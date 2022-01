Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Neatkariga Rita Avize»: Unruhen in Kasachstan berühren auch uns

RIGA: Zu den landesweiten Protesten in der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik Kasachstan meint die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Donnerstag:

«Noch ist es zu früh, um globale Schlussfolgerungen zu ziehen. Doch unter bestimmten Bedingungen (insbesondere wenn die «Revolution» erfolgreich ist oder die Unruhen anhalten und zu weit verbreitetem Blutvergießen eskalieren) haben die Unruhen in Kasachstan das Potenzial, die Situation in und um die gesamte ehemalige Sowjetunion zu ändern. Und auch wenn Kasachstan nur etwa zwei Prozent des Weltöls fördert (weniger als zwei Millionen Barrel pro Tag), würden sich weitere Unruhen in der Region negativ auf die ohnehin volatilen Energiemärkte auswirken. Dies gilt umso mehr, als Kasachstan der größte Uranproduzent der Welt ist (41% der Weltproduktion). Deshalb wäre es töricht anzunehmen, dass die Ereignisse in diesem zentralasiatischen Land etwas Fernes sind und für uns unbedeutend sind.»

«de Volkskrant»: Die Demokratie muss auf der Hut sein

AMSTERDAM: Ein Jahr nach dem Sturm auf das US-Kapitol warnt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag vor Gefahren für westlichen Demokratien:

«Es ist immer noch schwer vorstellbar, dass eine alte Demokratie wie die amerikanische sterben könnte. Aber man sollte diese Möglichkeit besser ernst nehmen, solange es so viele Menschen gibt, die aktiv darauf hinarbeiten. Die europäischen Demokratien scheinen zwar auf festerem Boden zu stehen - auch, weil sie meist nicht nach dem amerikanischen «Alles-oder-Nichts»-System funktionieren. Und selbst wo das so ist, in Großbritannien, ist die Gesellschaft trotz des Brexits nicht derart gespalten wie die amerikanische.

Auch die Demokratien auf dem europäischen Kontinent stehen unter Druck. Nicht allein von außen, sondern auch von innen - teils durch ähnliche Faktoren wie in den USA. (...) Diese Krise der Demokratie geht damit einher, dass sich der globale Einfluss des Westens verringert. Mächte wie China oder Russland scharren ungeduldig mit den Hufen, um das auszunutzen. Das macht dies zu einem gefährlichen Moment im noch jungen 21. Jahrhundert. Nicht allein die amerikanische Demokratie muss auf der Hut sein.»

«Wall Street Journal»: Die US-Demokratie hat standgehalten

NEW YORK: Ein Jahr nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump schreibt das «Wall Street Journal»:

«Die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 war eine nationale Schande, aber fast noch entmutigender ist die Art und Weise, wie die beiden sich bekriegenden politischen Parteien Amerikas darauf reagiert haben. (...)

Eine Lehre ist, dass der 6. Januar nach allen vorliegenden Beweisen kein «Aufstand» im Sinne dieses Wortes war. Es war kein Putschversuch. (...) Mit anderen Worten, die demokratischen Institutionen Amerikas haben dem Druck standgehalten. (...) Die Demokraten geben diese Tatsachen zähneknirschend zu, behaupten aber, es sei ein knapper Ausgang gewesen. Das war es nicht. Es war eine fast einstimmige Entscheidung gegen Trumps Wahlbehauptungen. (...)

Nichts von alledem spricht Trump für sein Verhalten frei. (...) Er hat zwar nicht direkt zu Gewalt aufgerufen, aber er hat sie angestiftet, auf das Kapitol zu marschieren.

Schlimmer noch, er hat nichts unternommen, um die Ausschreitungen zu beenden, während er sie auf einem Fernseher im Weißen Haus verfolgte. Er hat es versäumt zu handeln, obwohl seine Familie und Verbündete ihn inständig darum baten. Dies war ein monumentales Versagen von Charakter und Pflicht. Die Republikaner haben zu dieser Verfehlung geschwiegen, da sie versuchen, für die Kongresswahlen (Midterms 2022) zusammenzuhalten. Aber sie werden von den Wählern dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn Trump 2024 kandidiert.»

«La Vanguardia»: Heikle Lage in USA ein Jahr nach Sturm aufs Kapitol

MADRID: Zum Sturm auf das US-Kapitol durch fanatische Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump vor einem Jahr schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Ein Jahr nach dem Sturm aufs Kapitol ist die politische und gesellschaftliche Situation in den Vereinigten Staaten heikel. Das Hauptziel von (Präsident Joe) Biden ist seit dem Amtsantritt die nationale Versöhnung in einem zerrissenen Land, doch das ist bisher nicht gelungen. Im Gegenteil: Die antidemokratische Bewegung macht sich im ganzen Land immer mehr breit. Bis zu 30 Prozent der US-Bürger unterstützen Gewalt gegen die Regierung. Um diese Situation umzukehren, müssten Demokraten und Republikaner einen Schulterschluss vollziehen. Doch davon ist man heute weit entfernt. Die Republikaner scheinen der Wahrheit die Tür geschlossen zu haben und dem Diktat von Trump blind zu folgen. Die Republikanische Partei hält weiterhin den Vorwurf des Wahlbetrugs aufrecht. Und diejenigen, die mit dieser Linie nicht einverstanden sind, werden ausgeschlossen.»

«La Stampa»: Kasachische Proteste sind Zeichen langanhaltender Krise

ROM: Zur Lage in Kasachstan schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Donnerstag:

«Was als Straßenrevolution mit Elementen eines Putsches begann, droht in wenigen Stunden zu einem Bürgerkrieg zu werden. Autoritäre Regime brechen oft unvorhergesehen zusammen, ein typisches Merkmal von Systemen, die den freien Umlauf kritischer Informationen nicht nur nach außen, sondern auch nach innen verhindern. Die Verwandlung eines Protests gegen den Anstieg der Gaspreise in wenigen Stunden in eine politische Revolte, die Denkmäler für den «Vater der Heimat» Nursultan Nasarbajew zerstört und einen Regimewechsel fordert, deutet auf eine seit einiger Zeit anhaltende Krise hin, in der die blutigen Repressionen von Demonstrationen aus den Vorjahren nur die Spitze des Eisbergs waren. (...)

Von Moskau aus betrachtet würde eine Militärintervention zur Unterstützung des wackeligen kasachischen Regimes Wladimir Putin offiziell wieder in die ersehnte Rolle des Restaurators des Sowjetimperiums bringen. Die Telegram-Kanäle der Kreml-Propagandisten fantasieren schon von einer Rückkehr Kasachstans (...) unter Russlands Fittichen.

«Göteborgs-Posten»: Trump war kein Zufall

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) meint am Donnerstag zum Jahrestag des Angriffs auf das US-Kapitol durch Anhänger des damals amtierenden Präsidenten Donald Trump:

«Ein Jahr ist vergangen, seit Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben. Das war ein eindeutiger Angriff auf die Demokratie. Die Ereignisse müssen vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass sich die amerikanische Demokratie in einer tiefen Krise befindet. Trump ist gewiss in vielerlei Hinsicht eine einzigartige Person. Aber seine Bewegung, der «Trumpismus», war niemals eine Eintagsfliege. Trump und seine Anhänger haben heute eine dominierende Stellung in der Republikanischen Partei inne. Europa hat bessere Voraussetzungen als die USA, der Polarisierung zu widerstehen. Aber wir sollten die dortige Entwicklung als ein warnendes Beispiel nehmen. Die EU sollte nicht zu den Vereinigten Staaten von Europa entwickelt werden, was dieselben Spaltungen und Distanzen zur Macht mit sich bringen würde, die seit langem die Politik in Washington ausmachen.»

«Guardian»: Sturm auf das Kapitol war erst der Anfang

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Donnerstag die Entwicklung seit dem Sturm auf das US-Kapitol vor einem Jahr:

«Einige Randalierer wurden inhaftiert, aber bisher wurde noch kein Verfahren gegen diejenigen eingeleitet, die sie ermutigt und angestiftet haben. Donald Trump selbst ist wieder auferstanden und hat seine Partei wie eine Sekte im Griff. Er und seine Verbündeten haben länger Zeit, um Pläne zu schmieden für die Zwischenwahlen in diesem Jahr und für die Präsidentenwahl im Jahr 2024. Gesetzgeber in Bundesstaaten sind dabei, eine Maschinerie zu konstruieren, mit deren Hilfe sie die Wahlen stehlen könnten. Kurzum: Der 6. Januar war kein Ende, sondern ein Anfang.»

«Tages-Anzeiger»: Corona erfordert Eigenverantwortung

ZÜRICH: Zur Debatte um die Quarantäne von Corona-Kontaktpersonen meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Das Contact-Tracing ist schon seit Wochen überlastet. Deshalb muss auch ein radikaler Schritt geprüft werden, wie er vom renommierten deutschen Virologen Christian Drosten angeregt wird. Die Quarantäne für Kontaktpersonen soll demnach gleich ganz aufgehoben werden, weil die Behörden die Einhaltung ohnehin nicht mehr kontrollieren können.

Egal, ob die Kontaktquarantäne wegen Überlastung der Behörden faktisch hinfällig oder formell abgeschafft wird: Die kommende Zeit erfordert von allen einen hohen Grad an Eigenverantwortung. Denn trotz dem verbreiteten Schutz vor schwerer Erkrankung durch Impfung und Booster darf ein Quarantäneverzicht der Virusverbreitung nicht zusätzlichen Schub verleihen.»

«NZZ»: Trump könnte 2024 wieder Präsident werden

ZÜRICH: Zum Jahrestag des Sturms von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Selbst nach dem Angriff auf das Kapitol stimmten fast 150 republikanische Kongressmitglieder gegen die Formalisierung der Wahl Bidens. Die Lüge von der gestohlenen Wahl ist inzwischen zur Parteilinie geworden, hochrangige Republikaner und drei Viertel der Basis weigern sich, den neuen Präsidenten als rechtmäßig gewählt anzuerkennen.

Trump hat beste Chancen, 2024 wieder Präsidentschaftskandidat seiner Partei zu werden. Bis dahin arbeiten er und seine Getreuen daran, mithilfe seiner Popularität noch loyalere Personen in entscheidende Positionen zu hieven und unter dem Vorwand der Betrugsbekämpfung gliedstaatliche Wahlregeln anzupassen. So soll die Voraussetzung geschaffen werden, dass der nächste Versuch gelingt.»

«NZZ»: EU hat keine gemeinsame Russlandpolitik

ZÜRICH: Zur Rolle der EU im Ukraine-Konflikt meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Der amerikanische Präsident hat bereits erklärt, eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formats zu unterstützen: Jenes Quartett aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine hatte vor bald sieben Jahren einen Waffenstillstand und einen Friedensplan bewirkt. Bis es so weit ist, hat jedoch Biden das letzte Wort. Die Europäer können derweil nur darauf hoffen, dass es ihm gelingt, Putin nicht nur von seinen mutmaßlichen Angriffsplänen abzubringen, sondern dass dies auch zu einem Preis geschieht, der in Europa nicht zu noch mehr Instabilität führt.

Die EU-Staaten haben es seit Jahren versäumt, eine gemeinsame Russlandpolitik zu entwickeln. Das hat mit ihren unterschiedlichen, kaum deckungsgleichen Interessen gegenüber Moskau zu tun, aber eben auch mit der Unfähigkeit, selber militärische Verantwortung zu tragen. Die Rolle am Katzentisch der Großmächte ist selbstverschuldet.»