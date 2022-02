Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.22 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

«The Financial Times»: Sanktionen hätten auch Folgen für den Westen

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Donnerstag die möglichen Folgen neuer Sanktionen gegen Russland:

«Die gute Nachricht ist, dass die USA dabei sind, ein Paket mit schlagkräftigen Maßnahmen zu schnüren und einige widerspenstige EU-Verbündete zu überzeugen, sich anzuschließen. Die weniger gute Nachricht ist, dass diese Maßnahmen allein wohl nicht ausreichen werden, um Präsident Wladimir Putin zum Einlenken zu bewegen - und sich der Westen auf schmerzliche Folgen seiner eigenen Maßnahmen sowie der Vergeltung durch Russland einstellen muss. (...)

Moskau verfügt auch über nicht-militärische Mittel, um zurückzuschlagen. Es hat sein Druckmittel - die Abhängigkeit Europas, das von Russland 40 Prozent seines Erdgases bezieht - weiter verstärkt. (...) Auf lange Sicht würden die westlichen Maßnahmen der russischen Wirtschaft jedoch stärker schaden, auch wenn der Kreml zuversichtlich sein mag, einem kurzfristigen Schock standhalten zu können. Zusätzlich zu den Kosten der seit 2014 verhängten Sanktionen sowie der Gegenmaßnahmen, die zur Stagnation des Wirtschaftswachstums und des Lebensstandards geführt haben, käme dann auch noch der politische Rückstoß für den russischen Präsidenten, der mit der Zeit schwerwiegend sein könnte.»

«Le Figaro»: Macrons Reformvorschläge für Schengen sind Wichtigtuerei

PARIS: Zu den Reformideen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für den Schengen-Raum schreibt die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

«Einbürgerungen, Asylanträge, Aufenthaltstitel... Alle Warnlichter sind rot und die jährlichen öffentlichen Ausgaben für diesen Bereich belaufen sich auf mehrere Milliarden Euro. Daher rührt die Notwendigkeit, dass der zukünftige Kandidat (für die Präsidentschaftswahlen, Staatschef Emmanuel Macron) den Eindruck vermittelt, die Sache wieder in die Hand zu nehmen.

67 Tage vor dem Votum kann diese Kommunikationsoffensive niemanden täuschen, waren die Versprechungen aus dem Élysée doch so zahlreich. Die ersten wurden im Juli 2017 in Orléans ausgesprochen, in Tourcoing sind es heute fast die gleichen. Wozu soll diese Wichtigtuerei gut sein? In den Augen der Franzosen sind die Begriffe Schengen und Frontex die unheilvollen Worte einer gemeinsamen Migrationspolitik geworden, die ein Synonym für Versagen und gebrandmarkt durch die Spaltung der europäischen Mitgliedsstaaten ist. Sie von Grund auf und langfristig neu zu gestalten, kommt einem Akt der Unmöglichkeit gleich.»

«Hospodarske noviny»: Viktor Orbans doppeltes Spiel

PRAG: Nach dem Treffen von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und Russlands Präsident Wladimir Putin mitten in der Ukraine-Krise schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Der junge Viktor Orban forderte im Jahr 1989 den Abzug der sowjetischen Besatzer aus Ungarn. Der Viktor Orban des Jahres 2022 hat ganz andere Ambitionen und andere politische Partner. Er will als Regierungschef die Vorteile genießen, die sich aus der ungarischen Mitgliedschaft in der westlichen Sicherheits- und Wirtschaftsgemeinschaft ergeben. Doch zugleich will er auch sein eigenes Spiel spielen. Zur Belohnung winken langfristige Verträge über die Lieferung von Energierohstoffen zu günstigen Konditionen aus Russland. Vor der ungarischen Parlamentswahl im April kommt für ihn jede gute Nachricht gerade recht. Doch die Erfahrung zeigt, dass niemand lange ein doppeltes Spiel spielen kann.»

«Wall Street Journal»: US-Truppenverlegung ist richtige Entscheidung

NEW YORK: Angesichts des Ukraine-Konflikts mit Russland verlegt die US-Regierung Tausende Soldaten nach Europa. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Die Biden-Regierung kündigte am Mittwoch an, dass sie in Kürze Tausende von US-Truppen entsenden wird, um die Ostflanke der Nato zu verstärken. Angesichts von mehr als 100.000 russischen Truppen an den Grenzen der Ukraine ist dies die richtige Entscheidung. (...) China stellt langfristig eine größere Bedrohung als Russland dar und wird eine Umverteilung der amerikanischen Ressourcen erfordern. Aber das russische Militär ist nach wie vor beachtlich, und sein Atomwaffenarsenal erst recht.

Peking ist nicht bereit, innerhalb weniger Tage in Taiwan einzumarschieren, wie es Russland jetzt mit der Ukraine ist. (...) Russland und China haben ihre Zusammenarbeit vertieft (...). Die Vorstellung, dass Putin irgendwie dazu bewegt werden kann, dem Westen bei der Eingrenzung Chinas zu helfen, ist Wunschdenken. Er würde Zugeständnisse bezüglich der Ukraine einstreichen und weiterhin die amerikanischen Interessen in Europa bedrohen, während er mit China zusammenarbeitet, um die Interessen der USA in der ganzen Welt zu untergraben.»

«De Standaard»: Putin braucht Xi in der Ukraine-Krise

BRÜSSEL: Zur Teilnahme des russischen Präsidenten an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Wenn Wladimir Putin die Meinung eines ausländischen Staatschefs berücksichtigt, dann wohl die von Xi Jinping. Dieser mag zwar kein besonderes Interesse an der Ukraine haben, doch egal wäre ihm ein russischer Angriff auch nicht. Jedenfalls nicht, solange die Winterspiele noch im Gange sind.

Putin braucht Xi, wenn die Ukraine-Krise eskaliert. Sollte der Westen wirtschaftliche und finanzielle Sanktionen verhängen, bietet Peking möglicherweise einen Ausweg. China könnte ein alternativer Absatzmarkt sein, wenn Putin den Gashahn für den Westen zudrehen will.

Der Kreml gab bereits zu verstehen, dass die beiden Staatschefs über den Bau einer zweiten Gaspipeline nach China sprechen sollten. Neu ist die Idee nicht. Und Experten bezweifeln, dass so eine Pipeline wirtschaftlich sinnvoll wäre. Doch die Vorstellung, dass Russland mehr Gas an China liefert, könnte Europa zusätzlich nervös machen.»

«De Telegraaf»: Energie-Einstufung der EU ist angemessen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Donnerstag die Entscheidung der EU-Kommission, Investitionen in Gas und Atomkraft übergangsweise als klimafreundlich einzustufen:

«Manche Länder, die sich gern als grüne Vorkämpfer profilieren, sind dagegen und fordern, Kernenergie und Erdgas als nicht umweltfreundlich einzustufen. Die Vorgabe der EU-Kommission ist jedoch angemessen. Kernenergie stößt fast gar kein CO2 aus und Erdgas viel weniger als Kohle oder Öl. Es ist unsinnig und kurzsichtig, zu denken, dass Sonnen- und Windenergie den hohen Bedarf an Strom decken können, wenn bislang übliche Kraftwerke geschlossen werden müssen und nicht durch neue Gas- und Atomkraftwerke ersetzt werden dürfen.

In der niederländischen Regierung ist Minister Rob Jetten von der (linksliberalen) Partei D66 für dieses Thema zuständig. Er muss sich - ungeachtet des Widerstands aus der linken Ecke - für den Kurs einsetzen, der im Koalitionsvertrag festgelegt wurde und nach Möglichkeiten zur Nutzung von Kernenergie in den Niederlanden suchen. Dafür ist die Einstufung durch die EU-Kommission hilfreich.»

«Tages-Anzeiger»: Schweiz löst sich aus der viralen Umklammerung

ZÜRICH: Trotz deutlich höherer Corona-Infektionszahlen als in Deutschland will die Schweiz bald sämtliche Schutzmaßnahmen aufheben. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Endlich. Die Schweiz löst sich aus der viralen Umklammerung und lässt wieder mehr Leben zu. Der Bundesrat (die Regierung der Schweiz) wählt dafür den geeigneten Zeitpunkt: Die Fallzahlen sind zwar surreal hoch, aber das intensive Infektionsgeschehen widerspiegelt sich nicht in den Hospitalisationen und Todesfällen. Mehr noch: Die Kennwerte haben sich komplett entkoppelt. (...)

Von einer umfassenden, zeitgleichen Aufhebung aller Maßnahmen sollte der Bundesrat hingegen absehen. Denn auch das haben uns die vergangenen zwei Jahre gelehrt: Das Virus ist unberechenbar - sogar Epidemiologen bekunden Mühe, die pandemische Dynamik zu antizipieren. Ein schrittweises Vorgehen verringert die Gefahr frustrierender Rückschläge. Das ist wichtig für die Volkspsyche. Das Hin und Her zwischen Hoffen und Bangen wirkt zermürbend. Verhaltene Zuversicht ist daher die schonendste Haltung. Dem sollte der Öffnungsfahrplan Rechnung tragen.»

«El País»: Das Problem Johnson

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag die «Partygate»-Affäre in Großbritannien:

«Boris Johnson ist es vorerst gelungen, den Skandal um verbotene Partys zu überleben. Er befindet sich in einem Zustand überwachter Freiheit, weil die Konservativen bis zu den Kommunalwahlen im Mai warten wollen, um den von der Krise angerichteten politischen Schaden festzustellen. Johnson stoppte einen Misstrauensantrag, indem er um Vergebung bat und seine Parteikollegen anflehte, auf das Ergebnis eines Untersuchungsberichts zu warten. Allerdings ist überhaupt nicht klar, wer ihn ablösen könnte. Seine Kritiker stimmen in ihrer Ablehnung Johnsons überein, aber in sonst wenig.

Johnson deutete am Mittwoch vor dem Unterhaus neue Entschuldigungen an. Seine Versprechen waren vage, aber seine trotzige Arroganz war es nicht. Er präsentierte sich als der Mann des Brexits, obwohl die Folgen Bürgern und Unternehmen täglich Kopfschmerzen bereiten; er rühmte sich der erfolgreichsten Impfkampagne, vergaß aber, dass die Zahl der Todesopfer höher als in anderen Ländern ist. Er behauptete auch, er führe den Westen in der Ukrainekrise, obwohl Wladimir Putin ein Telefonat absagte. Johnson ist zu einem Problem für die Konservativen geworden und verschanzt sich in der Downing Street.»

«Dagens Nyheter»: Putin kann am Verfall Russlands nichts ändern

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert die Lage Russlands:

«Fast nichts läuft richtig in Wladimir Putins Russland - weder für ihn noch für die Russen. Das ist keine Neuigkeit. So ist es (fast) seit der Auflösung der Sowjetunion gewesen. Aber es ist noch schlimmer geworden. Der Lebensstandard der Russen stagniert oder sinkt, die Wirtschaft ist ein ruckelnder Motor, der nicht anspringen will, während die Welt von den fossilen Brennstoffen abkehrt, die beinahe das einzige sind, was Russland ihr zu bieten hat. Von der Größe früherer Zeiten ist nicht mehr viel übrig. Statt Erfolg und Wohlstand breiten sich Verzweiflung und Galgenhumor aus. So etwas ist niemals gut für die Macht. Nun dauert es lange, bis Imperien verfallen. Russland befindet sich mitten in diesem Prozess. Hinter der Haltung kalter Entschlossenheit und zwingender Notwendigkeit, um die sich Putin bemüht, lässt sich die Verzweiflung nicht verbergen.»

«The Age»: Nutzer können im Spotify-Streit selbst aktiv werden

SYDNEY: Zur Kontroverse um Corona-Informationen auf der Podcast-Plattform des Musikstreaming-Marktführers Spotify schreibt die australische Zeitung «The Age» am Donnerstag:

«Darauf zu warten, dass Plattformen das Richtige tun, ist nicht die Lösung. Es ist auch eindeutig nicht der richtige Weg, darauf zu warten, dass Künstler protestieren oder Podcaster sich entschuldigen. (...) Aber Nutzer und Zuhörer können helfen, indem sie eine aktivere Haltung einnehmen und auf in ihren sozialen Netzwerken geteilte Falschmeldungen und Fehlinformationen sowie schädliche Inhalte aufmerksam machen und diese Spotify direkt melden. So wie wir die bürgerliche Verantwortung haben, während einer Pandemie angemessene Gesundheitsvorkehrungen zu treffen, sollten wir ebenso proaktiv sein, wenn es darum geht, wie wir Informationen online konsumieren, teilen und kritisieren.

Dies wird nicht das letzte Mal sein, dass ein Künstler einen dramatischen Abgang macht oder ein Podcaster auf einer Streaming-Plattform für Kontroversen sorgt. Anstatt uns auf den Streit zwischen wohlhabenden und einflussreichen Prominenten zu fixieren, sollten wir uns darauf konzentrieren, was wir selbst tun können, um sicher und informiert zu bleiben.»