Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Washington Post»: Bidens Freigabe der US-Ölreserven richtig

WASHINGTON: Zur Ankündigung der US-Regierung, angesichts der steigenden Ölpreise in den kommenden sechs Monaten jeden Tag durchschnittlich eine Million Barrel Rohöl aus ihren Reserven freizugeben, schreibt die «Washington Post»:

«Die Entscheidung von Präsident (Joe) Biden, die bisher größte Freigabe von Öl aus den strategischen Erdölreserven des Landes anzuordnen, ist eine massive Anstrengung für ein wenig Entlastung an der Zapfsäule. Mit der Freigabe (...) wird Biden fast ein Drittel der nationalen Ölreserven aufbrauchen. Aber die Initiative ist gerechtfertigt: Es kommt auf jeden Cent an, wenn die Benzinpreise so hoch sind wie noch nie in der Geschichte Amerikas (ohne Berücksichtigung der Inflation) und der russische Präsident Wladimir Putin zusätzliche Einnahmen erzielt, die er für seinen Krieg in der Ukraine verwenden kann.

Der Durchschnittspreis für eine Gallone (3,785 Liter) Normalbenzin erreichte Anfang März ein Rekordhoch von 4,33 Dollar und bewegt sich laut (dem Automobilverband) AAA weiterhin um 4,20 Dollar. Das ist ein Preisanstieg seit Jahresbeginn von fast einem Dollar, wobei der größte Teil des Preisanstiegs seit dem Beginn der russischen Invasion zu verzeichnen ist. (...) Was die USA wirklich brauchen, ist eine Steigerung der heimischen Ölproduktion. Es gibt Anzeichen dafür, dass dies geschieht, aber es braucht Zeit, um die Produktion hochzufahren.»