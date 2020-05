Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«The Telegraph»: Großbritannien braucht einen Weg nach vorn

LONDON: Zur ersten Pressekonferenz von Premierminister Boris Johnson nach seiner Abwesenheit wegen einer Covid-19-Erkrankung meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Freitag:

«Wir haben den Höhepunkt der Infektionen hinter uns, gab Johnson bekannt. Und in der nächsten Woche will er einen «umfassenden Plan» für die Wirtschaft und das Bildungswesen vorlegen. Das dürfte Musik sein in den Ohren von Eltern und Werktätigen, die zu Hause sitzen - wenngleich Großbritannien weiterhin sehr vorsichtig bleibt.

Alles, was der Premierminister uns zu geben beabsichtigt, ist ein «Menü von Optionen», praktisch ein Zeitplan für einen Zeitplan, während es genaue Daten je nach dem Stand der Pandemie geben soll. Das Ziel besteht darin, die R-Zahl - das ist die Ansteckungsrate - so weit wie möglich unter 1 zu halten. Dieses Ziel ist unbestritten. Aber wir müssen einen Weg nach vorn finden, der es der Wirtschaft ermöglicht, wieder zu öffnen, und den Kindern, in die Schulklassen zurückzukehren. In den kommenden Tagen muss die Regierung zusammenkommen und innovative Wege finden, die das möglich machen.»

«Trouw»: Die «neue Normalität» bietet Geschäften durchaus Chancen

AMSTERDAM: Zur schrittweisen Lockerung der Corona-Auflagen in den Niederlanden heißt es am Freitag in der Amsterdamer Zeitung «Trouw» (online):

«Die «neue Normalität» von Ministerpräsident Mark Rutte, die Anderthalb-Meter-Wirtschaft, ist im Vormarsch nachdem der Gipfel der Panik nun überschritten ist. Die Läden schreien geradezu nach Umsatz und öffnen wieder massenweise. Plötzlich wandelt sich die «neue Normalität» von einem Konzept im Kopf des Ministerpräsidenten zur Wirklichkeit in den Einkaufsstraßen. Große Ladenketten, kleine Nippesbuden und alle dazwischen konnten in den vergangenen sechs Wochen darüber nachdenken, wie sie unter den Bedingungen der Anderthalb-Meter-Wirtschaft überleben können. In der Praxis läuft das auf viel Desinfektionsmittel, die Begrenzung der Kundenzahl und spezielle Laufwege hinaus. Aber selbst dann scheint durchaus noch vieles möglich zu sein.»

«The Times»: Boris Johnson sendet Botschaft der Hoffnung

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die Strategie von Premierminister Boris Johnson bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen:

«Jeder, der gehofft hatte, dass der Premierminister endlich damit beginnen könnte, die Überlegungen der Regierung darzulegen, wann und wie sie mit der Aufhebung des Lockdowns beginnen will, musste enttäuscht werden. Sie werden bis Dienstag warten müssen. Dann will Boris Johnson einen «Fahrplan» vorlegen, der ein «Menü von Optionen» für die Wiedereröffnung von Schulen und die Rückkehr Großbritanniens zur Arbeit enthält.

Aber auch da wird noch kein Datum für eine mögliche Aufhebung der Maßnahmen genannt werden. Nichtsdestotrotz bekräftigte der Premierminister, dass Großbritannien den Höhepunkt des Corona-Ausbruchs überschritten hat und die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle zurückgeht. Das ist wichtig, denn es sendet eine Botschaft der Hoffnung aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis einige der Beschränkungen aufgehoben werden können.»

«NZZ»: Föderalismus in der Corona-Krise nicht übertreiben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Freitag in ihrer Online-Ausgabe mit der kantonalen Souveränität in der Corona-Krise:

«Der Föderalismus ist eine Stärke des politischen Systems der Schweiz. Auch während der Corona-Krise ist es durchaus sinnvoll, dass nicht allen Kantonen eine Einheitslösung für ihr Bildungswesen vorgeschrieben wird. Die Kantone Tessin, Waadt oder Genf, die weit höhere Ansteckungsraten aufweisen als die anderen Teile der Schweiz, sollen die Rückkehr zum Normalbetrieb langsamer angehen können. Doch kantonale Souveränität in Ehren: Zumindest die Deutschschweiz hätte für die meisten Fragen eine einheitliche Antwort finden müssen. Dass dies möglich gewesen wäre, zeigt das Beispiel der Lehrabschlussprüfungen. Dort haben Bund, Kantone und Spitzenverbände der Wirtschaft bereits Mitte April eine national abgestimmte Lösung präsentiert. Die unterschiedlichen Lösungen in praktisch allen Fragen sind weder effizient noch sinnvoll - und sie schüren Unsicherheit.»