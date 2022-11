Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.11.22 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

«de Volkskrant»: China-Besuch schwächt Zusammenarbeit des Westens

AMSTERDAM: Zum Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in China schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Der Besuch von Olaf Scholz kommt zu einem kontroversen Zeitpunkt: kurz nach dem 20. Parteitag, auf dem Xi Jinping zum unangefochtenen Alleinherrscher ernannt wurde, und inmitten angespannter internationaler Beziehungen. Zahlreiche westliche Länder - allen voran die USA - geraten mit China in Sachen Technologie, Menschenrechte, Taiwan und Ukraine aneinander. In ganz Europa, auch in Deutschland, diskutieren Politiker über die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von der chinesischen Wirtschaft zu verringern.

Scholz' Besuch schwächt die Zusammenarbeit auf transatlantischer und europäischer Ebene sowie innerhalb Deutschlands. Seine Koalitionspartner in Berlin, die an einer neuen China-Strategie arbeiten, wurden von seinem Alleingang überrumpelt. Auf europäischer Ebene lehnte Scholz diplomatischen Quellen zufolge einen Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für einen gemeinsamen Besuch ab und wollte nicht einmal, dass Macron in der gleichen Zeitspanne kommt. Peking profitiert von so viel Uneinigkeit.»

«Guardian»: Abhängigkeit von China nicht leicht zu überwinden

LONDON: Die britische Zeitung «Guardian» kommentiert am Freitag den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in China:

«Chinas Handelskrieg mit den USA dauert an. Es hat den illegalen Krieg von Putin gegen die Ukraine stillschweigend unterstützt und es strebt die Kontrolle über Taiwan an. Zudem werden dem in wachsendem Maße autoritären Regime «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» an uigurischen Muslimen in der Region Xinjiang vorgeworfen. Und doch ist Deutschlands wirtschaftliche Abhängigkeit weit größer als jene von Russland vor dessen Invasion.

In diesem Zusammenhang hat die Entscheidung von Scholz Aufsehen erregt, den Kauf einer Beteiligung an einem Hamburger Containerterminal durch eine chinesische Reederei gegen den Rat mehrerer Ministerien durchzusetzen. Dennoch ist an seinem Argument etwas dran, dass eine überstürzte «Entkopplung» sowohl kaum realisierbar als auch unvernünftig wäre. Ein Abhängigkeitsproblem zu diagnostizieren ist eine Sache. Es kurz- oder selbst mittelfristig zu lösen, eine ganz andere: Chinesische Rohstoffe sind für Deutschlands grüne Transformation von entscheidender Bedeutung. Die größte Volkswirtschaft der EU stellt fast die Hälfte der gesamten europäischen Investitionen in China, und Millionen von Arbeitsplätzen hängen von den wirtschaftlichen Beziehungen ab.»

«NZZ»: EU gewinnt Attraktivität auf Westbalkan zurück

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Freitag die Abkommen von sechs Westbalkanstaaten für mehr Kooperation:

«Dabei muss der Europäischen Union klar sein, dass diese regionale Lösung kein Ersatz für die europäische sein kann. Die Region hat nur eine Chance auf Prosperität, wenn sie in die europäischen Programme eingebunden ist. Man sollte die damit verbundenen Probleme nicht dramatisieren: In diesem Raum leben 17 Millionen Menschen, etwa doppelt so viele wie in London.

Die EU gewinnt auf diesem Weg ihre Attraktivität für den Westbalkan zurück, die sie durch Heuchelei und Nichtbeachtung in den letzten zehn Jahren verspielt hat. Das ist wichtig, um die Konkurrenz aus China, Russland und der Türkei in die Schranken zu weisen. Diese hat nicht geschlafen und sich im Energiesektor (Russland) und beim Ausbau der Infrastruktur (China) breitgemacht. Für diese Mächte ist die Region als Vorhof zur EU durchaus attraktiv. Nicht zuletzt, um bei Gelegenheit ohne große Kosten ein Störpotenzial gegen die Union aufzubauen.»