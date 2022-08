Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«NZZ»: Weg zum Frieden in Äthiopien ist lang

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Kämpfe um die nordäthiopische Region Tigray:

«Beobachter warnen seit längerem vor einem «Jugoslawien-Szenario» im Vielvölkerstaat Äthiopien. Eine Abspaltung Tigrays würde, so die plausible Befürchtung, eine Kettenreaktion auslösen, die schließlich zum Zerfall des 110-Millionen-Staats führte. Zum andern ist fraglich, ob ein unabhängiger Staat Tigray überlebensfähig wäre. Als kleines Binnenland, umgeben von feindlich gesinnten Nachbarn, sähe dessen wirtschaftliche Zukunft düster aus. Das gälte umso mehr, wenn die internationale Anerkennung als Staat ausbliebe.

Bleibt die letzte Option, die Autonomie. Sie ist das einzige Ziel, das in Verhandlungen erfolgversprechend scheint; die Interessen der Konfliktparteien überlappen sich hier zumindest am Rande. Doch der Weg ist lang: Er setzt voraus, dass sich die Konfliktparteien überhaupt an einen Verhandlungstisch setzen und dass die dem Konflikt zugrunde liegenden Positionsunterschiede ausgeräumt werden. (...) Im Tigray-Krieg sind die Optionen für eine rasche Lösung längst passé, nach den neuerlichen Kämpfen gilt das umso mehr. Der Weg zum Frieden wird immer länger in Äthiopien.»

«Volkskrant»: Flüchtlingspolitik der Niederlande ist stümperhaft

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag die Zustände im nationalen Asylzentrum der Niederlande, wo seit Wochen Hunderte Menschen im Freien übernachten müssen:

«Ein Land, das einerseits großzügig Asylbewerber aufnehmen will, andererseits aber mit einem strukturellen Mangel an Unterkünften, Aufnahmezentren, Personal und Integrationseinrichtungen konfrontiert ist, kann sich einer grundlegenden Debatte über die Frage nicht entziehen, wie viele Menschen willkommen sind, unter welchen Mindestbedingungen wir sie aufnehmen wollen und was dafür organisiert werden muss.

Das Argument, dass ein Nachdenken über Beschränkungen wegen den Vereinten Nationen oder Brüssel nun mal nicht erlaubt ist, reicht nicht aus. Auch über bestehende Abkommen muss diskutiert werden können, und damit sind die Niederlande nicht allein. Doch die tief gespaltene Regierungskoalition weicht dem Thema seit 2017 aus - trotz zweimaliger langwieriger Koalitionsverhandlungen - und bekommt nun die Rechnung präsentiert.

Die herzliche Aufnahme von 70.000 Ukrainern beweist, dass es in den Niederlanden durchaus Unterstützung für die Aufnahme von Menschen in Not gibt. Aber nichts schadet dieser Bereitschaft mehr, als die administrative Stümperei einer Regierung, die die Situation offensichtlich nicht mehr unter Kontrolle hat und nicht einen Moment lang den Eindruck erwecken kann, dass Besserung in Sicht ist.»