförderten Kandidaten für den Senat haben verloren. Und dasselbe passierte seinen Kandidaten für das Repräsentantenhaus. Viele Niederlagen. Genug, um gegen Trumps Wunsch, 2024 Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden, eine Welle der Ablehnung in den konservativen Reihen auszulösen. Hinzu kommt der Erfolg seines innerparteilichen Rivalen Ron DeSantis in Florida.

Die Republikaner haben Trump viel zu viel durchgehen lassen: den Angriff auf die Demokratie, indem er den Sturm auf den Capitol Hill ermutigte, die ständige Diffamierung der Institutionen und sein oft rüpelhaftes Auftreten. Aber was sie ihm nicht verzeihen, ist, als Verlierer dazustehen. Der Kampf gegen Trump und dessen erbärmliche Vorstellung von Demokratie findet nun auch in der Republikanischen Partei statt. Wir werden sehen, mit welchem Ausgang.»

«The Times»: Putin muss besiegt werden

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag den Rückzug russischer Truppen aus der ukrainischen Region Cherson:

«Putins Befehl zum Einmarsch in die Ukraine beruhte auf der katastrophalen Fehleinschätzung, dass der Widerstand schnell zusammenbrechen würde. Stattdessen hat Kiew so effektiv Widerstand geleistet, dass Russland nun den Rückzug seiner Streitkräfte aus Cherson in der Südukraine verkündet hat, der einzigen regionalen Hauptstadt, die es in diesem Angriffskrieg erobern konnte. (...)

Dieser Krieg kann dadurch beendet werden, dass Russland ihn verliert, und die Ukraine ist durchaus in der Lage, diese Niederlage herbeizuführen. Die Aufgabe der Verbündeten Kiews besteht darin, das Land weiterhin durch umfangreiche materielle und wirtschaftliche Hilfe in die Lage zu versetzen, Widerstand zu leisten. (...)

Während des gesamten Krieges haben westliche Experten, von denen nur wenige Erfahrung mit Osteuropa haben, der Regierung Biden und ihren Nato-Verbündeten unaufgefordert den Rat erteilt, Putin einen gesichtswahrenden Kompromiss zu ermöglichen. Das war immer ein Irrtum, und die Ukraine hat eindrucksvoll gezeigt, dass der Weg zum Frieden darin besteht, Putin keinerlei Spielraum zu lassen. Er muss besiegt werden und jede Hoffnung aufgeben, die territoriale Beute seiner Aggression behalten zu können.»

«de Volkskrant»: Schutz der Demokratie war US-Wählern wichtig

AMSTERDAM: Zum Ergebnis der Zwischenwahlen in den USA schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Die Umfragen haben sich also wieder einmal geirrt. Und Joe Biden, der Präsident, von dem selbst die meisten Demokraten sagen, dass er nicht gut abschneidet, wurde unterschätzt. Erfahrungsgemäß verliert ein amtierender Präsident bei den Zwischenwahlen fast immer die Mehrheit im Repräsentantenhaus, aber Bidens Verlust ist viel geringer als der von Clinton 1994 oder der von Obama 2010 - und das trotz der aktuellen Inflation und der großen Sorgen der Amerikaner über die Wirtschaft.

Aber es gab noch andere Themen, die die Menschen beschäftigten, als sie in der Wahlkabine ihr Kreuz machten. So nannten fast drei von zehn Amerikanern die Abtreibung als oberste Priorität, nachdem der konservative Oberste Gerichtshof das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch gestrichen hat. Und vor allem der Schutz der Demokratie war den Wählern ein wichtiges Anliegen, so dass die radikalen, antidemokratischen Republikaner viel schlechter abschnitten als erwartet. (...) Aber mit dem «Gefühl der Erleichterung» unter den Demokraten ist die Welt nicht wieder in Ordnung: Die nächste Phase dieses politischen Krieges steht bereits vor der Tür.»

«NZZ»: Putin ist weiterhin für rationale Argumente empfänglich

ZÜRICH: Zum Abzug der russischen Truppen aus der ukrainischen Region Cherson meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Putin stand vor der Wahl, ein Kontingent von rund 20.000 Mann für einen aussichtslosen Abwehrkampf zu opfern, um so den Moment einer weiteren Schmach hinauszuschieben, oder einen Schlussstrich zu ziehen. Die zweite Option ist eindeutig die vernünftigere: Sie gibt dem Kreml die Möglichkeit, die bei Cherson stationierten Einheiten, darunter Eliteverbände wie die Luftlandetruppen, zu retten und an anderen Fronten einzusetzen.

Trotzdem muss Putin die Entscheidung enorm schwer gefallen sein. Cherson ist die einzige Provinzhauptstadt, die Moskau seit Beginn der Invasion einnehmen konnte. Mit dem Abzug vom rechten Ufer des Dnipro scheitert auf absehbare Zeit der Plan, von dort weiter nach Westen vorzustoßen und die Hafenstadt Odessa zu bedrohen. Nun sind es im Gegenteil die Ukrainer, die vorrücken - sie können vom Dnipro-Ufer aus künftig Ziele bis an die Grenze der Halbinsel Krim beschießen. Dass Putin diese bittere Realität akzeptiert, ist ein Beleg dafür, dass er für rationale Argumente weiterhin empfänglich ist.»