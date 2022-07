Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«El Mundo»: Niemand weint Johnson eine Träne nach

MADRID: Zur Regierungskrise in London und dem angekündigten Rückzug von Premierminister Boris Johnson schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Da er überhaupt keine moralische Autorität mehr besitzt und seine Popularität auf einem historischen Tiefstand ist, wäre ein sofortiger Rücktritt von Johnson sowohl für seine Partei, die sich quasi neu erfinden muss, als auch für die notwendige Stabilität des Vereinigten Königreichs das Wünschenswerteste. Neben der institutionellen Krise steht Großbritannien derzeit auch vor einer besorgniserregenden wirtschaftlichen Situation, die dringende Maßnahmen erfordern wird. (...)

Niemand weint dem in Ungnade gefallenen Premierminister eine Träne nach. Nicht im Vereinigten Königreich, das sich so sehr von einer Führungspersönlichkeit befreien will, die das Land wie kaum eine andere Person zuvor beschämt hat. Und auch nicht in der Europäischen Union, die nun hofft, dass Johnsons Nachfolger die Verhandlungen an den vielen noch offenen Fronten im Zusammenhang mit dem Brexit erleichtern wird.»

«Irish Times»: Boris Johnson zeigt keine Reue

DUBLIN: Zu Boris Johnsons Rücktritt meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Freitag:

«In seiner Rede bekannte sich Johnson nicht zu seiner persönlichen Verantwortung für den eigenen Niedergang, kein mea culpa, keine Reue für die Lügen und Ausflüchte oder für seine Unfähigkeit, schwierige Entscheidungen zu treffen. Seine Bereitschaft, sich über Regeln und Verträge hinwegzusetzen und sein Wort zu brechen, wenn feierliche Vereinbarungen unangenehm werden, wurde nicht erwähnt. Es wurde auch nicht erwähnt, wie sehr Großbritannien seinen Ruf als ehrenwerter Partner auf der Weltbühne verloren hat. (...)

Johnsons Entschlossenheit, bis zur Wahl eines neuen Regierungschefs als geschäftsführender Premierminister am Ruder zu bleiben - praktisch als «lame duck» -, wird nicht unangefochten hingenommen werden. Die Aussicht, dass er bis weit in den Herbst hinein im Amt bleiben könnte, hat Abgeordnete in der gesamten Partei empört. Das bedeutet, dass Johnsons Schachzug die neue Regierung vom ersten Tag an in Kontroversen stürzen wird, anstatt den Aufruhr in der Partei zu beruhigen.»

«Tages-Anzeiger»: Ataman polarisiert selbst links der Mitte

ZÜRICH: Zur Wahl von Ferda Ataman zur Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung heißt es am Freitag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Ataman schrieb und sagte häufig Richtiges und Wichtiges, auch wenn viele Deutsche vieles davon lieber nicht hören wollten. Als linke Identitätsaktivistin mit Hang zur Provokation überzog sie aber auch immer wieder gnadenlos. Etwa als sie in der Pandemie Spitäler verdächtigte, migrantische Patientinnen nicht genauso gut zu behandeln wie biodeutsche. (.)

Wie sehr Ataman selbst links der Mitte und abseits der Mehrheitsgesellschaft polarisiert, zeigt der Umstand, dass auch in linksliberalen Medien wie dem «Spiegel» oder der «Süddeutschen Zeitung» Kommentare erschienen, die ihr Profil als ungeeignet oder wenig hilfreich für ihr Amt beurteilten. Konservative Einwanderer äußerten ebenso Vorbehalte wie manche Integrationspraktiker.

Trotz der Kritik und der Kampagne gegen sie wurde Ferda Ataman vom Bundestag ins Amt gewählt, wenn auch nur knapp. Künftig muss sie Anlaufstelle für alle sein, die sich in Deutschland diskriminiert fühlen, nicht nur für Migrantinnen. Man wird sehen, was sie dabei bewirken kann.»

«NZZ»: Großbritannien steht vor großen Herausforderungen

ZÜRICH: Zur Wahl eines Nachfolgers für Boris Johnson durch die Konservative Partei meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«An der Spitze der Regierung braucht es eine Person, die ein hochkarätiges Team von Kabinettskollegen führen und motivieren kann. Eine Person, die Prioritäten der Regierung setzen und verfolgen kann. Und eine Person, die sich mit Einsatz, Arbeitswille und Hartnäckigkeit über die wichtigsten Regierungsgeschäfte informiert und deren Umsetzung überwacht. Nichts von alldem hat Johnson je interessiert. (...)

Bei der Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers dürfte die Partei diesmal auch auf Eigenschaften wie Integrität, Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit, Fleiß und Ausdauer achten. Doch leicht wird es auch mit einer neuen Person an der Spitze, die all diese Qualitäten aufweist, nicht werden. Großbritannien steht am Rand einer Wirtschafts-, Energie- und Gesundheitskrise. Die Neuordnung der Beziehungen zur EU stellt schwierige Fragen, ebenso der Krieg in der Ukraine. Der Zusammenhalt der Nationen im Königreich bleibt angespannt. Mit dem Rücktritt Johnsons sind all diese Herausforderungen nicht gelöst. Doch immerhin dürften sie wieder stärker in den Fokus der nächsten Regierung rücken.»