Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Corriere della Sera»: Macron einsamer Ritter in Ukraine-Gesprächen?

ROM: Zur Rolle des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Ukraine-Konflikt schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Donnerstag:

«Macrons Aktivismus in der russisch-ukrainischen Krise dieser Tage ist derart überwältigend, dass sich Putins etwas verärgerter Kommentar anbot, und auch der Spott jener, die darin das Zeichen der üblichen französischen Großartigkeit sahen, also jenen Anspruch, als Großmacht zu handeln, obwohl das Land diesen Rang seit über achtzig Jahren nicht mehr hat. (...)

Macron hatte den Mut zu versuchen, Europas übliche Marginalität zu durchbrechen. Er lief dabei nicht gerade wenig Gefahr, zum Beispiel wie ein einsamer Ritter zu wirken: Aus diesem Grund vervielfachte er seine Kontakte zu europäischen Partnern und beriet sich Dutzende Male mit allen Staats- und Regierungschefs, von Mario Draghi über den Polen Duda bis zu den Präsidenten der drei baltischen Staaten, um sicher zu gehen, die Unterstützung der 27 zu haben. Der europäische Geltungsdrang des französischen Präsidenten hängt mit seiner politischen Geschichte zusammen, mit einer gewissen persönlichen, sagen wir mal nicht gerade bescheidenen Natur und auch mit der Situation in Frankreich.»

«Financial Times»: Neutralität der Ukraine nur zu klaren Bedingungen

LONDON: Zur Ukraine-Krise meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Dem Kreml darf kein Grund für Zweifel daran gegeben werden, dass alle westlichen Regierungen entschlossen sind, das dauerhafte Recht der Ukraine auf souveräne Staatlichkeit in einer Gemeinschaft europäischer Nationen zu verteidigen. (...) Das soll nicht heißen, dass es keine Argumente für eine Neutralität der Ukraine gibt. Obwohl die Nato-Verbündeten das Recht eines jeden Landes verteidigen, sich frei für eine Mitgliedschaft zu entscheiden, ist klar, dass einige Regierungen in Westeuropa es lieber sähen, wenn die Ukraine nicht beitreten würde. Eine Übereinkunft zwischen der Nato, Russland und der Ukraine über die ukrainische Neutralität wäre eine Anerkennung dieser Tatsache und kein Zeichen einer nicht hinnehmbaren Schwäche des Westens.

Allerdings müssten für eine solche Absprache hieb- und stichfeste Bedingungen gelten. Kiew und die Ukrainer müssten zustimmen. Doch nach sieben Jahren russischer Versuche, die Ukraine zu untergraben, ist es alles andere als sicher, dass sie das tun würden. Es darf keine Deals über ihre Köpfe hinweg geben und keine Zugeständnisse an Russlands Streben nach offiziell anerkannten Einflusssphären in Europa.»

«Lidove noviny»: Corona-Lockerungen bergen Risiko

PRAG: Tschechien hat die 2G-Corona-Regel, die nur Geimpften und Genesenen den Zutritt erlaubt, in den meisten Bereichen wie Gastronomie und Hotels abgeschafft. Dazu schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Prag am Donnerstag:

«Kommt mit dem Ende der 2G-Regel die ersehnte Freiheit? So oberflächlich betrachtet das heute niemand mehr. Zwar geht Tschechien den Weg der Lockerungen, den auch Großbritannien, Spanien, Dänemark, Norwegen und Israel beschreiten. Doch die Lage hier unterscheidet sich von der in anderen Ländern. Die Impfquote ist im Vergleich niedriger. Wenngleich die Impfung die Weiterverbreitung des Coronavirus nicht verhindern kann, sorgt sie doch für eine geringere Belastung auf den Intensivstationen. In dieser Hinsicht droht Tschechien ein größeres Risiko als Großbritannien, Dänemark und Israel. Dabei ist es ein Risiko, das jeder selbst mit seiner Entscheidung für oder gegen das Impfen beeinflussen können.»

«Politiken»: Sag es, Scholz! Kanzler muss bei Putin deutlich werden

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Donnerstag die Diplomatie rund um den Ukraine-Konflikt mit Russland:

«Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Konflikt mit Russland, die allen Interessen dient, ohne zugleich zum Verlust der eigenen Prinzipien zu führen, liegt nun bei den beiden europäischen Anführern: Frankreichs Präsident Macron und Deutschlands Kanzler Scholz. Die beiden sind es, die eine diplomatische Pendeloffensive anführen, die im besten Falle damit endet, dass Europa in der Lage ist, eigene Konflikte zu bewältigen.

Glaubwürdige Diplomatie muss natürlich von glaubwürdigen Drohungen begleitet werden. Deshalb ist es schmerzhaft gewesen, Scholz' lauwarme Äußerungen zur Zukunft von Nord Stream 2 im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine zu verfolgen, während ein sozialdemokratischer Parteifreund wie Ex-Kanzler Schröder auf dem Weg in Putins Aufsichtsrat beim Gasriesen Gazprom ist. In Washington ist Scholz in dieser Woche nur eine Ahnung deutlicher geworden. Aber natürlich muss Nord Stream 2 verschrottet werden, wenn Russland in der Ukraine in den Krieg zieht.»

«NZZ»: Klare Botschaft der EU für Moskau

ZÜRICH: Zur Haltung der EU in der Ukraine-Krise meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Nicht, dass die EU plötzlich als selbstbewusste geopolitische Macht in der Arena erscheint. Aber die Bestimmtheit, mit der Paris, Berlin und Warschau gemeinsam auftreten, ist eine positive Überraschung. Die EU bewährt sich dabei wie so oft weniger als Akteur denn als Plattform und als Netzwerk, das es den Regierungen erleichtert, gemeinsame Ziele zu formulieren. Mit Blick auf Moskau und die Ukraine ist die Botschaft mittlerweile erfreulich klar.

Sie lässt sich in vier Punkten zusammenfassen: 1. Ein neuer Krieg in der Ukraine muss verhindert werden. 2. Greift Russland an, verhängen wir harte Sanktionen. 3. Die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine ist tabu. 4. Wir sind bereit, mit Russland und den USA über die europäische Sicherheitsarchitektur zu sprechen.»

«La Vanguardia»: Offener Krieg innerhalb der Republikaner

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag den wachsenden Widerspruch in der republikanischen Partei gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump:

«Die Stabilität des demokratischen Systems in den USA ist gefährdet. Seit im Januar vergangenen Jahres mehrere tausend Trump-Anhänger das Kapitol in Washington stürmten, hat sich in weiten Teilen der Gesellschaft eine Erzählung festgesetzt, die diesen Aufstand als Versuch bezeichnet, gegen ein falsches Wahlergebnis vorzugehen. Trump fördert diese Erzählung, die Abgeordnete und Führungspersönlichkeiten der Republikanischer bisher mitgetragen haben, weil der Ex-Präsident immer noch viel Macht hat und jeder Widerspruch bestraft wird.

Doch jetzt brechen Meinungsverschiedenheiten auf. Der ranghöchste Vertreter der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, bezeichnete den Angriff als «gewalttätigen Aufstand». Andere gemäßigte Republikaner schlossen sich ihm an. McConnells Worte, den Trump als «alte Krähe» beschimpfte, macht den offenen Krieg innerhalb der Republikaner sichtbar, eine Spaltung, die bei der Wahl im November entscheidend werden könnte. McConnell, der nicht ohne Faden näht, hat deutlich gewarnt, dass es die Republikaner teuer zu stehen kommen könnte, wenn Trumps Wahlbetrugslügen den Wahlkampf dominieren sollten.»

«Rossijskaja»: Berlin, Paris und Warschau sind sich einig

MOSKAU: Zu dem Treffen von Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem polnischen Präsidenten Andrej Duda im Rahmen des «Weimarer Dreiecks» schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Donnerstag:

«Zu den alten «Grundprinzipien» gehört erwartungsgemäß das strikte Bekenntnis von Paris, Berlin und Warschau zu den Zielen und Anliegen des Nordatlantischen Bündnisses. Das spiegelte sich auch in der nach dem Treffen von Macron, Scholz und Duda veröffentlichten gemeinsamen Erklärung wider, in der es heißt: Die drei Länder werden ihr Handeln weiterhin eng mit den Partnern in der EU und Verbündeten in der Nato abstimmen. Und doch ist das Eis gebrochen. Nachdem sie in den vergangenen Tagen die Welt bereist haben - Macron war in Moskau und Kiew, Scholz in Washington und Duda in Peking -, scheinen sich die Staats- und Regierungschefs des deutsch-französisch-polnischen Trios einig zu sein, dass die russischen Sicherheitsinteressen nicht länger ignoriert werden sollten.»