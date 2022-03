Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.03.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

«Público»: Putin zu vertrauen, war nie ratsam

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Donnerstag die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die Energieversorgung Europas:

«Die gegen Russland verhängten Sanktionen werden verschärft, während die Invasion immer barbarischer wird. Mit dem Importverbot für russisches Öl taten die USA und Großbritannien einen weiteren Schritt, um die Wirtschaft Russlands zu schwächen. Beide können dies ohne größere Unannehmlichkeiten tun, insbesondere die USA. Davon sind die EU und vor allem Deutschland wegen der Abhängigkeit von russischem Gas und fossilen Brennstoffen weit entfernt. Die EU fürchtet zurecht einen Stopp russischer Gaslieferungen und die Folgen für die Volkswirtschaften.

Dieser Krieg und die daraus folgende Energiekrise finden in einer Zeit der Energiewende und Dekarbonisierung statt. Die EU wird nun die Energiewende noch beschleunigen, um sich aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien. Putin zu vertrauen, war nie ratsam. Der Einsatz von Energie als Waffe erfordert sofortige Reaktionen. Dabei erlebt die Union angesichts des Konflikts, in dem sich nicht einmal Polen und Ungarn querlegen, ihren Moment größten Zusammenhalts. Zumindest das. Die Gefahr ist für alle gleich.»

«De Standaard»: Eingriffe in den Energiemarkt nicht ohne Risiko

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag den EU-Gipfel in Versailles:

«In Versailles wird es unter anderem um die Frage gehen, wie der Energieverbrauch der Europäer bezahlbar gehalten werden kann. Mutige Positionen werden dabei nicht gescheut. Eine der Ideen besteht darin, die Marktkräfte auf dem Gasmarkt teilweise einzuschränken. In einigen Mitgliedstaaten, darunter Belgien, ist die Erkenntnis gereift, dass es schiefgehen kann, wenn den Marktteilnehmern völlig freie Hand gelassen wird. Die Gaspreise sind auf ein unhaltbares Niveau gestiegen. (...)

Diese Feststellung zu treffen ist relativ einfach, aber herauszufinden, wie man es anders machen kann, ist viel schwieriger. Die Entwicklung eines Systems zur Beseitigung der Exzesse kann durchaus seine Vorteile haben, und in vielen Ländern wurde in den letzten Tagen intensiv über dieses Thema nachgedacht. Eine Preisobergrenze ist einer der Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Um zu verhindern, dass die Lieferanten Verluste erleiden, sollte die Obergrenze auch für die Produzenten gelten. Die Wirtschaftsgeschichte zeigt jedoch, dass solche Eingriffe oft unerwünschte Auswirkungen haben, wie etwa Knappheit oder Rationierung.»

«NZZ»: Gefahr eines Atomkrieges im Blick behalten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» warnt am Donnerstag vor möglichen Folgen eines Öl- und Gasembargos gegen Russland:

«Würde ein europäisches Embargo Russland nicht nur ökonomisch schwächen, sondern auch zu einem militärischen Einlenken bewegen? Wenn man diese Frage mit einiger Wahrscheinlichkeit mit Ja beantworten könnte, dann wäre es das richtige Mittel, und es gäbe keinen Grund, damit zu warten. Auch die «schwersten" wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, die vor allem der Großimporteur Deutschland laut Wirtschaftsminister Robert Habeck bewältigen müsste, würden in diesem Szenario verblassen. (...)

Was aber wäre, wenn die Wahrscheinlichkeit, durch ein Embargo den Krieg zu beenden, gering oder gleich null wäre? In diesem Fall sähe die Sache völlig anders aus. Das Sterben in der Ukraine ginge weiter, und Europas größte Volkswirtschaft würde in eine Krise rutschen, die das Land dauerhaft schwächen könnte. (...) Der Westen kann die Kosten des Krieges für Putin in die Höhe und das Land letztlich in den Ruin treiben. Aber der Machthaber im Kreml kann seinerseits auch die Kosten für Europa erhöhen, im schlimmsten Fall bis hin zum Einsatz von Atomwaffen. Diese Gefahr muss jeder im Blick haben.»

«Der Standard»: Impfpflicht war ein Fehler

WIEN: Zur Aussetzung der gerade erst eingeführten Impfpflicht in Österreich schreibt die Wiener Tageszeitung «Der Standard»:

«Die Bevölkerung (...) nimmt aber recht deutlich den Dilettantismus wahr, mit dem sie regiert wird. Das schädigt nachhaltig das Vertrauen in die Politik. Die Impfpflicht in dieser Form einzuführen, war ein Fehler, die Umstände waren lachhaft. Die Landeschefs (Ministerpräsidenten der Länder) sollten sich entschuldigen, einer nach dem anderen, die eine Landeschefin auch. Jetzt gilt es, andere Fehler zu vermeiden. Es gibt Maßnahmen, die wesentlich einfacher und effizienter sind - das konsequente Tragen von Masken etwa, aber hoppla...»