Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Telegraph»: Großbritannien sollte Kernenergie ausbauen

LONDON: Zu den Folgen der Gasknappheit für Großbritannien meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Freitag:

«Es ist zu befürchten, dass Wladimir Putins Würgegriff bei den Gasexporten nach Europa zu Engpässen in Großbritannien und damit zu Stromausfällen führen wird. Diese Woche hat Putin die Gaslieferungen über die Nord-Stream-Pipeline reduziert, was als Vergeltung für westliche Waffenlieferungen an die Ukraine angesehen wird.

Doch die Regierung, die abgelenkt ist durch den Führungswettstreit (um die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson), hat es versäumt, die Öffentlichkeit über das Ausmaß der sich abzeichnenden Probleme aufzuklären sowie ernsthafte Ideen zu deren Bewältigung vorzulegen. Die Folgen sind jedoch bereits klar: Den Haushalten droht bis zum nächsten Jahr ein Anstieg der Energierechnungen auf bis zu 500 Pfund (rund 600 Euro) für einen einzigen Monat. (...) Es ist daher erstaunlich, dass während des Wettstreits um die Führung zwischen Liz Truss und Rishi Sunak kaum von einer langfristigen Politik zur Wiedererlangung der Selbstversorgung die Rede war. Die Kandidaten sollten Pläne für die Nutzung unserer eigenen Ressourcen anstelle von Importen und für den Ausbau der einheimischen Kernenergie vorlegen.»

«El Economista»: Rezession in USA erleichtert Inflationsbekämpfung

MADRID: Zur Rezession und der Inflationsbekämpfung in den USA schreibt die spanische Zeitung «El Economista» am Freitag:

«Die US-Wirtschaft ist in eine technische Rezession gefallen, da das Bruttoinlandsprodukt das zweite Quartal In Folge geschrumpft ist (...) Die Senkung der Ausgaben der privaten Haushalte und die Rückgänge bei den Unternehmensinvestitionen, bei den öffentlichen Ausgaben und beim Wohnungsbau erklären die schwache Leistung, die aber gleichzeitig den Druck reduziert, der auf der Federal Reserve (bei der Bekämpfung der Inflation) lastet. Bei den nächsten Zinserhöhungen kann sie weniger aggressiv vorgehen. Ab September kann die Behörde unter dem Vorsitz von Jerome Powell das Tempo der geldpolitischen Normalisierung verlangsamen und die Erhöhungen auf 25 bis 50 Basispunkte begrenzen, im Vergleich zu den 75 Basispunkten bei den letzten beiden Erhöhungen.»

«Nepszava»: Nehammer hätte wissen müssen, wer Orban wirklich ist

BUDAPEST: Zum Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Wien schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«(Der österreichische Bundeskanzler Karl) Nehammer hätte wissen müssen, wen er einlud. Einen Politiker, der in zahlreichen Fällen die demokratischen Grundwerte verletzte (...) und der in Hinblick auf den Krieg (in der Ukraine) offen die russische Position vertritt, in einer Zeit, in der die EU Zusammenhalt mehr denn je benötigen würde. Und der (wie in seiner jüngsten Rede über «Gemischtrassige») bereit ist, im Machtrausch jede rote Linie zu überschreiten. Den seine Anhänger selbst dann frenetisch feiern, wenn er Hass predigt und andere demütigt. (...) Nehammer wird den Makel nie mehr von sich abwaschen können, einen Politiker in sein Land eingeladen zu haben, der Tabus verletzt und der die Erinnerung an die finstersten Perioden der Geschichte wiederaufleben lässt.»

«De Standaard»: EU vernachlässigt den Klimaschutz

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Freitag die Auswirkungen der Energiekrise in der EU auf den Klimaschutz:

«Empörend ist nicht nur die mangelnde Solidarität innerhalb der EU, sondern vor allem die Tatsache, dass Europa den drohenden Mangel an fossilen Energieträgern nicht zu einer gemeinsamen drastischen Reduzierung des Energieverbrauchs nutzt. Nicht wegen der hohen Gaspreise, sondern wegen des Klimas. Die allererste Lektion in Sachen Energiewende lautet nämlich: zuerst die Nachfrage senken durch energieeffiziente Prozesse, Isolierung, weniger Verkehr und andere Transportmittel. Doch das Thema Klima spielt derzeit kaum eine Rolle. Und den Politikern kommt anscheinend gar nicht in den Sinn, sich damit zu befassen.

Sie benutzen immer wieder das Argument mangelnder Akzeptanz, um schwierige Entscheidungen zu vermeiden. Nun, Argumente für die Unterstützung sind doch zum Greifen nah. Was ist mit hohen Energiepreisen, Hitzewellen und Waldbränden sowie einem Krieg auf dem Kontinent? Was ist denn noch nötig, um eine Grundlage für die Akzeptanz zu schaffen?»

«NZZ»: Neue Verfassung lässt um Demokratie in Tunesien fürchten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag Tunesiens neue Verfassung, die Präsident Kais Saied einen erheblichen Machtzuwachs beschert:

«Tatsächlich ist nicht nur der Inhalt des Verfassungstexts bedenklich, auch seine Genese lässt um die Demokratie in Tunesien fürchten. Saied hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er die repräsentative Demokratie westlicher Prägung als ungeeignet für Tunesien erachtet. Für das Parlament und die Parteien hatte der 64-Jährige nur Verachtung übrig. (...)

Es ist zwar verständlich, dass viele Tunesier in der Not drängendere Sorgen als die Verfassung haben. Auch kann man verstehen, dass sie enttäuscht von den demokratischen Institutionen sind. Trotzdem liegt es an ihnen, für Verbesserungen zu kämpfen. Denn die Demokratie lebt von Partizipation. Sollte Tunesien tatsächlich zurück in die Autokratie fallen, dann tragen die Schuld daran nicht in erster Linie die autoritären Neigungen von Kais Saied - sondern die Bürger, die nicht mehr bereit waren, für ihr Recht auf Mitsprache einzutreten.»