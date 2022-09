Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Irish Times»: UN-Bericht zu Xinjiang muss Folgen haben

DUBLIN: Die irische Zeitung «Irish Times» kommentiert am Freitag den UN-Bericht über Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Provinz Xinjiang:

«Falls irgendjemand an Chinas Entschlossenheit gezweifelt hat, die Wahrheit über die Behandlung seiner muslimischen Minderheiten zu verschleiern, dann sprechen Pekings langanhaltende Bemühungen, die Veröffentlichung eines vernichtenden UN-Berichts über sein Vorgehen in Xinjiang zu verhindern, eine deutliche Sprache. Dieser Bericht der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte wurde am Mittwoch endlich veröffentlicht, nachdem China ein ganzes Jahr lang Druck ausgeübt hatte, um dies zu verhindern.

Man muss sich zwar ernsthaft fragen, warum die UN bereit waren, Peking so lange nachzugeben. Dennoch ist die Veröffentlichung des Berichts, die am letzten Tag der Amtszeit von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet erfolgte, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Rechenschaftspflicht für die entsetzlichen Übergriffe gegen die Uiguren und andere muslimische Minderheiten im Nordwesten Chinas.

Die Beweise für die Geschehnisse in Xinjiang sind inzwischen überwältigend. Doch der jüngste Bericht und der lange Kampf um seine Veröffentlichung werden vergeblich sein, wenn aus den gewonnenen Erkenntnissen keine Konsequenzen gezogen werden. Der nächste Schritt sollte eine offizielle UN-Untersuchung der Missstände in Xinjiang sein.»

«NZZ»: China baut Einfluss in Vereinten Nationen aus

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Freitag den UN-Bericht über die Unterdrückung der Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang:

«Seit Wochen drehte sich alles um die Frage: Gibt die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, ihren Bericht doch noch frei, oder verschwindet er auf Druck Chinas im Orkus der Genfer Menschenrechtsbürokratie? (...) Bachelet zauderte und lavierte. Auch während ihrer China-Reise im Mai scheute sich die ehemalige Präsidentin Chiles, Klartext zu reden. Unlängst gestand sie ein, sie stehe unter enormem Druck. Manche Staaten drängten auf eine Publikation, andere wollten das unbedingt verhindern - an vorderster Front China.

Wäre das Dokument unter Verschluss geblieben, hätte dies ein verheerendes Signal gesetzt: Wer mit dem Zweihänder (Zweihandschwert) gegen unliebsame Untersuchungen der UN lobbyiert, wird belohnt. Es wäre einem Kotau vor Chinas Regime gleichgekommen. Gleichwohl muss man sich um die Handlungsfähigkeit des Hochkommissariats für Menschenrechte sorgen. Im Verbund mit anderen Autokratien baut China seinen Einfluss im UN-System ständig aus. Der von Bachelet beklagte Druck wird nicht ab-, sondern zunehmen. Die demokratische Staatenwelt muss daher zusammenstehen und ihre Werte verteidigen.»

«Sydney Morning Herald»: Trumps Opferrolle geht nach hinten los

SYDNEY: Im Rechtsstreit um geheime Dokumente, die bei einer Durchsuchung im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump entdeckt worden sind, schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Freitag:

«Donald Trump ist in Schwierigkeiten. In den Wochen seit der Durchsuchung seines Anwesens Mar-a-Lago nach geheimen Dokumenten sind Trumps Versuche, sich als Opfer einer weiteren politischen Hexenjagd darzustellen, spektakulär nach hinten losgegangen - und sie haben dem Justizministerium geholfen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es allen Grund hatte, gegen den früheren US-Präsidenten zu ermitteln.

Wenn Trump am 8. August nicht seine Social-Media-Erklärung veröffentlicht hätte, in der er der Welt mitteilte, dass das FBI auf seinem Anwesen in Florida eine Razzia durchführte (...), hätte die Durchsuchung wohl wie beabsichtigt durchgeführt werden können: schnell und leise. Und wenn Trump nicht die Wut und Verschwörungstheorien seiner Anhänger angeheizt hätte, indem er behauptete, die «radikale Linke» sei hinter ihm her, hätte US-Justizminister Merrick Garland vielleicht nicht den außergewöhnlichen Schritt unternommen, ein Gericht zu bitten, den Durchsuchungsbefehl zu entsiegeln (...).»