Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«El Mundo»: Spanien und Deutschland müssen für Pipeline kämpfen

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Freitag den Widerstand Frankreichs gegen eine Pipeline über die Pyrenäen, die aus Spanien zunächst Erdgas und später grünen Wasserstoff nach Nordeuropa leiten soll:

«Das Projekt, das die Flüssiggasterminals Spaniens für den europäischen Energiebedarf zugänglich machen soll, ist von entscheidender strategischer Bedeutung. Es ist nicht nur eine einzigartige Gelegenheit für die spanische Wirtschaft, sondern würde auch nach einer relativ kurzen Bauzeit die dramatische Abhängigkeit vieler europäischer Länder, vor allem Deutschlands, von russischem Gas vermindern. Bundeskanzler Scholz unterstützt dieses Vorhaben und hält es für einen «großen Beitrag», um die durch Putins Krieg bedrohte Versorgung zu sichern.

Die erste Reaktion Frankreichs, das für den Transport des Gases in das Zentrum des Kontinents zuständig wäre, ist jedoch mehr als eine kalte Dusche. Es ist nicht schwer, egoistische Motive hinter den Argumenten Frankreichs gegen die Pipeline zu vermuten, die sich auf die Kosten und die Dauer der Arbeiten beziehen. Es wäre wünschenswert, dass sich die spanische Regierung entschiedener für das Projekt einsetzen würde. Spanien und Deutschland müssen in Brüssel gemeinsame Sache machen, um Frankreich Interesse aller zum Umdenken zu bewegen: Kein Land hat so viele Flüssiggasterminals wie Spanien.»

«NRC Handelsblad»: Alle müssen zur Aufnahme von Asylbewerbern beitragen

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «NRC Handelsblad» kommentiert die dramatisch schlechte Unterbringung von Asylsuchenden in den Niederlanden (Abendzeitung von Donnerstag):

«Es ist unausweichlich, dass alle Gemeinden zur Aufnahme von Asylbewerbern beitragen müssen. Die Situation (im nationalen Asylzentrum) in Ter Apel, wo Menschen seit Monaten im Freien schlafen müssen, ist der Niederlande unwürdig. Menschenunwürdig.

Ausreden zu erfinden, nützt niemandem etwas. Auch nicht der von einigen Abgeordneten geforderte ebenso mythische wie unrealisierbare Asylstopp - die Flüchtlinge werden immer kommen. Die Asylverfahren sind im Vergleich zu den umliegenden Ländern bereits schnell. Niemandem ist mit der «Nicht in meinem Hinterhof»-Haltung einiger Gemeindeverwaltungen gedient, die von vornherein mit dem Widerstand von Anwohnern rechnen. (...) Es ist daher vernünftig, dass der Staatssekretär für Asylangelegenheiten, Eric van der Burg, nun auf administrative Zwangsmittel zurückgreift, wenn Gemeinden sich weigern, ihren Beitrag zur Aufnahme zu leisten.»

«Pravo»: Angst vor einem neuen Tschernobyl

PRAG: Zu den Kämpfen um das Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Freitag:

«Der russische Präsident Wladimir Putin ist hoffentlich nicht so verrückt, dass er ein Atomkraftwerk in die Luft jagen würde, das unweit des eigenen Staatsgebiets liegt. Doch wenngleich der Wind am Standort Saporischschja überwiegend in Richtung Osten weht, lässt uns die Situation nicht kalt. Die Erinnerungen an Tschernobyl sind noch lebendig. Und damit rechnet auch der Despot im Kreml. Putin führt keinen fairen Krieg. Er nimmt keine Rücksicht auf Zivilisten, Krankenhäuser und Schutzräume für Kinder. Und er spielt mit unserer Furcht. Dass wir Angst haben, kann uns niemand übelnehmen. Jeder kennt dieses unangenehme Gefühl im Bauch. Wie soll man in eine Konfrontation gegen jemanden gehen, der sich an keine Regeln hält? Sich auf Gnade und Ungnade auszuliefern, ist keine Alternative.»

«NZZ»: Ohne die USA wäre das globale Klimaziel unerreichbar

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete Klimapaket:

«Als nach China zweitgrößter Emittent der Welt haben die USA einen sehr direkten Einfluss auf das Klima - ohne Reduktion ihrer Emissionen wäre das globale Ziel, die weltweite Erwärmung in diesem Jahrhundert deutlich unter zwei Grad zu halten, chancenlos. Hinzu kommt ein kaum weniger wichtiger politischer Einfluss. (...) Wie sollten die immer bedeutender werdenden Entwicklungs- und Schwellenländer zu entschlossenen Klimaschutzmaßnahmen bewegt werden, wenn der reiche Großemittent USA keinen fairen Anteil leistet?

Nach dem Regierungswechsel war es den amerikanischen Unterhändlern im letzten Jahr in Glasgow gelungen, den internationalen Klimaverhandlungen wieder neuen Schwung zu verleihen - unterstützt durch die Hoffnung auf eine amerikanische Führungsrolle im eigenen Land. Dank des Klimapakets müssen sie auf der nächsten Klimakonferenz in Ägypten im Herbst nun nicht mit leeren Händen auftreten. Es wird schwerer sein für Drittstaaten, sich vor eigenen Verpflichtungen zu drücken, wenn die USA mitmachen. Das wird dem Weltklima auf Dauer helfen.»

«The Times»: Streit um Saporischschja wird immer apokalyptischer

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die Auseinandersetzungen um das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja:

«In den letzten zwei Wochen wurde der Saporischschja-Komplex schwer beschossen. Kiew will sicherstellen, dass das Kraftwerk, das vor dem Krieg ein Fünftel des ukrainischen Stroms lieferte, nicht sabotiert oder zweckentfremdet wird. Moskau hingegen versucht, die Ukraine als Provokateur darzustellen, der auf eine Eskalation des Konflikts aus ist und das Interesse des Westens an der Sache Kiews wach halten will.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie dies schief gehen könnte. Sei es durch einen Unfall oder durch Absicht. (...) Das Risiko besteht in der Anfälligkeit der Kühlsysteme und der Möglichkeit einer Reaktorschmelze, einer Version der Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 statt jener von Tschernobyl 1986, bei der sich der radioaktive Niederschlag über den ganzen Kontinent verteilte. Die politischen Auswirkungen auf die Ukraine und die Welt wären dieselben. Es würde die offensichtliche Bereitschaft des Kremls demonstrieren, jede Art von nuklearer Bedrohung einzusetzen, um einen ukrainischen Versuch abzuwehren, die Krim zurückzubekommen. Russland hat Kiew bereits mit dem Jüngsten Gericht gedroht, sollte es versuchen, die Halbinsel zu erobern. Diese Auseinandersetzung wird immer apokalyptischer.»