Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«The Financial Times»: Deutschland sendet gemischte Signale

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Donnerstag Deutschlands Haltung in der Ukraine-Krise:

«Die Koalitionsregierung von Olaf Scholz hat in der Frage, ob sie für den Fall, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschieren, bereit ist, die Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen und Finanzsanktionen wie den Ausschluss Moskaus vom Zahlungssystem Swift zu unterstützen, gemischte Signale gesendet. (...)

Die Nord Stream 2-Pipeline war zudem immer eher ein politisches als ein wirtschaftliches Projekt, das Russland von der Abhängigkeit von einer Exportpipeline durch die Ukraine befreien sollte. Während Scholz letzte Woche andeutete, dass die Zukunft von Nord Stream 2 in Frage gestellt wäre, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, sollte er deutlicher sagen, dass die Pipeline unter diesen Umständen nicht betrieben werden kann.

Mit einem europäischen Partner, der seinen Nachbarn mit einer Armee von mehr als 100.000 Mann bedroht, ist ein «Business as usual» kaum möglich. Die beste Hoffnung auf eine Rückkehr zu so etwas wie Normalität besteht darin, die Solidarität und Entschlossenheit des Westens in seiner zweigleisigen Politik der Abschreckung und Diplomatie zu stärken.»

«Kommersant»: Nach Nato-Antwort ist nun wieder Russland am Zug

MOSKAU: Zu den Antworten von Nato und USA auf die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Die USA und die Nato haben Russland schriftliche Antworten auf Forderungen nach Sicherheitsgarantien gegeben. Aus den Erklärungen von Vertretern des Außenministeriums und der Allianz geht hervor: Die USA und ihre europäischen Verbündeten haben nicht vor, die «Politik der offenen Tür» der Nato und die Militärpräsenz in Osteuropa mit Russland zu diskutieren. Gleichzeitig sind sie an einem Dialog über Rüstungskontrolle, erhöhte Transparenz und Risikominderung interessiert.

Jetzt werden das russische Außenministerium und andere zuständige Stellen für Wladimir Putin Vorschläge über weitere Schritte erarbeiten. In der Staatsduma wurden bereits zwei Vorschläge gemacht: (Die Kremlpartei) Geeintes Russland forderte Waffenlieferungen an die selbst ernannten Republiken Donezk und Luhansk - und die Kommunisten die Anerkennung ihrer Unabhängigkeit.»

«Público»: In einem Europa ohne Juden sind alle Verlierer

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Donnerstag anlässlich des Holocaust-Gedenktages die Lage der Juden in Europa:

«Im Holocaust wurden etwa sechs Millionen Juden ermordet. Am Ende war die jüdische Bevölkerung auf drei Millionen geschrumpft. Heute sind es noch 1,3 Millionen (in Europa). Was ist der Grund dafür, dass Juden seit 1945 nach und nach Europa verlassen? Frankreich ist vielleicht das beste Beispiel für diese Entwicklung: In den vergangenen Jahren ist etwa ein Fünftel der Juden, also 80.000 bis 100.000 Menschen, ausgewandert. Der Hauptgrund liegt in der oft gewalttätigen Atmosphäre und den Terroranschlägen.

Aber auch andere europäische Länder sind betroffen. Europäische Juden sind sich des zunehmenden Antisemitismus bewusst, sei es von der extremen Rechten oder von der extremen Linken. Alle haben etwas zu verlieren, Juden und Nicht-Juden gleichermaßen. Jüdische Präsenz war immer ein wichtiger Faktor der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Nicht weil sie klüger oder besser sind, sondern weil Risiko und Ungewissheit schon immer zum jüdischen Leben gehörte. Teils wegen ihrer Geschichte, teils wegen eines Glaubens, der den Mut feiert, in Instabilität zu überleben, anstatt in der Bequemlichkeit der Stille.»

«Die Presse»: Wie wirksam Sanktionen wirklich sind

WIEN: Über die angedachten Sanktionen gegen Russland, falls das Land die Ukraine überfällt, schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse» am Donnerstag:

«Wollte man Russland wirtschaftlich wirklich treffen, dann müsste die Extrem-Option gewählt und das Land vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden. Doch damit würde sich Europa auch ins eigene Fleisch schneiden, weil die wichtigen russischen Gas-Importe dann nur schwerlich zu bezahlen wären. Und diese Energie-Abhängigkeit wird sich nur langfristig durch Erneuerbare und alternative Gas-Lieferanten reduzieren lassen.

Zudem stellt sich die Frage, wie wirksam Sanktionen wirklich sind - und zwar nicht hinsichtlich ihrer ökonomischen Schäden, sondern hinsichtlich des Erreichens der gewünschten politischen Ziele. Laut internationalen Studien war rund ein Drittel aller je verhängten Sanktionen ein Erfolg. Dazu könnte man auch jene gegen den Iran zählen, den Präzedenzfall der Abkopplung von Swift. Das ließ erstmals 2012 und bei der Wiedereinführung 2018 die Ölexporte des Landes einbrechen und dürfte wohl auch ein Grund für die Bereitschaft der Mullahs gewesen sein, sich einst an den Verhandlungstisch zu setzen. Dass sich das Regime in Teheran dadurch von seinen militärischen Aufrüstungszielen wirklich verabschiedet hat, ist jedoch mehr Wunsch als Wirklichkeit.»