Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Financial Times»: Biden braucht die Mittelklasse

LONDON: Zur Jahresbilanz von US-Präsident Joe Biden meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Biden steckt zum Ende des Jahres 2021 in Schwierigkeiten. Seine Zustimmungsrate ist nach der von Trump die zweitniedrigste eines US-Präsidenten nach seinem ersten Amtsjahr. Wenn es nicht zu einer dramatischen Wende kommt, werden die Demokraten bei den Zwischenwahlen im nächsten Jahr wohl die Kontrolle über das Parlament verlieren. Die Gegenreaktion auf das, was zunehmend als linke Übertreibungen angesehen wird, droht die Demokraten nachhaltig zu beschädigen. (...)

Wenn die Demokraten eine Rückkehr von Trump im Jahr 2024 verhindern wollen, muss Biden lange und gründlich über den Markenkern der Partei nachdenken. Ist sie eine elitäre Einrichtung, die Amerikas kulturelle Umgangsformen neu erfinden will? Oder vertritt sie die einfache Mittelschicht aller ethnischen Gruppierungen und Glaubensrichtungen? Letzteres ist das, was der gesunde Menschenverstand gebietet. Es ist auch das, womit Biden in den Wahlkampf gezogen ist. Er muss zu dem Thema zurückkehren, das im Jahr 2020 so gut gegen Trump funktioniert hat.»

«The Times»: Memorial wird nicht in Vergessenheit geraten

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag die gerichtlich angeordnete Auflösung der Menschenrechtsorganisation Memorial in Russland:

«Dies ist ein Beispiel für die Vorgehensweise eines Regimes, das es nicht nötig hat, die Zustimmung der Bevölkerung zu gewinnen, denn es ist entschlossen, das Konzept der Freiheit mit der Wurzel auszurotten. Die Putin-Autokratie hat schon so lange wie ein geächtetes Regime agiert, Dissidenten ermordet und Diktaturen gestützt, dass sie mittlerweile davon überzeugt ist, dass für ihre Beurteilung keine objektiven Maßstäbe gelten. Die westlichen Demokratien müssen Putin eines Besseren belehren, indem sie in den diplomatischen Beziehungen nicht darauf verzichten, weiter die Menschenrechte hoch zuhalten. Den Memorial-Mitgliedern sollte derweil jede Unterstützung und Zuflucht gewährt werden. Ihr Mut wird nicht in Vergessenheit geraten, und vielleicht wird ihnen im eigenen Land irgendwann die verdiente Ehre zuteil.»

«El País»: Frankreich droht ein schmutziger Wahlkampf

MADRID: Zur politischen Lage in Frankreich vor der Präsidentenwahl im Frühjahr schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Die jüngsten, von Ultrarechten verbreiteten Verschwörungsmythen (...) zeigen, welch hoher Grad an Trumpismus in Frankreich bereits erreicht wurde (...) Das ist alles andere als gut für eine Demokratie und für die Qualität der politischen Debatte am Vorabend einer Präsidentenwahl, bei der zwei rechtsextreme Kandidaten Chancen haben, die zweite Abstimmungsrunde zu erreichen. Frankreich muss sich auf einen harten und schmutzigen Wahlkampf gefasst machen. Es muss unter anderem auch mit der paranoiden Verbreitung von Fakenews und Verschwörungstheorien über Wahlbetrug durch französische Anhänger der QAnon-Bewegung rechnen. Es handelt sich dabei um eine sehr ernste Bedrohung. In der Debatte darüber, welche die beste Reaktion auf die Verbreitung von Verschwörungsmythen ist (von den rechtlichen Schritten gegen Falschmeldungen wie etwa solche über die angebliche Geschlechtsumwandlung der First Lady abgesehen) gibt es noch keine zufriedenstellende Schlussfolgerung.»

«Lidove noviny»: Corona-Impfung hat Hoffnungen nur teilweise erfüllt

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien blickt am Donnerstag zurück auf den Kampf gegen die Corona-Pandemie im Jahr 2021:

«Zu Beginn der Pandemie schien eine Impfung gegen das neuartige Virus nicht mehr als Wunschdenken zu sein. Die Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff haben sich im Jahr 2021 erfüllt - aber nur zur Hälfte. Zwar hat das Jahr flächendeckende Immunisierungskampagnen gebracht, aber auch die Erkenntnis, dass Impfstoffe möglicherweise nicht die Waffen sind, die den ganzen Schlamassel beenden werden - so, wie wir uns das vorgestellt und wie es die politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Eliten versprochen hatten. Entscheidend ist daher, was das Jahr 2022 bringt.»

«de Volkskrant»: Draghi wäre auch als Präsident nützlich

AMSTERDAM: In Italien steht Anfang 2022 die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts an. Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» beschäftigt sich am Donnerstag mit der Frage, ob Regierungschef Mario Draghi für das Präsidentenamt kandidieren wird:

«In den zehn Monaten als Regierungschef hat Mario Draghi viel erreicht, aber es gibt noch reichlich zu tun, unter anderem bei den Reformen des Steuersystems, der Renten und des Arbeitsmarktes. Italien hat schon oft schöne Pläne gemacht. Das Problem war immer die Umsetzung.

Vielleicht möchte der 74-jährige Draghi lieber ins Amt des Präsidenten wechseln, bevor sein Image in der schwierigen Phase der Umsetzung Schaden nimmt. Außerdem finden die nächsten Parlamentswahlen ohnehin erst im Frühjahr 2023 statt. (...)

Das ist die Wahl, vor der Draghi steht: eine weitere Amtszeit als Regierungschef oder sieben Jahre als Präsident? Der italienische Staatspräsident hat vor allem eine zeremonielle Funktion, ist aber in politischen Krisensituationen wichtig. Er kann Wahlen ausrufen und den Ministerpräsidenten ernennen. Da Krisen in Italien recht häufig sind, könnte Draghi weiterhin eine nützliche Rolle spielen.»

«NZZ»: Brexit-Versprechen wurden nicht erfüllt

ZÜRICH: Zur bisherigen Bilanz des EU-Austritts Großbritanniens schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Zum Jahresanfang 2021 war das Vereinigte Königreich aus dem EU-Binnenmarkt ausgetreten - und in den Augen seiner Anhänger ist der Brexit nicht weniger als die Wiedererlangung britischer Souveränität und Selbstbestimmung. Doch es wird keine Feier geben, auch nicht im Regierungssitz in der Downing Street. Das liegt nicht an Corona-Restriktionen. Stattdessen gibt es schlichtweg nichts zu feiern.

Der Brexit ist den großen Versprechen der Befürworter nicht gerecht geworden. Auch wenn der EU-Ausstieg als Freiheitsprojekt dargestellt wurde, erinnert der Versuch, ihn zu verteidigen, immer mehr an die Verteidigung des Kommunismus. Die bequemen Argumente aus sozialistischen Zeiten lauten: Wenn die Vorteile nicht eintreten, liegt der Fehler an der Ausführung, nicht an der Idee. (...)

Mit dem Slogan "Get Brexit done" versprach Boris Johnson den Briten, den EU-Ausstieg über die Bühne zu bringen. Das hat er geschafft, aber der Vorhang wird nicht fallen. Ist der Brexit die Kosten wert, den Streit und die Spaltung? Aus wirtschaftlicher Sicht lautet die Antwort: Noch nicht. Noch lange nicht.»

«MK»: «Schande!»-Rufe nach Urteil um Memorial in Moskau

MOSKAU: Zur Auflösung des Moskauer Menschenrechtszentrums der Organisation Memorial schreibt die russische Boulevardzeitung «Moskowski Komsomolez» («MK») am Donnerstag:

«Die auf der Straße vor dem Moskauer Stadtgericht versammelten Menschen nahmen das am 29. Dezember vom Richter Michail Kasakow verkündete Urteil mit «Schande!»-Rufen auf. Im Gerichtssaal selbst waren wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie nur die Verfahrensparteien zugelassen. (...)

Unter anderem sprach der Staatsanwalt in seinem Plädoyer davon, dass Memorial Finanzen «nicht transparent» offenlege, seine Geldgeber aus dem Ausland verheimliche und unerlaubte Protestaktionen unterstütze (...).

Interessant dabei ist allerdings, dass die Staatsanwaltschaft gar keine reellen Folgen der behaupteten Handlungen von Memorial nachgewiesen hat, sondern einfach feststellte, dass es Taten gebe, die nach ihrer Meinung eine «Gefahr darstellen, der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Schaden zuzufügen». Gegen die Entscheidung wird Memorial in Berufung gehen.»