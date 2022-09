Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«De Standaard»: Erfolg der russischen Mobilmachung ist zweifelhaft

BRÜSSEL: Zur Mobilmachung von Reservisten in Russland meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Putins Mobilmachungsbefehl scheint viele Russen aus der ihnen zuvor nachgesagten Apathie gegenüber dem Krieg gerissen zu haben. Nicht, dass alle Russen nun plötzlich mit den bedrängten Ukrainern sympathisieren. Ihre Wut scheint sich vor allem dagegen zu richten, dass nun ihre Söhne oder andere Familienmitglieder in einen blutigen Krieg verwickelt werden. (...) Wollen Putin und die Hardliner in seiner Gefolgschaft den Eindruck erwecken, dass die russische Armee die Lage an der Front fürs Erste wenden kann? Möglicherweise. Wollen sie ihre Position am Verhandlungstisch mit einer schnellen Problemlösung stärken? Könnte sein. Doch wird das mit dieser chaotischen Mobilmachung gelingen? Äußerst zweifelhaft.»

«Dagens Nyheter»: Zeit für Putin und iranische Mullahs läuft ab

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die Proteste im Iran und in Russland:

«Es ist unmöglich, den Mut zu erfassen, den die Iraner benötigen, die jetzt herausgehen, um ihre Abscheu gegenüber der mittelalterlichen Tyrannei der Mullahs zu zeigen. Den gleichen Mut zeigen die Russen, die nun auf die Straße gehen, um ihren Protest gegen Wladimir Putin und seinen jüngsten Zug zur Mobilisierung von 300.000 ihrer Landsleute für den Krieg in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen.

Sowohl das iranische als auch das russische Regime haben eine lange Tradition darin, Proteste mit brutaler Gewalt niederzuschlagen und Andersdenkende gefangen zu nehmen - oder zu töten. Für einen Zyniker wäre es leicht zu sagen, dass es diesmal in die gleiche Richtung gehen wird. Gleichzeitig neigt die Geschichte dazu, unerwartete Wege zu gehen. Ewige, tausendjährige, unzerstörbare Reiche und Imperien - früher oder später brechen sie zusammen. Putin erscheint heute verletzlich und schwach. Wie die iranischen Mullahs ist er ein Despot, dessen Zeit abläuft.»

«The Guardian»: Iran nimmt Kurs auf verschärfte Unterdrückung

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Freitag das zunehmend gewaltsame Vorgehen gegen die Proteste im Iran:

«Entgegen anfänglich versöhnlichen Gesten und Verlautbarungen scheinen sich die Behörden nun in Richtung einer verschärften Unterdrückung zu bewegen: ein bekanntes Muster des Versuchs, abweichende Meinungen zunächst einzudämmen und dann mit aller Härte zu bekämpfen. Mehrere Menschen sind bereits ums Leben gekommen, und angesichts der strengen Internet-Beschränkungen, der verschärften Rhetorik der Revolutionsgarde und der Rückkehr des Präsidenten aus dem Rampenlicht bei der UN-Generalversammlung in New York ist eine erhebliche Eskalation zu befürchten. Dieses Regime hat bereits mehrfach eigene Bürger massakriert.»

«NZZ»: Indien und China machen Geschäfte mit dem Aggressor

ZÜRICH: Zur Haltung Indiens und Chinas angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Indien sprang bereitwillig in die Bresche, als sich der Westen von Russland abwandte und Moskau plötzlich neue Absatzkanäle für sein Erdöl und andere Rohstoffe brauchte. Innerhalb eines Quartals verzehnfachten sich die indischen Ölimporte aus Russland. Putins Überfall zu kritisieren, aber gleichzeitig gute Geschäfte mit dem Aggressor zu machen, ist billig. Nichts deutet darauf hin, dass Delhi den Kurs gegenüber seinem wichtigsten Waffenlieferanten grundlegend ändern wird. Verbale Unmutsbekundungen ja, aber ebenso stabile Handelsbeziehungen ohne Sanktionen. Ähnlich verfährt China. Die angebliche «Freundschaft ohne Grenzen», wie sie Xi und Putin vor Kriegsbeginn beschworen, mag in Wirklichkeit nicht sehr innig sein. (...) Aber Chinas starker Mann wird Putin nicht fallenlassen. Zu stark verbindet die beiden Autokraten die gemeinsame Abneigung gegenüber Amerikas Vormachtstellung.»