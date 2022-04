Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Göteborgs-Posten»: Ist EU bereit, Preis für Gas-Boykott zu zahlen?

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) meint am Freitag zum Vorhaben der EU-Länder, weniger abhängig von russischen Energieträgern zu werden:

«Der Westen hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine umfassende Sanktionen gegen Russland verhängt. Doch bislang fließt weiter Gas durch russische Leitungen. Nun werden Stimmen laut, den Import von russischem Gas und Öl komplett zu stoppen. Zweck davon ist, der russischen Wirtschaft zu schaden und nicht Mitfinanzierer für die Kriegsverbrechen zu sein, die Russland gerade in der Ukraine begeht. Dass sich Europa (sprich: Deutschland) von russischem Gas abhängig gemacht hat, nicht zuletzt durch die Abschaltung der Atomkraft, war ein verhängnisvoller Fehler. Europa muss diese Abhängigkeit durchbrechen. Aber wir müssen ehrlich sein, dass dies schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen haben wird, wenn es im Handumdrehen erledigt wird. Es braucht eine langfristige Strategie. Es wird Jahre dauern, die Abhängigkeit von Russland zu verringern.»

«Tages-Anzeiger»: Schweiz sollte Sanktionen glaubhaft umsetzen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Freitag die Sperrung von Guthaben russischer Oligarchen in der Schweiz wegen des Krieges in der Ukraine:

«Vermögenswerte von 7,5 Milliarden Franken haben Banken, Grundbuchämter und andere Stellen dem Staatssekretariat für Wirtschaft gemeldet und gesperrt - so viel wie kaum ein anderes Land. Der Wert sieht gut aus, doch für Selbstzufriedenheit gibt es keinen Anlass. Denn die Zahlen aus anderen Ländern sind kaum mit denen aus der Schweiz zu vergleichen. Die Schweiz hat den weltweit größten Finanzplatz für grenzüberschreitende Vermögensverwaltung. Es ist daher nur logisch, dass hier Banken mehr Gelder von sanktionierten Russen finden als Banken anderer Staaten. (...)

Die USA haben hier viel angekündigt, aber bis dato vergleichbar dünne Ergebnisse geliefert. Doch sollte diese Momentaufnahme nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie mit ihren Geheimdiensten wie der National Security Agency über erhebliche Ressourcen verfügen, um Oligarchen-Gelder weltweit aufzustöbern. Die Schweiz ist daher gut beraten, sich den internationalen Taskforces, etwa jener der EU, anzuschließen. Sanktionen zu beschließen ist eine Sache. Sie glaubhaft umzusetzen eine andere.»

«Pravo»: Deutschland sollte Atomausstieg überdenken

PRAG: Zur Abhängigkeit Westeuropas von russischen Erdgaslieferungen und der deutschen Energiepolitik schreibt die Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Freitag:

«Die russische Invasion in die Ukraine ist nicht nur ein militärischer Weckruf für Europa, sondern führt auch zu einer Abrechnung mit den bisherigen energiepolitischen Illusionen. Der «Green Deal» der EU-Kommission sollte eines der Instrumente sein, um die fatale Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas zu verringern. Doch zugleich rechnete man damit, dass ausgerechnet russisches Erdgas die Übergangszeit von der schmutzigen zur grünen Energieproduktion überbrücken sollte. Besonders schwere Zeiten erlebt nun Deutschland, das in einer sehr verletzlichen Position ist. Denn nun kommt die ganze Wahrheit über die Fähigkeiten der ach so bewunderten Wind- und Solarenergie heraus. Dabei sollen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke zum Jahresende heruntergefahren werden. Die deutsche Regierung wird nicht darum herumkommen, diese Pläne zu überdenken.»