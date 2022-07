Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Corriere della Sera»: Xi dreht Sieger-Ehrenrunde in Hongkong

ROM: Zu den Feierlichkeiten des 25. Jahrestages der Rückgabe Hongkongs an die Volksrepublik China schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Freitag:

«Was sich Xi Jinping in Hongkong organisieren ließ, ist eine Sieger-Ehrenrunde. Und es gibt ein Kondensat an chinesischen Gedanken darüber, wie das Gebiet von nun an funktionieren solle, nämlich in einem Sicherheitsapparat, wie er gestern um den Präsidenten, der mit seiner Frau Peng Liyuan kam, um den 25. Jahrestag der Rückgabe nach China zu feiern, errichtet wurde. Die Protagonisten der Veranstaltung sind die Polizei, Geheimhaltung, Null-Toleranz gegenüber dem Coronavirus, präventive Pressezensur und Selbstzufriedenheit für die wiederhergestellte Ordnung und die inhaftierten oder ins Exil gezwungenen Gegner. (...)

Inzwischen befindet sich die Stadt in einer Rezession, erdrückt von der Schließung der Grenzen aufgrund der Pandemie. Und dann treiben politische Repression und die Wirtschaftskrise Zehntausende Ausländer und Einheimische dazu, das Gebiet zu verlassen: Professoren und Absolventen - die «Gehirne» gehen davon.»

«The Telegraph»: Hongkongs einzigartiger Status wurde zerschlagen

LONDON: Der Londoner «Telegraph» kommentiert am Freitag Chinas Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Rückgabe der einstigen britischen Kronkolonie Hongkong:

«Seinerzeit bestand die Hoffnung, dass die Behörden in Peking Hongkong erlauben würden, sich als relativ freies politisches Gebilde nach dem Konzept «ein Land, zwei Systeme» zu entwickeln. Im Wesentlichen würde es freie Meinungsäußerung und die Herrschaft des (britischen) Rechts geben, wobei Hongkongs wirtschaftliche Dynamik und seine globale Reichweite zum Nutzen Chinas erhalten bleiben würden.

Doch mit dem Aufstieg Xi Jinpings an die Führungsspitze in Peking änderte sich dies alles. Er hat die politische und rechtliche Architektur demontiert, die für das Funktionieren dieser ungewöhnlichen Beziehung sorgen sollte. (...) Bei seiner Ankunft (am Donnerstag) sagte Xi, Hongkong sei «wiedergeboren» worden, seit er vor fünf Jahren das letzte Mal dort war. Die Wahrheit ist, dass Hongkongs einzigartiger Status zerschlagen wurde.»

«Aftenposten»: Grund zur Freude über Kehrtwende der Türkei

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert die Vereinbarung von Schweden, Finnland und der Türkei zur Lösung der türkischen Blockade einer Nato-Norderweiterung:

«Es ist nicht sicher, ob Schweden und Finnland in der Praxis all das tun werden, worum die Türkei bittet, zumindest was das Thema Auslieferungen betrifft. Die Türkei hat selbst mehrere Male entgegen der Wünsche anderer Nato-Länder gehandelt, zum Beispiel, als Erdogan das russische Luftabwehrsystem S-400 kaufte.

Was dagegen sicher ist, ist, dass die Nato mit Schweden und Finnland als Mitglieder stärker wird. Die schwedische und finnische Allianzfreiheit hat dem Norden mehr als 70 Jahre lang gute Dienste geleistet und das Spannungsniveau niedrig gehalten. Putin hat jedoch mit seiner Kriegsführung gezeigt, dass Russland eine direkte militärische Gefahr für Nachbarländer ist. Er hat gezeigt, dass es Gründe gibt, die Verteidigung in Europa zu stärken. Mit Schweden und Finnland als Mitglieder in der Nato wird Europa sicherer.»

«De Telegraaf»: Putin selbst schuld an Nato-Norderweiterung

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Freitag die geplanten Nato-Beitritte von Schweden und Finnland:

«Russland ist unter Putin zu einem aggressiven Nachbarn geworden, dem man nicht vertrauen kann, der auf alles pfeift und andere Länder mit brutaler Gewalt überfällt. (...)

Die Reaktion des russischen Potentaten Putin auf die näherrückende Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands im westlichen Verteidigungsbündnis ist ebenso vorhersehbar wie simpel. Er schließt Spannungen im Verhältnis zu unseren neuen Bündnispartnern nicht aus, vor allem, wenn in diesen Ländern Nato-Truppen und -Material stationiert werden. Das ist leere Rhetorik und ein durchsichtiger Versuch, sein eigenes Versagen auf der Weltbühne zu verschleiern. Die Nato-Erweiterung um Schweden und Finnland hat Putin voll und ganz seinem eigenen kriegslüsternen Verhalten zu verdanken.»

«The Guardian»: Nato reagiert auf Russlands Kurs der Konfrontation

LONDON: Zur Reaktion der Nato auf Russlands Invasion der Ukraine meint der Londoner «Guardian» am Freitag:

«Die Neuausrichtung der Nato hat vier Elemente. Das erste ist strategischer Natur: Die Erkenntnis, dass die Versuche, eine kooperative Beziehung zu Russland aufzubauen, auf absehbare Zeit gescheitert sind und dass Russlands Invasion in der Ukraine, die an sich schon unverzeihlich ist, auch eine umfassendere Konfrontation mit dem Westen bedeutet. Der zweite Punkt ist die Abkehr von der Ära der sinkenden Verteidigungshaushalte nach 1989. (...)

Das dritte Element ist eine teilweise Kehrtwende der USA in Bezug auf die Stationierung von Truppen in Europa. Die amerikanische Ausrichtung auf den pazifischen Raum angesichts des Aufstiegs Chinas wurde zwar nicht aufgegeben, doch Präsident Biden genehmigt nun die größte Aufstockung der US-Militärpräsenz in Europa seit dem Kalten Krieg. (...)

Und schließlich hat die Nato ihre Mitgliedschaft erweitert und Schweden und Finnland (...) offiziell eingeladen, dem Bündnis beizutreten. (...) Es ist ein Zeichen dafür, wie entscheidend die Invasion in der Ukraine das Vertrauen in Russland im Allgemeinen zerstört hat.»