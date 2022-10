Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Lidove noviny»: Keine Offenheit gegenüber Russen in Mittelosteuropa

PRAG: Tschechien verbietet russischen Touristen mit einem Schengen-Visum vom 25. Oktober an die Einreise. Kritisch äußert sich dazu am Freitag in ihrem Kommentar die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Prag:

«Der Grund ist keine direkte Sicherheitsgefahr, sondern es ist eine Vergeltung für russische Verbrechen in der Ukraine. Wenn das russische Regime zivile Ziele bombardiere, könne man davor nicht die Augen verschließen, sagte der tschechische Außenminister Jan Lipavsky. Es handelt sich also um eine Zurschaustellung moralischer Werte. Interessant ist, dass die Menschen in den Ländern westlich von Tschechien auf diese Weise eher für Offenheit, Diversität und Toleranz kämpfen. Auffällig war das bei der Migrationskrise von 2015. Doch die Einstellung Russen gegenüber ist - besonders in den postkommunistischen Staaten - eine direkt entgegengesetzte.»

«Trouw»: Ausschuss zum Angriff auf US-Kapitol läuft Zeit davon

AMSTERDAM: Der Ausschuss zur Untersuchung des Angriffs auf das US-Kapitol hat Ex-Präsident Donald Trump vorgeladen. Dazu schreibt die niederländische Zeitung «Trouw» am Freitag:

«Wenn Trump sich weigert, unter Eid befragt zu werden, muss der Ausschuss dies nicht akzeptieren. Der Politiker der Demokraten Jamie Raskin, der Mitglied des Ausschusses ist, sagte dem Sender MSNBC darauf, dass ein widerspenstiger Zeuge sich strafbar macht und vom Kongress vor ein Zivilgericht gestellt und notfalls sogar ohne Einschaltung eines Richters von der Kongresspolizei festgenommen werden kann.

Aber das geschah zuletzt 1934. Zudem muss die Inhaftierung eines unwilligen Zeugen laut Urteil des Obersten Gerichtshofs an dem Tag enden, an dem ein neuer Kongress seine Arbeit aufnimmt. In diesem Fall also am 3. Januar kommenden Jahres. Wenn die Umfragen nicht täuschen, wird dann eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus die Kontrolle übernehmen, und der Ausschuss zu den Angriffen auf das Kapitol wird nicht lange überleben. Die Republikaner wollen dann mutmaßlich korrupte Aktivitäten von Hunter Biden und eine mögliche Beteiligung seines Vaters, des derzeitigen US-Präsidenten, untersuchen lassen.»

«Libération»: Frankreichs Regierung fehlen zum Stärkezeigen Muskeln

PARIS: Zu den Streiks an französischen Raffinerien und der daraus folgenden Kraftstoffknapppheit an den Tankstellen des Landes schreibt die französische Tagezeitung «Libération» am Freitag:

«Ein Anfängerfehler? Zumindest fehlende Klarheit, was die eigene Kraft anbelangt. Dieser Schluss drängt sich aus der Handhabe der Krise im Kraftstoffsektor durch die Regierung auf. Und die Krise droht, sich kommende Woche auf andere Sektoren auszuweiten. Mit der Ankündigung, dass sie die Beschäftigten der Raffinerien oder Depots zum Dienst verpflichten, um dem Konflikt ein Ende zu setzen und die Tankstellen wieder aufzufüllen, hat sich die Exekutive dafür entschieden, ihre Muskeln zu zeigen. (...) Aber um politisch seine Muskeln zu zeigen, muss man sie haben. Und das ist bei der Mehrheit, die im Juni aus der Parlamentswahl hervorgegangen ist, nicht der Fall. Sie ist eher ein Skelett als ein Bodybuilder. (...)

Obwohl seit langem davor gewarnt wird, dass es in diesem Land ein Problem mit niedrigen Löhnen gibt, das durch die Inflation noch verschärft wird, handelt die Regierung ständig zur falschen Zeit. Sie setzt wohl auf die Verzweiflung, die sich in den Teilen der Bevölkerung breit machen könnte, die am stärksten von der Benzinknappheit betroffen sind. Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass die Streikenden ein Sprachrohr vieler anderer Arbeitnehmer sind.»

«Trud»: Der perfekte Sturm ist da

SOFIA: Mit einer kommenden neuen globalen Wirtschaftskrise nach 2008 befasst sich am Freitag die bulgarische Zeitung «Trud». Das Blatt schreibt unter anderem:

«Die Krise ist da - und entwickelt sich nach einer ähnlichen Linie wir die Krise von 2008, ihre Geschwindigkeit ist aber völlig unterschiedlich. Damals hatten nur die Wenigsten den sich abzeichnenden Sturm gespürt und bereiteten sich rechtzeitig darauf vor. (...) Im Unterschied zu 2008 erwarten heute alle eine Krise. (...)

Wir befinden uns jetzt in einer Situation des perfekten Sturms. Und der ist nicht irgendwo in der Zukunft, sondern ist bereits da. Er entwickelt sich aber derart langsam und etappenweise, so dass viele sein Relief nicht klar wahrnehmen können. (...) Seit der (Corona-)Pandemie leben wir in komplizierten Zeiten und allen Anzeichen zufolge dürften sie sogar noch komplizierter werden. Es kann nur eines gesagt werden: «Liebe Fahrgäste, schnallt die Sicherheitsgurte enger. Die Turbulenz hat begonnen».»

«The Times»: König Charles III. wollte Liz Truss wohl ermutigen

LONDON: König Charles III. hat die britische Premierministerin Liz Truss mit rätselhaften Worten zu einer Audienz begrüßt. Dazu meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Unabhängig von der jeweiligen politischen Haltung müsste man ein steinernes Herz haben, um nicht auf menschlicher Ebene mit Liz Truss zu sympathisieren. Seit ihrem Amtsantritt in der Downing Street vor wenigen Wochen musste sie parteiinterne Unzufriedenheit, finanzielle Turbulenzen und einbrechende Umfragewerte verkraften. Dies mag erklären, warum sie am Donnerstag bei der Ankunft zur ersten ihrer wöchentlichen Audienzen bei König Charles dessen Bemerkung zu hören bekam: «So you've come back again? Dear, oh dear.» («Wieder da. Oh je, oh je.»)

Da die Kameras und Mikrofone korrekterweise nicht die privaten Gespräche von Monarch und Premierministerin aufzeichnen, wird niemand je erfahren, was der König mit dieser rätselhaften Bemerkung meinte. Es gibt jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass er ein politisches Urteil über die Geschicke von Liz Truss abgeben wollte. Ganz im Gegenteil. Die Krone steht abseits der Politik. Und es ist wahrscheinlich, dass der König ein persönliches Wort der Ermutigung an die Inhaberin eines großen Staatsamtes richten wollte, die gerade eine schwierige Zeit zu überstehen hat.»

«Miami Herald»: Überraschende Jury-Entscheidung nach Schulmassaker

MIAMI: Im Prozess um das Schulmassaker von Parkland mit 17 Toten hat eine Jury im US-Bundesstaat Florida für den Angeklagten lebenslange Haft statt - wie von der Staatsanwaltschaft gefordert - die Todesstrafe empfohlen. Dazu schreibt die US-Zeitung «Miami Herald»:

«Die Entscheidung von Donnerstag war überraschend, ein Schlag in die Magengrube für einige der Familien der Opfer des Parkland-Massakers. Sie überrumpelte eine Gemeinde, die während des Prozesses die Schrecken des Valentinstags 2018 in allen Einzelheiten wiedererleben musste. Die emotionale Reaktion im Gerichtssaal war spürbar. Verständlicherweise haben viele Eltern gesagt, der Gerechtigkeit sei nicht Genüge getan worden und dass (der Angeklagte) Cruz das für ihn beste Ergebnis erzielt hat.

Sollte es jemals die Möglichkeit geben, dass die Familien «darüber hinwegkommen», so hat der Beschluss der Jury, Cruz die schwerste Strafe für seine Verbrechen - die Todesstrafe - zu ersparen, sie vermutlich an den Anfang zurückgeworfen.»

«Politiken»: Junge bei Protesten im Iran in enormer Überzahl

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag die Massenproteste im Iran:

«Es ist rund einen Monat her, dass die 22-Jährige Mahsa Amini in Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei starb. Wie ein Funke entzündete ihr Tod die schwelende Unzufriedenheit mit den Lebensumständen von Frauen und dem Dasein in der geistlich geführten Gesellschaft allgemein. Einen Monat lang hat es nun Demonstrationen überall im Land gegeben. Unter den Schlagworten «Frauen, Leben, Freiheit» hat sich der Protest zu einer Wut entwickelt, die das moralisch korrupte Regime bedrohen kann. Die Jungen sind dabei in enormer Überzahl, und sie fordern, in einer offenen Gesellschaft zu leben, die die Menschenrechte respektiert und Frauen als den Männern gleichgestellt betrachtet. Mahsa Aminis Tod hat selbst Schulmädchen dazu gebracht, sich den Behörden zu widersetzen.»

«NZZ»: Abschreckungspolitik gegenüber Nordkorea ist notwendig

ZÜRICH: Zum Umgang des Westens mit Nordkoreas Atomprogramm schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Man muss sich eingestehen, dass die Politik von Zuckerbrot und Peitsche, die auf eine Liquidation des Atomprogramms abzielte, gescheitert ist. Washingtons Forderung nach einer vollständigen, irreversiblen Abrüstung des Atomarsenals mutet zunehmend realitätsfremd an. Der Westen fokussiert sich besser darauf, die Präsenz der Atombombe zu akzeptieren und davon ausgehend das Risiko eines bewaffneten Konflikts auf der koreanischen Halbinsel zu reduzieren. Diese Einsicht schützt vor weiteren Illusionen und sinnloser Verhandlungsdiplomatie. Die Nachbarstaaten, insbesondere Japan und Südkorea, werden die Bedrohung freilich nicht einfach hinnehmen. In beiden Ländern ertönt der Ruf nach höheren Verteidigungsausgaben - Aufrüstung ist Teil einer notwendigen Abschreckungspolitik gegenüber Nordkorea.»

«La Vanguardia»: Trump sollte 2024 gar nicht mehr kandidieren dürfen

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag die Vorladung des früheren US-Präsidenten Donald Trump durch den US-Kongress:

«Vier Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA trat der Ausschuss des Repräsentantenhauses, der den Angriff auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 untersucht, zu seiner neunten und vielleicht letzten Sitzung zusammen. Es wurde vereinbart, Donald Trump vorzuladen, um zu klären, was an jenem Tag in Washington passiert ist und welche Pläne er hatte, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 zu annullieren. Der Angriff auf das Kapitol erfolgte in einer Atmosphäre, die durch Trumps Behauptung, Unregelmäßigkeiten bei der Wahl hätten Biden zum Sieg verholfen, extrem angespannt war. Wer aber das Ergebnis von 2020 unterminieren wollte, sollte 2024 nicht mehr kandidieren dürfen.

In den ersten acht Sitzungen sammelten die Ermittler Beweise für die Verschwörung der Angreifer und Trumps Beziehung zu ihnen. In der neunten Sitzung wurde bekannt, dass Trump plante, sich selbst zum Sieger der Wahlen zu erklären, auch wenn die Stimmauszählung etwas anderes zeigen sollte und das Ergebnis gegebenenfalls zu annullieren. Kein Wunder, dass die Kommission angesichts solcher Vorwürfe einstimmig dafür stimmte, den ehemaligen Präsidenten vorzuladen, damit er sich öffentlich für seine Taten verantworten muss.»