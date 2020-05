Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«De Standaard»: Staatshilfe mit Umweltschutz verbinden

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» plädiert am Freitag für die Verknüpfung von Staatshilfen zur Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Corona-Krise mit Umweltauflagen:

«Wir dürfen nicht denselben Fehler wie nach der Bankenkrise von 2008 machen. Damals ging die Emission von Treibhausgasen zunächst spürbar zurück. Aber als die Wirtschaft wieder in Gang kam, stieg sie weltweit stärker als sie gesunken war - unter anderem als Folge der Stimulierungspakete, die auch die Verwendung fossiler Brennstoffe ankurbelten. Die Milliarden, die Staaten nun aufbringen, um sie in die Wirtschaft zu pumpen, werden wir doch nicht in ein «business as usual» stecken? An Subventionen und Kredite zur Rettung von Unternehmen können Klimaziele geknüpft werden. Dadurch sollte vermieden werden, dass nächstes Jahr - ähnlich wie 2009 - die Emissionen wieder durch die Decke schießen.»

«de Volkskrant»: Corona-Beschlüsse müssen nachvollziehbar sein

AMSTERDAM: Auch in den Niederlanden wird über den besten Weg aus der Corona-Krise gestritten. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«In einer Krise wie der heutigen ist es die richtige Einstellung, fortwährend zu zweifeln. Wer glaubt, etwas sicher zu wissen, sucht nach Beweisen dafür, dass er Recht hat. Es lauert kognitive Dissonanz: Alles, was nicht ins eigene Weltbild passt, wird außer Acht gelassen. Der Zweifel aber hält den Blick offen. Gleichzeitig soll die Regierung jedoch nicht zu lange zögern und weitreichende Entscheidungen treffen. In diesem Spannungsfeld besteht die einzige Möglichkeit darin, große Entscheidungen in kleine zu zerlegen, die Auswirkungen genau zu betrachten und für neue wissenschaftliche Erkenntnisse offen zu sein.»

«Financial Times»: Trumps China-Politik ist unberechenbar

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kritisiert am Freitag die China-Politik von US-Präsident Donald Trump:

«Bei einer Reihe von Themen - darunter die Behandlung der Uiguren, die Autonomie Hongkongs und die Beziehungen zu Taiwan - müssen die westlichen Demokratien eine härtere und besser aufeinander abgestimmte Position gegenüber einem in wachsendem Maße autoritären China einnehmen. Die Beschaffenheit der Regierung von Xi Jinping erfordert auch eine Neubetrachtung chinesischer Investitionen in strategische Industriebereiche des Westens.

Die Covid-19-Katastrophe bietet eine Gelegenheit für genau so einen Neustart, denn sie wirft wichtige Fragen über das geheimniskrämerische Wesen der Kommunistischen Partei auf. Unter normalen Umständen wären die USA das am besten geeignete Land, eine solche Politikveränderung anzuführen. Unglücklicherweise ist das Vorgehen von Präsident Donald Trump gegenüber China derart unberechenbar, dass es die Verbündeten der USA eher beunruhigt als vereint. Und mangels einer gemeinsamen und schlüssigen westlichen Reaktion haben sich die Aussichten auf eine Änderung des chinesischen Verhaltens dramatisch verringert.»

«NZZ»: Kaczynski braucht einen loyalen Präsidenten

ZÜRICH: In Polen hat sich der Chef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, Forderungen nach einer Verschiebung der Präsidentenwahl gebeugt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Zwar sind in einer Demokratie die Amtszeiten von Mandatsträgern klar begrenzt, und eine Verschiebung fälliger Wahlen darf nur eine absolute Ausnahme sein. Doch wegen der Corona-Pandemie gab es keine fairen Bedingungen für den Urnengang - auch das ein hohes Gut. Die Ausgangsbeschränkungen verunmöglichten dem Oppositionskandidaten einen Wahlkampf, derweil der Amtsinhaber Andrzej Duda mit staatstragenden Reden und Spitalbesuchen omnipräsent war.

Exakt diesen Vorteil wollte Kaczynski nutzen. Ein ihm gegenüber loyaler Präsident ist für die Durchsetzung seiner umstrittenen Reformen von entscheidender Bedeutung, denn in Polen verfügt das Staatsoberhaupt mit seiner Veto-Befugnis über erhebliches Gewicht. Kaczynskis zunächst vorgebrachte Argumentation, eine Verschiebung der Wahl verletze die Verfassung, entbehrt nicht der Ironie. Zu oft verletzte seine Partei das Grundgesetz in den vergangenen vier Jahren. Es ging Kaczynski um Macht, nicht um Prinzipien.»

«Gazeta Wyborcza»: Keine demokratische Wahl in Polen

WARSCHAU: Die für kommenden Sonntag geplante Präsidentenwahl in Polen wird in letzter Minute verschoben. Dazu schreibt die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Freitag:

«Die schriftliche Vereinbarung (des PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski) mit (Ex-Vizeministerpräsident) Jaroslaw Gowin, die die Verlegung der Präsidentenwahl auf Juli oder August bewirken soll, ist die bislang grellste und feindseligste Verletzung der polnischen Verfassung. Zwei gewöhnliche Abgeordnete erheben die Hand gegen die Institution der Wahl, die das Fundament der Demokratie und des Rechtsstaats ist. Am Sonntag soll die Präsidentenwahl nicht stattfinden, obwohl sie nicht gemäß der Verfassung abgesagt wurde. Das ist ein Verbrechen, für das Kaczynski und Gowin sich irgendwann werden verantworten müssen.

Die PiS hat die unabhängige Justiz demontiert, sich das Verfassungsgericht untergeordnet, mithilfe der öffentlich-rechtlichen Medien einen Propaganda-Apparat geschaffen. (...) Von einer Wahl, die nicht aufgrund eines Ausnahmezustandes verschoben wird, sondern weil zwei Politiker eine Vereinbarung getroffen haben, kann man nicht behaupten, dass sie demokratisch sind.»