Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«El País»: Deutschlands kluge Entscheidung für Cannabis-Freigabe

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Freitag die geplante Legalisierung von Cannabis in Deutschland:

«Die Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen hat sich darauf verständigt, den Erwerb und den begrenzten Anbau von 20 bis 30 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum zu entkriminalisieren. Die Regierung von Olaf Scholz unternimmt damit einen Schritt hin zur Legalisierung eines Konsums, der in weiten Teilen Europas Anbau- und Vermarktungsverboten unterliegt. Deutschland hatte bereits 2014 den Anbau von Marihuana für medizinische Zwecke genehmigt und will nun den Schwarzmarkt und damit die Mafia bekämpfen, die das Geschäft kontrolliert, und die Verbraucher schützen.

Die polizeiliche Verfolgung der organisierten Kriminalität, die den Cannabishandel bisher betreibt, erzielt nur sehr begrenzte Erfolge. Die Entkriminalisierung des Konsums geht in vielen Ländern der EU fast immer mit dem paradoxen Verbot des Kaufs von Cannabis einher. Der blieb in den Händen von Händlernetzwerken, während große Summen in die Strafverfolgung gesteckt wurden, ohne dadurch das Risiko zu verringern, dass die Drogen gepanscht werden. Eine Regulierung wie in Deutschland ist die klügste Maßnahme gegen diesen illegalen Handel.»

«Washington Post»: US-Kongresswahl wird Stresstest fürs Wahlsystem

WASHINGTON: Zur anstehenden Kongresswahl in den USA schreibt die «Washington Post»:

«Die diesjährige Kongresswahl gestaltet sich nicht als normale Wahl. In einem Klima, in dem eine Partei von Skepsis und Leugnung grundlegender demokratischer Prozesse beherrscht wird, eröffnen sich neue Wege für die Einschüchterung von Wählern und die Beeinflussung von Wahlen - ein Stresstest, der ein kleiner Vorgeschmack auf das sein könnte, was bei den Präsidentenwahlen 2024 bevorsteht.

Amerikaner mit gutem Willen und gesundem Menschenverstand sollten es nicht zulassen, dass sie durch Drohungen, Einschüchterung, antidemokratische Lügen, bösartige Wahlhelfer oder selbst ernannte Ordnungshüter in Schutzwesten an der Stimmabgabe gehindert werden. Und wenn sie ihre Stimme abgeben, dann sollten sie für Kandidaten stimmen, die diese Taktiken verurteilen - und nicht für diejenigen, die sie fördern und davon profitieren.»