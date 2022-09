Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.22 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«La Repubblica»: Tod der Queen könnte Monarchie schwächen

ROM: Zum Tod von Königin Elizabeth II. schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Freitag:

«Wenn die Trompeten verstummen und die Kutschen wieder in den Gärten der Königsschlösser geparkt sind, beginnt die eigentliche kollektive Besinnung. Theoretisch wird ein neuer König das Volk anführen, eine alte, barsche und leidenschaftslose Gestalt, die - und das ist wichtig - von einer neuen Königin, der Ex-Konkubine Camilla begleitet wird, deren Beförderung von einem Volk, das so sehr Diana an der Seite von Charles bevorzugt hätte, nicht allumfassend akzeptiert wurde.

Die wahren Protagonisten der neuen Phase der Monarchie und diejenigen, die entscheiden werden, welches Ende sie nehmen wird, werden die Untertanen sein. Es sind dieselben, die Elizabeth nie Taktlosigkeit, Sünden oder schlimmer noch Verbrechen einer königlichen Familie vorgeworfen haben, die nie auf der Höhe der Queen war. Die Monarchie wird vielleicht den Tod Elizabeths überleben, aber in einer anderen und mit ziemlicher Sicherheit geschwächten Form, nämlich wegen der Unzulänglichkeit Charles', aber auch aufgrund der Tatsache, dass der Tod seiner Mutter vielen die Daseinsberechtigung der Institution entziehen wird.»

«Dagens Nyheter»: Briten müssen sich nun selbst neu erfinden

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert den Tod der Queen:

«Königin Elizabeth führte ihr Königreich sieben Jahrzehnte lang. Sie symbolisierte ein Imperium in großer Wandlung und Auflösung - doch selbst schien sie sich kaum zu verändern. Ihr Sohn und Nachfolger Charles steht nun vor einer unmöglich erscheinenden Aufgabe. Und fast dieselbe Aufgabe wartet auf die gesamte Bevölkerung. Die Briten stehen jetzt an einem Punkt, an dem sie sich selbst neu erfinden müssen. Sie haben zudem eine neu gewählte Premierministerin und die Bande zu ihren Nachbarn und Freunden in Europa durchtrennt. Das Europa, das erneut von Krieg und Krisen heimgesucht wird. Auch der überzeugteste Republikaner kann größten Respekt vor dem Lebenswerk von Königin Elizabeth empfinden. Ein Land wie Großbritannien hätte sich keine bessere Landesmutter wünschen können.»

«Sydney Morning Herald»: Ein Hammerschlag für die britische Psyche

SYDNEY: Zum Tod von Königin Elizabeth II. schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Freitag:

«Es war der Tag, vor dem sich die Briten so lange gefürchtet haben. Sie ist tot. Die Nation hat ihre größte Stärke verloren - den Kitt, der die Union so lange zusammengehalten hat - während diese versucht, ihren Platz in der Welt für die kommenden Jahrzehnte zu definieren. 70 Jahre lang war sie deren beste Diplomatin, die größte Vertreterin von Soft Power. (...) Sie hinterlässt ein Königreich, das tief trauert und von ihrem Tod schwer erschüttert ist. Für viele waren die Monarchin und die Monarchie unteilbar geworden. Es ist ein Hammerschlag für die britische Psyche. Die Nation in ihrem gegenwärtigen Zustand wird große Probleme haben, um ihren Verlust zu verkraften.»

«The Telegraph»: Königin Elizabeth hatte die Zuneigung ihres Volkes

LONDON: Zum Tod von Königin Elizabeth II. meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Freitag:

«Der Einfluss, den sie in ihrem ererbten Amt als Staatsoberhaupt ausübte, beruhte auf einer tief verwurzelten Zuneigung des Volkes, von der ein Politiker nur träumen kann. Die Königin erinnerte uns an unsere Vergangenheit, an die Kontinuität unserer nationalen Geschichte und an die Tugenden der Widerstandsfähigkeit, des Einfallsreichtums und der Toleranz, die sie geschaffen haben.

Wir sollten auch nicht vergessen, dass nicht nur das Vereinigte Königreich eine Monarchin verloren hat, sondern auch Australien, Kanada, Neuseeland und elf weitere überseeische Gebiete, die die Königin als Staatsoberhaupt behalten haben. Werden sie ohne sie dem Druck widerstehen können, Republiken zu werden? (...)

Das Leben der Königin war nicht ohne Wechselfälle. Sie sah sich mit vielen der Schwierigkeiten konfrontiert, die alle Familien heimsuchen, mit zerrütteten Beziehungen, Scheidungen und dem Unglück von Kindern und Enkelkindern. Trotz der Erhabenheit ihrer Position war sie den enttäuschenden Aspekten des Lebens genauso ausgesetzt wie wir alle. Als Nation trauern wir alle gemeinsam um sie. Das zweite Zeitalter einer Königin Elizabeth ist zu Ende. Lang lebe König Charles III.»

«De Standaard»: Königin mit einer klaren Botschaft

BRÜSSEL: Zum Tod der britischen Königin meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Queen Elizabeth wurde Königin, als Winston Churchill, Harry Truman und Josph Stalin die Welt regierten und ihr Land noch ein globales Imperium war, das große Teile Afrikas beherrschte. Die Botschaft, mit der sie den Thron bestieg, war einfach und klar - und vielleicht gerade deshalb so anziehend. Sie sprach von ihrer lebenslangen Pflicht, dem Volk zu dienen. Die Welt hat sich seither sehr stark verändert, aber ihre Botschaft der Pflicht schien nie altmodisch zu werden und hat Generationen von Briten verzaubert. Immer wenn die Königin einen Jahrestag zu feiern hatte, füllten sich die Straßen Londons mit Hunderttausenden von Menschen und im ganzen Land wurden Volksfeste veranstaltet. Auch viele Nicht-Briten werden zugeben, dass sie sich regelmäßig von der Aura einer Königin mitreißen ließen, die selbst von Netflix als ein Weltstar betrachtet wurde.»

«De Telegraaf»: Die Queen war ein Fels in der Brandung

AMSTERDAM: Zum Tod der britischen Königin meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Freitag:

««Mit dem Ableben von Königin Elizabeth II. ist ein Zeitalter zu Ende gegangen. Die Monarchin war für viele Briten ein Fels in der Brandung, ein Faktor für Stabilität in unruhigen Zeiten. Je länger sie auf dem Thron saß, desto mehr wurde sie auch weltweit zur Ikone. (...) Nun sind alle Augen auf ihren Sohn Charles gerichtet, der 73-Jährige hatte ein Leben lang in den Kulissen gestanden. Er muss nun in große Fußstapfen treten.»

«Tages-Anzeiger»: Neuauflage der Eurokrise ist nicht ausgeschlossen

ZÜRICH: Zur Erhöhung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB) schreibt der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«In der Eurozone war vor dem Entscheid erwartet worden, dass sich die «Falken» in Nordeuropa durchsetzen dürften, die schon länger eine entschlossenere Gangart forderten. Die Südeuropäer warnen hingegen, dass zu hohes Tempo bei den Zinsen die Konjunktur abwürgen wird. Mit jedem Zinsschritt werden zudem die hohen Schulden Italiens und Griechenlands teurer. Hinzu kommt die Ungewissheit über den Ausgang der Wahlen in Italien, wo Populisten übernehmen könnten. Eine Neuauflage der Eurokrise ist nicht ausgeschlossen. (...)

Für (die EZB-Chefin Christine) Lagarde bleibt das Dilemma vorerst ungelöst. Die EZB muss die Inflation in den Griff bekommen, ohne die Eurozone in die Rezession zu stürzen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Inflation weniger durch eine überhitzte Wirtschaft als durch hohe Energiepreise und Russlands Krieg gegen die Ukraine bedingt ist. Gleichzeitig muss die EZB-Chefin schauen, dass die Zentrifugalkräfte in der Eurozone nicht zu stark zunehmen. Erst in einigen Monaten wird sich zeigen, ob die Wette aufgeht.»

«NZZ»: Truss beschert den Briten einen Schuldenstaat

ZÜRICH: Die neue britische Premierministerin hat einen Preisdeckel für Gas und Strom verkündet. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«So haben sich das die konservativen Parteimitglieder, welche in den vergangenen Wochen ihre Stimme für die neue britische Premierministerin eingelegt hatten, wohl nicht vorgestellt. Im parteiinternen Wettbewerb um den Vorsitz hatte Liz Truss Steuersenkungen und marktwirtschaftliche Reformen versprochen. Das Verteilen von «Almosen» wegen der hohen Energiepreise lehnte sie rigoros ab; das sei nicht die Aufgabe des Staates. Dieser müsse vielmehr schrumpfen und der Privatinitiative wieder mehr Raum und Geld überlassen.

Jetzt ist sie gerade erst drei Tage im Amt und verkündet gigantische Subventionen, die mit der größtmöglichen Gießkanne über die privaten Haushalte und Unternehmen des Landes ausgegossen werden. (...) Statt des versprochenen kleineren Staates erhalten die Briten von Liz Truss also einen Umverteilungs- und Schuldenstaat, der ihnen noch erheblich schwerer zur Last fallen wird. Natürlich folgt Truss dabei eiskaltem politischem Kalkül. Mit ihren ersten Versprechungen appellierte sie an die geringe Zahl der konservativen Parteimitglieder und gewann. Nun richtet sie sich mit den Energiesubventionen an die riesige Zahl der britischen Wahlbürger und dürfte ebenfalls gewinnen.»

«El Mundo»: Charles muss dem Beispiel seiner Mutter folgen

MADRID: Zum Tod von Queen Elizabeth II. nach über 70 Jahren auf dem britischen Thron und zu ihrem Nachfolger König Charles III. schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Es ist schwierig, die historische Dimension einer so gigantischen Figur wie Elizabeth II. zu erfassen (...) Es war ihr persönliches Prestige, das die Krone stützte, als Skandale ihre eigene Familie erschütterten, insbesondere die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen gegen ihren Sohn Prinz Andrew. (...)

Es ist nun die Zeit ihres geduldigen Sohnes Charles, der im Alter von 73 Jahren den Thron besteigt. Hoffen wir, dass das Beispiel seiner Mutter ihm dabei helfen wird, das Vereinigte Königreich in diesem stürmischen 21. Jahrhundert mit der gleichen Gewissheit und Sicherheit zu führen. Schließlich ist das die Aufgabe der Monarchie in unserer Zeit: Sie soll eine institutionelle Sicherheit bieten, die vom ungewissen Auf und Ab der Geschichte unberührt bleibt.»

«Magyar Nemzet»: Mit der Queen ist die alte Welt gestorben

BUDAPEST: Zum Tod der britischen Queen Elizabeth schreibt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Freitag:

«Den Lebensweg der verstorbenen Königin hat die Demut, die Arbeit und das Pflichtbewusstsein bestimmt. Denn sie war die Herrscherin der alten Welt. In ihrer Person hat die ganze Welt die Briten wirklich verehren können, die nie Knechte sein konnten (...). Sie hat nicht ganz in diese sehr schmutzige, von falschen und entstellten Nachrichten volle Facebook-Welt gepasst. Mit dem Tod von Elizabeth II. ist ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen dem Alten und dem Neuen verschwunden. Prinz Charles - der schon König ist, wie merkwürdig das auch klingen mag - ist schon ein Moderner, über ihn ist in seinem bereits langen Leben schon alles gesagt worden, man hat ihn durch den Schlamm gezogen. (...) Mit Elizabeth II. ist die alte Welt gestorben. (...) Londons Brücke ist eingestürzt und vielleicht können sie sie nie wieder neu bauen.»

«Washington Post»: Die unparteiliche Königin als einende Kraft

WASHINGTON: Nach über 70 Jahren auf dem britischen Thron ist Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren gestorben. Zu ihrer Rolle und Bedeutung schreibt die «Washington Post» am Donnerstag:

«Ihre Regentschaft auf Statistiken herunterzubrechen, würde ihren größeren Beitrag zur britischen Gesellschaft und unserem kulturellen Bewusstsein verfehlen. Stetig wie ihr allgegenwärtiges Profil auf Briefmarken und Münzen verkörperte die Königin die britische Selbstbeherrschung.(...) Während andere in der königlichen Familie sich lautstark zu ihren Privatleben und Meinungen äußerten - auch zu Regierungsangelegenheiten - stellte sie die Monarchie vor die Monarchin, gab der Pflicht den Vorrang vor persönlichen und familiären Interessen. (...)

Letztlich war ihre praktizierte Unparteilichkeit ein Vorteil, der es ihr ermöglichte, zu einem Nationalismus ohne Parteilichkeit zu inspirieren. Ihr Engagement für den Dienst am Volk war lobenswert - umso mehr für die Dauer ihrer Regentschaft und die Führung, die sie in spaltenden Zeiten anbot. Die Beliebtheit und Langlebigkeit der Queen haben als einende Kraft gewirkt, selbst nachdem der Brexit Großbritanniens Bindung an Europa gelöst hat und sich auch die Bande gelockert haben, die die einzelnen Länder des Vereinigten Königreichs zusammenhalten. Die Monarchie - und Großbritannien - könnten sich ohne die Queen dramatisch verändern.»