Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Corriere della Sera»: Scholz hat in Davos Europa vergessen

ROM: Zur Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Weltwirtschaftsforum in Davos schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Freitag:

«Olaf Scholz sucht nicht die Spezialeffekte, die oft nur das Produkt eitler Politiker sind. (...) Er ist ein Mann von Substanz, dieser deutsche Kanzler, und das ist seine Stärke. Wenn es aber eine Erkenntnis gibt aus der Rede, die er in Davos hielt, dann ist es nicht das, was er gesagt hat, sondern was er nicht gesagt hat. Denn er hat nicht über Europa gesprochen. (...)

Er hat verständlicherweise von Deutschland geredet, aber nicht von Europa. Er hat die Aggression Putins verurteilt, aber kein bisschen menschliche Wärme für die Ukrainer gezeigt. Er hat auch seine Abneigung gezeigt gegenüber der Idee, dem Land den Kandidatenstatus für die EU zuzusagen, denn - so sagte er - andere Regierungen auf dem Balkan warten schon länger. Und hat keinen Gedanken verschwendet zu den Vorschlägen von Mario Draghi und Emmanuel Macron für ein Europa, das besser strukturiert gehört.

Demgegenüber wirkte Angela Merkel wie eine Visionärin, und die hatte es zugelassen, dass ihr Land ganz konkret - über Nord Stream - mit Putins Russland verbunden wird.»

«Pravda»: Künftiger Status der Ukraine ist jetzt schon zu überlegen

BRATISLAVA: Zur Suche nach einer Friedenslösung im Krieg in der Ukraine schreibt am Freitag die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda»:

«Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hat vorgeschlagen, die Ukraine möge einen Teil ihres Gebietes im Austausch für Frieden abtreten. Doch welche Garantien hätte Kiew, dass Moskau nicht noch einmal angreifen würde? Das Problem von Menschen wie Kissinger wie auch der SPD in Deutschland ist, dass sie diesen Konflikt mit der Optik des Kalten Krieges betrachten. (...) Nun stehen sich nicht mehr zwei feindliche Machtblöcke gegenüber, die angesichts der permanenten Atomkriegsdrohung einen Status quo garantieren. Putin hat diesen Krieg entfesselt, weil er den Zerfall der Sowjetunion nicht akzeptieren will. (...)

Sehr wohl jetzt schon zu überlegen ist aber, welchen Status die Ukraine nach innen und außen haben soll, wenn dieser Krieg einmal zu Ende ist. Zum Beispiel, ob die Regionen eine Art Autonomie haben sollen. Und wenn die Ukraine wirklich europäische Ambitionen hat, muss sie auch die Rechte der Minderheiten stärken. Nicht zuletzt wird auch zu klären sein, ob die Ukraine nicht doch neutral sein könnte, wenn inzwischen auch schon Präsident (Wolodymyr) Selenskyj sagt, dass sie sich nicht mehr um eine Nato-Mitgliedschaft bewerben will.»

«Le Monde»: Wohl keine Chance auf Verschärfung von US-Waffengesetz

PARIS: Zum Massaker an einer Schule in Texas schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Freitag:

«Amerika bringt sich buchstäblich selbst um. (...) Und doch ist die Verteidigung des zweiten Verfassungsartikels zum Recht auf Waffenbesitz fast zu einer heiligen Pflicht geworden, die nicht mehr hinterfragt werden darf. (...)

Das einzige republikanische Credo lautet: Immer mehr Waffen. (...) Die Republikaner sind offensichtlich nicht in der Lage, einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen beiden Phänomenen herzustellen. Man verzweifelt an der Vorstellung, dass sie mehr Energie aufwenden, Frauen daran zu hindern, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, als Tötungen zu verhindern, deren Täter in überwältigender Mehrheit Männer sind.

Schon nach dem letzte großen Massaker stimmten die Senatsabgeordneten gegen eine Verschärfung des Waffengesetzes, auch wenn diese von einer überwältigenden Mehrheit der Amerikaner unterstützt wird. Alles deutet darauf hin, dass es heute (...) genauso sein würde.»

«El País»: Weltgemeinschaft muss afghanischen Frauen beistehen

MADRID: Zur Anordnung der Taliban-Regierung, dass Frauen im afghanischen Fernsehen nur noch in Vollverschleierung auftreten können, schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Die ohnehin geringen Hoffnungen, dass die Taliban ihre Maximalforderungen gegen Frauen nicht umsetzen würden, haben sich endgültig zerschlagen. Der jüngste Schritt in einer verabscheuungswürdigen und systematischen Politik der Zerstörung der Rechte und Freiheiten von Frauen ist die Anordnung, dass sie ihre Körper und ihre Gesichter vollständig bedecken müssen. (...)

Die Taliban versuchen, Frauen bis ins kleinste Detail aus der Gesellschaft auszulöschen. Fernsehsender haben etwa die «Empfehlung» erhalten, keine Inhalte mit Frauen auszustrahlen. Nilofar Bayat, Kapitänin des afghanischen Rollstuhlbasketball-Nationalteams, sagte im Interview mit El País: «Die Taliban akzeptieren Frauen nicht als menschliche Wesen. Und sie verhalten sich so, als würden wir nicht mehr existieren». Die afghanischen Frauen existieren vielleicht für die Taliban nicht mehr. Aber sie existieren für den Rest der Welt. Und es ist zwingend notwendig, dass die internationale Gemeinschaft Druck ausübt, um die Eliminierung der Grundrechte der Frauen zu verhindern.»

«De Standaard»: Waffenwahnsinn in den USA kaum zu stoppen

BRÜSSEL: Zum Massaker an einer Schule in der texanischen Stadt Uvalde meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Keine einzige dramatische Schießerei an einer Schule kann etwas an der Überzeugung des harten Kerns der Republikaner-Wähler ändern. Im Gegenteil. Nach jedem Blutbad machen sich Waffenproduzenten, Revolverfans und gleichgesinnte Politiker stark, um selbst geringfügige Verschärfungen (des Waffenrechts) zu verhindern.

Auch das jüngste Drama in Uvalde wird den Waffenwahnsinn nicht stoppen. Allerdings dürfte das Massaker die Kluft zwischen den beiden Amerikas noch mehr vertiefen. Einerseits das eher progressive Amerika, das vor allem in den Küstenregionen beheimatet ist und wo die meisten Bürger ihr Leben von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten lassen, von Fakten und der Überzeugung, dass Kinder das Allerwichtigste in einer Gesellschaft sind. Und andererseits das Amerika, dessen Ikone Ex-Präsident Donald Trump ist und wo Fakten dermaßen verdreht werden können, dass das Recht, öffentlich Waffen zur Schau zu stellen, wichtiger ist als das Leben von Schulkindern und ihrer Lehrer.»

«The Financial Times»: Strafzoll auf russisches Öl ist erwägenswert

LONDON: Zum Ringen in der EU um ein Ölembargo gegen Russland meint die Londoner «Financial Times» am Freitag:

«Ein Verbot von Importen aus Russland sollte weiterhin Priorität haben. Aber auch eine vorläufige Maßnahme, die darauf abzielt, Moskaus Gewinne aus Energieverkäufen schneller einzudämmen - ein EU-Strafzoll auf russisches Öl, wie er von den USA und anderen vorgeschlagen wurde - ist erwägenswert. (...)

Ein EU-weiter Zoll auf russisches Öl würde die Käufer dazu zwingen, von den russischen Verkäufern einen entsprechenden Preisnachlass zu verlangen, was bedeuten würde, dass Moskau weniger Gewinn hinnehmen oder sich anderweitig nach Abnehmern umsehen müsste. Ein Zoll, der Russland erfolgreich zu Preissenkungen zwingt, würde Steuereinnahmen aus Moskaus Kassen in die der EU transferieren. Die Erlöse könnten in den Wiederaufbau der Ukraine fließen. (...)

Wie Präsident Wladimir Putin auf die Verkündung eines Embargos oder eines zwischenzeitlichen Zolls reagieren würde, ist ungewiss. Er könnte die russischen Öllieferungen an die EU sofort stoppen und den Schaden für seine eigene Wirtschaft in Kauf nehmen. Die meisten europäischen Hauptstädte sind der Ansicht, dass dieses Risiko angesichts der Notwendigkeit, die Ukraine zu unterstützen, gerechtfertigt ist. Je stärker sie Russlands Kriegsfinanzierung einschränken, desto größer ist die Chance, auch Putins Kalkül zu ändern.»

«Tages-Anzeiger»: Erfolg des WEF unsicherer denn je

ZÜRICH: Zum Weltwirtschaftsforum in Davos schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Freitag:

«Die Skepsis war im Vorfeld groß: Angesichts einer deutlich geschrumpften Teilnehmerzahl wurde das World Economic Forum - kurz WEF - schon als «WEFli» bezeichnet. Am Ende des Treffens lässt sich sagen: Das Treffen in Davos bleibt ein relevantes Forum. Und dennoch scheint sein zukünftiger Erfolg unsicherer denn je. (...)

Der Erfolg des WEF ist fragil, er muss jedes Jahr bestätigt werden. Beginnen Zweifel aufzukommen, ob sich die Reise nach Davos lohnt, droht ein Schneeballeffekt, der immer größere Löcher in die Gästeliste zu reißen droht. Daher hängt viel vom WEF im kommenden Jahr ab, das wieder für den Januar angesetzt ist. Schaffen es Klaus Schwab und sein Team, wieder mehr Topleute aus den USA und China nach Davos zu holen, hat das Forum die Kurve gekriegt. Andernfalls droht der Anfang vom Abstieg.»

«NZZ»: Das sinnlose Sterben an US-Schulen wird weitergehen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag das Massaker an einer Schule in Texas:

«Gesetzliche Waffenkontrolle ist für Konservative eine unzulässige Beschneidung der Freiheit rechtschaffener Bürger. Dabei ist unter Experten unbestritten, dass im Prinzip selbstverständliche und geringfügige Einschränkungen eine Verbesserung brächten. (...)

Und so geht das sinnlose Sterben weiter, in amerikanischen Schulen, Einkaufsläden, Kirchen. Auch der Massenmord an der Robb Elementary School in Texas wird nicht zu einem Umdenken führen. Es ist bereits die 27. Schießerei an einer Schule in diesem Jahr. Von der Politik im Stich gelassen, üben Lehrkräfte schon mit Kleinkindern das richtige Verhalten im Falle eines Amoklaufs und besorgen Eltern schusssichere Schultaschen in bunten Farben. Bis das nächste Massaker das Land wieder kurz aus der Apathie reißt. Die USA nehmen es hin. Nicht weil sie nichts tun können, sondern weil eine mächtige Minderheit nichts tun will.»