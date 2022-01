Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Die Presse»: Zu viel Irrationalität und Starrsinn

WIEN: Über die Impf- und Coronamaßnahmengegner schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Diese Pandemie hat uns mit Menschen konfrontiert, die wir so, jedenfalls in dieser großen Anzahl, zuvor kaum bis gar nicht wahrgenommen haben. Eine bunte Parallelgesellschaft, der Autochthonsten der Autochthonen, aber auch mit Migrationshintergrund. Es ging ja nicht nur um die Impfung, zuvor ging es um die Maßnahmen an sich. Menschen, die sich nichts sagen lassen wollen. Das könnte sogar ein sympathischer Zug sein, wenn letztlich nicht zu viel Irrationalität und Starrsinn im Spiel gewesen wären. Denn es gibt ja immerhin noch ein gesamtgesellschaftliches, übergeordnetes Ziel: dass diese Pandemie so schnell wie möglich, so glimpflich wie möglich endet.»