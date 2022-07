Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Irish Times»: Joe Biden steht unter Druck

DUBLIN: Zum Besuch von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien meint die irische Zeitung «Irish Times» am Freitag:

«Die Krise der Lebenshaltungskosten hat die amerikanische Öffentlichkeit schwer getroffen. Und Joe Biden steht unter dem Druck, die weltweite Ölversorgung zu stabilisieren, da die Kraftstoffpreise in den USA wenige Monate vor den Zwischenwahlen weiter steigen. Außerdem möchte er Riad davon abhalten, sich zu weit an Russland und China anzunähern, während Washington die Isolierung dieser Länder als strategische Priorität ansieht. Berichten zufolge erwägt die Biden-Administration, den Verkauf von Angriffswaffen an die Saudis wieder aufzunehmen. Kurz gesagt lautet die unmissverständliche Botschaft, dass wirtschaftliche und politische Interessen Vorrang vor Menschenrechten oder moralischer Wertung haben.»

«Nepszava»: Russlands Blockade trifft eigene Verbündete in Afrika

BUDAPEST: Über erste Zeichen für einen Durchbruch im Streit um Getreideexporte aus der Ukraine schreibt die ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Der Zynismus des Kremls kennt keine Grenzen. Moskau will Kiew selbst um den Preis des Hungertods von Millionen Menschen in Afrika auf die Knie zwingen. Es überrascht, dass (Russlands Präsident Wladimir) Putin am Ende in der Frage nachgab. Aber alles hängt mit allem zusammen. Die Russen brauchen Verbündete und können auf die Unterstützung einiger afrikanischer Länder zählen. Das Problem ist nur, dass die durch die russische Blockade ausgelöste Getreidekrise auch jene Länder dieses Kontinents trifft, die angesichts der russischen Aggression stumm geblieben sind. Und selbst wenn ein Abkommen über die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte zustandekommen sollte, bleiben Zweifel. Denn die Russen sind nicht berühmt dafür, dass sie sich an Vereinbarungen halten.»

«de Volkskrant»: Warnung für Autokraten in aller Welt

AMSTERDAM: Zu den Massenprotesten in Sri Lanka meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Autokraten in aller Welt dürften die Entwicklungen in Sri Lanka sehr genau verfolgen. Präsident Gotabaya Rajapaksa ist das erste Opfer der Wut über stark gestiegene Lebenshaltungskosten - ein Problem, mit dem auch viele andere Länder konfrontiert sind. Natürlich ist jede Situation speziell, aber es zeigt sich, dass Bürger ihre Angst und ihre Meinungsverschiedenheiten überwinden können, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Dann gelingt es, einen Anführer zu verjagen, dem es allein um seine eigenen Interessen geht.»

«De Standaard»: Putin will Moral der Ukrainer brechen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Freitag den Kriegsverlauf in der Ukraine und die Politik von Russlands Präsident Wladimir Putin:

«Dieser Krieg ist zu einem makaberen Wettrennen geworden: Die Ukrainer versuchen, so viele Waffendepots wie möglich zu vernichten und bereiten Gegenangriffe vor, um besetzte Gebiete zurückzuerobern. Derweil versuchen die Russen, mit ihren Raketen so viele Zivilisten wie möglich zu ermorden, um auf diese Weise die moralische Widerstandskraft der Ukrainer zu brechen.

Unvermeidlich werden diesem Kräftemessen in den nächsten Tagen und Wochen noch unzählige ukrainische Bürger zum Opfer fallen. Zugleich ist dieses Blutbad auch ein verzweifelter Versuch des Putin-Regimes, an der Macht zu bleiben. Denn ziemlich mächtige ultranationalitische Figuren üben schwere Kritik an Putin; er wird immer mehr als Verlierer dargestellt. Es wird immer wahrscheinlicher, dass in der Kremlmauer sichtbare Risse entstehen.»

«Tages-Anzeiger»: Niveau lässt sich nicht diktieren

ZÜRICH: Der «Tages-Anzeiger» aus der Schweiz kommentiert am Freitag die Sexismusdebatte um den Partysong «Layla» von DJ Robin & Schürze:

«Der Würzburger Stadtregierung ist das Grund genug, das Lied für ein Volksfest zu verbieten, ebenso den Jahrmarktveranstaltern in Düsseldorf. Damit haben sie mehr eine Diskussion über Zensur und weniger eine Auseinandersetzung mit dem sexistischen Songtext angestoßen. Das mag etwas über die kreischende Debattenkultur auf Social Media aussagen. Und doch ist das Verbot übertrieben, inkonsequent und schafft mehr Probleme, als es löst.

Niveau lässt sich nicht diktieren, der Ansatz dieser «Kulturpolizei» ist problematisch. Und die Debatte, die er hervorruft, heuchlerisch. Sie erlaubt es nicht nur überambitionierten Sittenwächtern, sich in ihrer Zensurlust bestärkt zu sehen. Sondern sie ruft immer auch selbst ernannte Verfechter einer Freiheit, die nur in deren Wirklichkeit bedroht ist, auf den Plan. Solche Nebenschauplätze stören die Idee eines gerechteren Miteinanders.»

«Mercury News»: Webb-Aufnahmen können neue Generation inspirieren

SAN JOSÉ: Zur Veröffentlichung der ersten Aufnahmen des vor rund einem halben Jahr ins All gestarteten «James Webb»-Teleskops schreibt die US-Zeitung «Mercury News»:

«Wow! Gibt es eine angemessenere Reaktion auf die Veröffentlichung der ersten Fotos des «James Webb»-Weltall-Teleskops am Dienstag? Umwerfend? Spektakulär? Ehrfurchtgebietend? Es ist eine begrüßenswerte Erinnerung daran, was Wissenschaftler vollbringen können, wenn sie gezielte Finanzierung und politische Unterstützung für ein ehrgeiziges, innovatives Projekt erhalten. Die Astronomen hoffen, dass das Webb-Teleskop letztlich Rätsel zum Ursprung des Universums lösen kann und Fragen aufwerfen wird, auf die bisher niemand gekommen ist. Das Webb-Teleskop hat das Potenzial, eine neue Generation von jungen Wissenschaftlern zu inspirieren. Wer weiß, welche Entdeckungen sie noch machen werden?»