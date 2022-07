Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Times»: Italiens politische Instabilität schadet der Eurozone

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag den Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi:

«Es besteht die Gefahr, dass Italiens politische Instabilität eine neue Krise in der Eurozone auslöst. Die Kreditkosten für italienische Staatsanleihen sind in die Höhe geschnellt und spiegeln die Befürchtung der Anleger wider, dass der Rücktritt von Mario Draghi das Ende seines Reformprogramms bedeuten könnte. Es hat Zweifel an der Fähigkeit Italiens aufleben lassen, seine enorme Staatsverschuldung, die derzeit bei über 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt, zu bewältigen. Auch könnten dadurch weitere Zahlungen an Italien aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU gefährdet sein. Das Land soll 191 Milliarden Euro erhalten. (...)

Das Zuckerbrot der großzügigen EU-Mittel und die Peitsche einer starken Volatilität auf den Anleihemärkten sind ein kräftiger Anreiz für die nächste Regierung, Draghis Reformen fortzusetzen. Keine Partei fordert heute, dass Italien die Eurozone oder die EU verlässt. Nichtsdestotrotz geht der EU-Spitze mit Draghis Rücktritt eine beruhigende Komponente verloren, und es werden neue Befürchtungen hinsichtlich des westlichen Zusammenhalts geweckt - und das zu einer Zeit, in der dieser von entscheidender Bedeutung ist.»

«Nepszava»: Unter Draghis Führung kam Italien wieder auf die Beine

BUDAPEST: Zum Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Wer darf sich darüber freuen? Zunächst einmal jene, die Italien verachten und die wollen, dass das Land hinter den anderen Staaten Europas zurückfällt. Dann jene, die an der Schwächung Europas interessiert sind, vor allem Russland. Und schließlich jene Rechtspopulisten, denen Italien völlig egal ist und die bloß ihre falsche Ideologie bestätigt sehen möchten, damit am Ende Extremisten die Macht übernehmen können. Jedenfalls begann Italien unter Draghis Führung, zu sich selbst zurückzufinden. Das Land wurde zu einem Faktor in Europa, und die Italiener fingen an, wieder zusammenzuhalten. Mit Draghi hat Italien eine der besten Möglichkeiten seit dem Zweiten Weltkrieg verspielt.»

«NZZ»: Währungsunion schwächt die Wettbewerbsfähigkeit

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die erste Zinserhöhung der EZB seit elf Jahren:

«Der Zinssatz auf Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB steigt damit von -0,5 auf gerade einmal 0,0 Prozent. Als Folge dieser im Vergleich zur amerikanischen sehr zögerlichen Geldpolitik rentieren die zehnjährigen US-Staatsanleihen nun mit 3,0 Prozent, die Deutschen jedoch nur mit 1,2 Prozent - und der Dollar wird immer stärker. Der mit der hohen Inflation und den tiefen Zinsen verbundene Kaufkraftverlust aber bestraft die kleinen Sparer und ist höchst unsozial. (...)

Während die Währungshüter krampfhaft versuchen, mit tiefen Zinsen und finanzpolitischen Erleichterungen den Zusammenhalt des Währungsraums zu stützen, profilieren sich populistische Politiker als Inflationsbekämpfer und verteilen Zuwendungen, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Die EZB und die Politik tragen so beide dazu bei, dass die Pessimisten unter den Ökonomen recht behalten: Die Währungsunion stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Europas nicht, sie schwächt sie.»

«Tages-Anzeiger»: Putin will Solidarität mit der Ukraine schwächen

ZÜRICH: Zur Wiederinbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 1 schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Die Erleichterung darüber ist zwar verständlich, trägt aber dennoch surreale Züge. Im Grunde verrät sie vor allem, dass viele noch nicht verstanden haben, welches Spiel Wladimir Putin eigentlich spielt. Russlands Präsident sendete zuvor jedenfalls erneut Signale, deren Vagheit und Widersprüchlichkeit sorgsam kalkuliert waren. (...)

Den größten Schaden, politisch, wirtschaftlich und psychologisch, dürfte ein russischer Gasstopp anrichten, sobald der Winter naht. Sind die Speicher wegen der eingeschränkten Lieferungen Russlands bis dann nicht gefüllt, gerät Europa im Winter in eine Energiekrise, die leicht auch zu sozialen Unruhen führen kann. Putin hofft, die eigene Not werde Europas Solidarität zur Ukraine infrage stellen oder schmälern. Vielleicht gerade rechtzeitig für ein erstes russisches Angebot, über einen Waffenstillstand zu verhandeln?»