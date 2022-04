Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Guardian»: Johnsons Ruanda-Plan ist zynisch und kaltherzig

LONDON: Der Londoner «Guardian» kritisiert am Freitag den Plan der britischen Regierung, Flüchtlinge für die Dauer ihres Asylverfahrens nach Ruanda zu bringen:

«Das Besondere an dieser Ankündigung vom Donnerstag war sowohl das zynische Timing als auch der kaltherzige Inhalt. Boris Johnson wird gerade erneut damit konfrontiert, dass er aufgrund der Gesetzesverstöße in der Downing Street während der Corona-Pandemie und der dafür verhängten Geldstrafen unpopulär ist. Seiner Partei drohen deshalb bei den Kommunalwahlen in drei Wochen schwere Verluste. Die Chancen für ein Misstrauensvotum gegen ihn steigen wieder. Für den Premierminister bietet eine schlagzeilenträchtige Initiative gegen die Einwanderung eine Möglichkeit, die Medien abzulenken und seine einwanderungsfeindlichen Wähler vor den Kommunalwahlen zu mobilisieren. (...)

Es ist unbestritten, dass der gefährliche und inhumane Menschenschmuggel im Ärmelkanal wirksamer bekämpft und kontrolliert werden muss. Und es besteht auch kein Zweifel daran, dass die Zahl der Menschen, die den Kanal überqueren, weiter steigen wird: Im Jahr 2021 waren es mehr als 28.500, und das Innenministerium geht davon aus, dass sich die Zahl in diesem Jahr verdoppeln wird. Die Antwort auf diese Herausforderung besteht jedoch nicht darin, dass das britische Militär die Migranten aufgreift, sie in Flugzeuge verlädt, mit einem One-Way-Flug nach Ostafrika bringt, wo sie dann vergessen werden.»