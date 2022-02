Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.02.22 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

«Die Presse»: Der naive Umgang der EU mit bestimmten Mächten

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» kommentiert die Rolle westlicher Lobbyisten in russischen Diensten und nennt unter anderem Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder sowie den österreichischen Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel:

«Putins Problem mit der EU ist, dass es sich bei ihr um eine Gemeinschaft des Rechts handelt. Genau hier kommen die angeheuerten Cheerleader ins Spiel: Ihre undeklarierte Aufgabe ist es, diese Gemeinschaft von innen zu schwächen, indem sie Partikularinteressen als Brechstange einsetzen, um die Unionsmitglieder auseinanderzudividieren und an Russland zu binden. (...)

Um sich gegen Russlands erkaufte Einflussnahme zu wehren, müssen sich Europäer von einer lieb gewonnenen Illusion verabschieden: der Illusion, dass Wirtschaft und Politik nichts miteinander zu tun haben. Ihr Umgang mit Mächten, die ökonomische Mittel zur Durchsetzung politischer Zwecke einsetzen, grenzt an kindliche Naivität. Wobei dieser Vergleich, bei genauerer Überlegung, Kindern unrecht tut: Sie wissen nämlich im Normalfall ganz genau, was sie nicht wollen und wie sie ihr Missfallen zum Ausdruck bringen können. Die EU muss noch daran arbeiten.»

«Washington Post»: Entscheidender Zinsschritt der Fed nötig

WASHINGTON: Angesichts schnell steigender Preise in den USA fordert die «Washington Post» am Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe von der US-Notenbank Federal Reserve eine deutliche Erhöhung des Leitzinses:

«So ziemlich jeder in der Vereinigten Staaten hat einen Preisschock erlebt, wenn er kürzlich losging, ein Auto, ein Sofa, eine Waschmaschine, ein Steak oder ein Glas Erdnussbutter zu kaufen. Oder wenn er die Jahresmitteilung seines Vermieters bekommen hat, um festzustellen, dass der Mietpreis um eine zweistellige Prozentzahl emporgeschnellt ist. Die US-Wirtschaft hat ein Inflationsproblem wie man es in 40 Jahren nicht erlebt hat, und der politische Hauptakteur, um dieses anzugehen, die Federal Reserve, war viel zu langsam, um zuzugeben, dass es ein Problem gibt, geschweige denn, etwas dagegen zu tun. Es ist Zeit für die Fed, aggressiv zu werden. (...) Es ist jetzt nicht der Augenblick für die Fed, sich darüber zu Sorgen zu machen, wie die Öffentlichkeit und die Märkte reagieren werden. Die erste Zinserhöhung muss ein deutliches Signal an die Amerikaner - und an die Welt - senden, dass die Fed bereit ist, ernst zu machen gegen die Inflation.»