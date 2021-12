Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«El Mundo»: Spanien setzt gegen Omikron auf Placebo-Maßnahmen

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kritisiert die Maßnahmen des Urlaubslandes gegen die Pandemie in einem Kommentar am Donnerstag als unzureichend:

«Das Treffen der Präsidenten der autonomen Gemeinschaften mit Regierungschef Pedro Sánchez endete mit einem verrückten Ergebnis. Während sich die Omikron-Variante immer schneller ausbreitet, die zwar die Zahl der Infektionen erhöht, aber Geimpften nicht ernsthaft schadet, machten die autonomen Gemeinschaften Spaniens angesichts der Tatenlosigkeit der Zentralregierung widersprüchliche Vorschläge. Vor allem eine Maßnahme zeigt den ganzen Unsinn: die neue Maskenpflicht im Freien. Das ist eine absurde Entscheidung, billiger Populismus, mit der den Menschen Tatkraft vorgespiegelt werden soll. Sie genügt keinen wissenschaftlichen Anforderungen, strapaziert die Geduld der Menschen und beleidigt den gesunden Menschenverstand. Eine überwiegend disziplinierte und geimpfte Bevölkerung erneut dazu zu zwingen, sich im Freien eine Maske aufzusetzen, während sie in Restaurants oder einer Bar abgenommen werden darf, ist Ausdruck von Unfähigkeit. Sánchez haut theatralisch auf den Tisch und tut so, als ob er etwas täte. Tatsächlich aber bewahrt er die Wirtschaft vor neuen Beschränkungen. Das Ergebnis dieses Treffens ist ein Placebo.»

«NZZ»: Omikron-Lage derzeit kein Grund für Endzeitstimmung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Umgang mit der Omikron-Variante:

«Die Daten zeigen, dass die Omikron-Rekordzahlen der derzeitigen Corona-Welle im Vergleich zu früheren Wellen nur ein Fünftel so viele schwere Erkrankungen verursacht haben. Zu Beginn des Jahres belegten in Südafrika 5000 Covid-19-Kranke die dortigen Intensivbetten; in der jetzigen Welle sind es bloß 1000. Das sind immer noch 1000 zu viel. Aber es handelt sich um eine Zahl, mit der das Gesundheitssystem besser umgehen kann.

Kurz: Das Worst-Case-Szenario, das in der Schweiz und in Deutschland herumgereicht wird, ist aufgrund der neuesten Datenlage nur eines von vielen möglichen Szenarien. Ob die Fallzahlen-Spitze tatsächlich in eine Überlastung des Gesundheitssystems übersetzen, ist unklar. Es gibt deshalb für die Schweiz, wo Fälle und Hospitalisierungen zurzeit sinken und seit Anfang Dezember mittlerweile eine Million Personen eine Nachfolgeimpfung erhalten haben, keinen Grund, in Endzeitstimmung zu verfallen.»

«Nesawissimaja»: Russland weicht Position zu Sicherheitsgarantien auf

MOSKAU: Zu Russlands Vorschlägen für verbindliche Sicherheitsgarantien schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Russland hat seine Position zu Sicherheitsgarantien aufgeweicht. Ursprünglich bestand sie darin, nur Verhandlungen zwischen Russland und den USA und die Annahme aller Moskauer Vorschläge zuzulassen - ohne das Prinzip, einige Punkte zu akzeptieren und andere nicht. Laut Außenminister Sergej Lawrow wird die Diskussion über die Initiative nun anders verlaufen. Es gibt nun sowohl bilaterale Gespräche zwischen Russland und den USA als auch Gespräche mit der Nato und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Den Erklärungen amerikanischer Amtsträger zu urteilen, kommt ein solches Format Washington entgegen.»