Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Guardian»: USA besorgt über wachsenden Einfluss Chinas in Afrika

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Freitag die Afrika-Reise von US-Außenminister Antony Blinken:

«Niemand sollte den Afrikanern Vorschriften machen, betonte Antony Blinken. Washington werde die Demokratie nicht als etwas behandeln, «wo Afrika Probleme hat und die USA Lösungen haben», sondern anerkennen, dass es gemeinsame Herausforderungen gibt, die auf Augenhöhe angegangen werden müssen. Eine solche Bescheidenheit ist willkommen und notwendig. Die Frage ist, was diese Rhetorik in der Praxis bedeutet.

Auch wenn Blinken sagte, dass es bei dem Bekenntnis zu einer stärkeren Partnerschaft «nicht darum geht, jemanden auszustechen», ist doch klar, dass Washington besorgt ist über den wachsenden Einfluss Chinas sowie Russlands Bemühungen um verstärkte Unterstützung, die durch die Vier-Staaten-Reise seines Außenministers Sergej Lawrow im vergangenen Monat deutlich wurden. Viele afrikanische Länder weigern sich, im Ukraine-Krieg Partei zu ergreifen. Auch die Golfstaaten spielen eine wachsende Rolle auf dem Kontinent, insbesondere am Horn von Afrika. Und jenseits von Sicherheitsinteressen und dem Wettbewerb um Bodenschätze sind die Chancen wichtig, die sich aus der demografischen Entwicklung ergeben: Bis 2050 wird ein Viertel der Weltbevölkerung in Afrika leben.»

«Volkskrant»: Ein schlechtes Zeichen für Amerikas Demokratie

AMSTERDAM: Zur Reaktion der Republikaner in den USA auf die Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Die kollektive Wut der Republikaner zeigt, auf welch gruselige Weise sich die Partei mit den persönlichen Schwierigkeiten von Donald Trump identifiziert, gegen den mehrere Untersuchungen laufen. Selbst seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar vorigen Jahres, mit dem Trumps Anhänger den Wahlsieg von Joe Biden zunichte machen wollten, scheint für das Gros der Republikaner kein Problem zu sein.

Bei den in letzter Zeit abgehaltenen Vorwahlen der Republikaner konnte eine ganze Reihe von Kandidaten gewinnen, die Trumps Zwangsvorstellung von der «gestohlenen Wahl» teilen. (...) Alles wird Trumps durch die Wahlniederlage im Jahr 2020 verletztem Stolz geopfert, auch das Vertrauen der Amerikaner in ihre politischen Institutionen und die Justiz. Dass auch die Parteiführung der Republikaner eifrig daran mitwirkt, ist ein schlechtes Zeichen für die amerikanische Demokratie.»

«NZZ»: Russland steht außerhalb jeglicher internationaler Ordnung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht in der Ukraine:

«Gewiss, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht gibt es auch auf ukrainischer Seite. Aber es wäre verkehrt, die unterschiedlichen Dimensionen zu übersehen und die beiden Kriegsparteien nebeneinander an den Pranger zu stellen. Zu Recht ist die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in die Kritik geraten, weil sie kürzlich in einer Pressemitteilung auf etwas dürftiger Faktenbasis dem ukrainischen Militär vorwarf, mit seiner Kriegsführung das humanitäre Völkerrecht zu verletzen. Gemeint war die Taktik, aus überbauten Gebieten heraus zu kämpfen und dadurch auch Zivilpersonen zu gefährden. (...)

Es ist legitim, auch die Ukrainer an das Kriegsvölkerrecht zu erinnern. Aber dabei darf nicht vergessen werden, wer Angreifer und wer Verteidiger in diesem Konflikt ist und dass sich Russland dabei unvergleichlich mehr Verbrechen zuschulden kommen lässt. Das größte davon liegt in der Entscheidung Putins zu einem durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieg. Russland hat sich damit außerhalb jeglicher internationaler Ordnung gestellt.»