Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.06.22 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«La Repubblica»: Ära von «whatever it takes» ist vorbei

ROM: Zur Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Freitag:

«Es ist das Ende einer Ära. Die Ära von Mario Draghis «whatever it takes», das Jahrzehnt des Geldes, das wenig oder geradezu gar nichts kostete und in dem die Europäische Zentralbank unermüdlich Staatsanleihen kaufte, endete gestern am frühen Nachmittag mit einer Erklärung der europäischen Zentralbanker, die ausnahmsweise nicht in Frankfurt, sondern in Amsterdam zusammenkamen. In der Stadt, in der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Finanzmarktblase auf Tulpenzwiebeln wuchs und dann platzte, zückt die Europäische Zentralbank ihre Nadel und lässt den Ballon explodieren, mit dem die Realwirtschaft spielte und sich seit Mai 2011, dem Datum der letzten Zinserhöhung in der Eurozone, die Illusion machte, heiter zu sein. (...)

Den Finanzmärkten tut das weh - gestern allgemeiner Rückgang auf den Aktienmärkten -, aber es ist sicher keine Überraschung. Die beiden Feinde, die jeder Notenbanker fürchten muss - niedriges Wachstum einerseits und Inflation andererseits - rüsten sich, aber heute ist es gerade der Preiswettlauf, der in der Eurozone Jahr für Jahr acht Prozent überschritten hat, der Frankfurt erzittern lässt.»

«Le Figaro»: Erwartete Wahlenthaltung von Vorteil für Macron

PARIS: Zu den französischen Präsidentschaftswahlen am Wochenende und der erwarteten hohen Wahlenthaltung schreibt die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Freitag:

«(...)Die Wahlenthaltung ist ein Zeichen des Misstrauens und der Wut und das Ergebnis jahrzehntelanger nicht eingehaltener Versprechen der gewählten Vertreter. (...) Mit der Einführung des Fünfjahreszeitraums und der Ausrichtung der Parlamentswahlen im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen haben diese ihre Einzigartigkeit und sogar ihr Interesse verloren.

Die Wahlenthaltung ist vor allem bei jungen Menschen und in der Arbeiterklasse stark ausgeprägt ist. Für Emmanuel Macron ist sie von Vorteil. Auch wenn sein Sieg so eher taktischer als politischer Natur sein würde (...).»

«De Telegraaf»: US-Demokraten wollen Trump als Schuldigen vorführen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Freitag die Anhörungen im US-Kongress zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021:

«In mindestens sechs überschaubaren Übertragungen im Stil einer Mini-Serie soll die amerikanische Öffentlichkeit nun endlich die Wahrheit darüber erfahren, wer genau für den Sturm auf das Herz der Demokratie verantwortlich ist. Doch ein großer Teil des Publikums (44 Prozent) gähnt nur und findet, dass zu viel Gewese um die Untersuchung gemacht wird. Es gebe dringendere Angelegenheiten als diese, etwa die Inflation und die hohen Kraftstoffpreise.

Ein zweites Problem für den Untersuchungsausschuss besteht darin, dass er ein argwöhnisches Publikum davon überzeugen muss, dass tatsächlich unparteiisch ermittelt wurde und dass die Anhörungen sowie die Auswertung der rund 140.000 Dokumente zu einem Urteil führen, das nicht politisch beeinflusst ist. Die Demokraten hoffen, ein für alle Mal deutlich machen zu können, dass der Angriff durch Donald Trump verursacht wurde, der seine Wahlniederlage nicht akzeptieren wollte und deshalb seinen Vizepräsidenten Mike Pence aufgefordert haben soll, den Wahlausgang bei der Zeremonie im Kapitol für ungültig zu erklären. (...) Doch die Demokraten haben nur noch wenig Zeit, um Trump und anderen strafbare Handlungen nachzuweisen. Denn im November stehen schon wieder Zwischenwahlen an, bei denen die Partei von Präsident Joe Biden fürchten muss, ohne einen solchen Erfolg das Abgeordnetenhaus an die Republikaner zu verlieren.»

«De Standaard»: Für chronische Schuldner wird es schmerzhaft

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Freitag die von der EZB angekündigte Zinserhöhung:

«Nur weil wir zu einem normaleren Zustand zurückkehren, bedeutet das nicht, dass der Übergang nicht schmerzhaft sein wird. Dies gilt in erster Linie für chronische Schuldner, zu denen auch der belgische Staat gehört. Er kann nicht mehr jeder Herausforderung mit Geld begegnen, das er eigentlich nicht hat. Denn die Kreditaufnahme kostet wieder Geld. (...)

Von nun an muss jede neue Ausgabe unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. Daran wird sich eine ganze politische Generation gewöhnen müssen. Niemand, nicht einmal die EZB, kennt die Zukunft. Eine steigende Inflation, die allmählich abebbt, bleibt das Basisszenario. Aber es verschiebt sich zeitlich. Solange es kein neues Gleichgewicht gibt, bleibt die Situation instabil. Vorläufig sieht es nicht so aus, als ob wir auf eine Stagflation zusteuern. Zwar schwächt sich die Erholung von der Pandemie ab, aber die Zahl der offenen Stellen in unserer Wirtschaft bleibt sehr hoch. Noch kann der Taler in beide Richtungen rollen.»

«Dagens Nyheter»: Scholz riskiert selbe Fehler wie Merkel 2014

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Freitag die diplomatischen Vermittlungsversuche von Bundeskanzler Olaf Scholz im Ukraine-Krieg:

«Natürlich lässt sich einwenden, dass man hinterher immer schlauer ist. Dann wäre es aber zumindest gut, wenn Olaf Scholz deutlich machen würde, dass die Deutschen ihre Lektion gelernt haben. Tatsächlich ist Scholz sehr ambivalent: Er spricht wie Merkel 2022, argumentiert aber gefährlich gleich wie Merkel 2014. Deutschland habe «historisch» schwere Beschlüsse gefasst, Putin dürfe nicht gewinnen. Zugleich werden Waffenlieferungen aufgehalten und der vertiefte Dialog mit dem Kreml ist ein Muss.

Er steht nicht alleine da. Große und wichtige Teile der deutschen Elite argumentieren ähnlich, ebenso Macron in Frankreich. Letzterer hält sich für so gut darin, anderen Vernunft einzuflößen, dass er offen über die Bedeutung spricht, Putin nicht öffentlich zu erniedrigen. In der Praxis bedeutet das weniger Unterstützung für Kiew und mehr Gespräche mit dem Kreml. Niemand außer dem Kreml gewinnt dabei. Die richtige Linie ist und bleibt die amerikanische. Gerne Friedensverhandlungen, aber aus einer ukrainischen Stärkeposition heraus. Schickt mehr Waffen.»

«The Irish Times»: Kann Trump Verschwörung nachgewiesen werden?

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Freitag die Anhörungen im US-Kongress zum Angriff auf das Kapitol durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump:

«Trump, der nicht aussagen wird und der seine Verbündeten aufgefordert hat, nicht zu kooperieren, ist mit einer Reihe von bereits bewiesenen Anschuldigungen konfrontiert: Sein Beharren auf der Lüge, die Wahl sei gestohlen worden, das im Gegensatz zu überwältigenden Beweisen steht. Sein Versuch, die Wahl zu untergraben, indem er illegalerweise das Justizministerium einschaltete und Wahlbeamte einschüchterte, damit sie die Auszählungsergebnisse leugnen. Seine Ausübung von Druck auf Vizepräsident Mike Pence, damit dieser Stimmen von Wahlmännern und -frauen annulliert. Seine Aufforderung an Demonstranten, auf das Kapitol zu marschieren und schließlich seine drei Stunden lang anhaltende Weigerung, etwas zu unternehmen, um die Gewalt zu stoppen, während der Angriff im Gange war.

Aber reichen diese Handlungen und Unterlassungen - von denen einige eindeutig illegal sind - aus, um den Tatbestand der Verschwörung zu erfüllen? Am Ende werden die Anhörungen vielleicht bestenfalls zu einer politischen Anklage gegen einen Mann führen, der verwirrenderweise die Unterstützung von fast der Hälfte der Wählerschaft behält. Ob das seinen Zukunftsaussichten schaden könnte, ist eine andere Frage.»

«El Economista»: Zinswende bedroht hochverschuldete Länder

MADRID: Zur Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins erstmals seit elf Jahren wieder anzuheben, schreibt die spanische Zeitung «El Economista» am Freitag:

«Diese Ankündigung zeigt das Ausmaß der Besorgnis angesichts des ernsten Problems der Inflation. Die EZB teilte unverblümt mit, dass die derzeitigen Rekordpreise ihre «größte Herausforderung» seien, und sie machte deutlich, dass sie alles tun werde, um sie zu unter Kontrolle zu bringen. Beschleunigte Zinserhöhungen, wie sie von der Falkenfraktion der EZB gefordert werden und wie sie die Fed in den USA vorgenommen hat, scheinen zweifelsohne eine angemessene Reaktion zu sein, um den ausufernden Verbraucherpreisindex zu bremsen.

Die europäische Wirtschaft ist allerdings in einer schwächeren Position als die US-amerikanische, um solche Maßnahmen zu verkraften. Deshalb stellt der neue, aggressivere Fahrplan der EZB auch ein Risiko für das Wachstum dar. Dies gilt umso mehr für Länder mit einem hohen Verschuldungsgrad, wie zum Beispiel Spanien, die unter den teureren Finanzierungsbedingungen leiden werden.»