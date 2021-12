Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Kommersant»: Gegenüber Russland herrscht in der EU Uneinigkeit

MOSKAU: Zur Haltung der Europäischen Union angesichts der Spannungen um den Konflikt in der Ostukraine schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Die Europäische Union will gute Beziehungen zu Russland, doch im Falle einer Eskalation in der Ukraine werde sie «nie da gewesene Maßnahmen» ergreifen. Mit einem solchen Versprechen trat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch auf - einen Tag vor dem EU-Gipfel, bei dem Russland eines der zentralen Themen sein wird. Vollständige Einigkeit herrscht in der EU in dieser Frage aber nicht.

Wie die Agentur Bloomberg berichtete, neigen die größten Länder - darunter Frankreich und Deutschland - eher zum Dialog mit Russland, als neue Sanktionen zu entwickeln. Das Europäische Parlament hingegen ist traditionell hart eingestellt.»

«El País»: EU-Gemeinschaftsschulden auch für grüne Investitionen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag die Rolle der EU beim Umweltschutz:

«Die Welt muss das Tempo des ökologischen Wandels beschleunigen, und dies hängt weitgehend von einem starken Anstieg der öffentlichen und privaten Investitionen in geeignete Initiativen und Technologien ab. Bei dieser wichtigen Aufgabe wird von der EU eine Führungsrolle erwartet, und hier gab es gerade zwei positive Impulse. Die EU-Verordnung, die die Kriterien festlegt, um festzustellen, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Und die Ausgabenpläne der neuen Bundesregierung, die sich auf insgesamt 95 Milliarden Euro belaufen.

Aber das ist nicht genug. Es ist notwendig, so wichtige Ressourcen und Technologien wie Gas oder Kernenergie als grün oder nicht einzustufen. Das Ergebnis der Debatte ist offen. Die EU hat zwei Optionen, um weitere Investitionen zu erleichtern. Einerseits die Einrichtung eines speziellen Fonds für grüne Ziele, der mit Gemeinschaftsschulden finanziert wird. Zum anderen kann die Union Mechanismen erwägen, um grüne Investitionen vom Joch des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu befreien. Das wird bereits geprüft und wäre sinnvoll.»

«Die Presse»: Hohle EU-Versprechen

WIEN: Die Spaltungstendenzen in Bosnien-Herzegowina kommentiert die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Die Misere in Bosnien und Herzegowina ist zugleich ein Symptom der zögerlichen Politik der EU-Länder in der Region. Lang wurden die Balkan-Staaten mit dem Versprechen geködert, einmal Teil der Europäischen Union sein zu dürfen. Die ex-jugoslawischen Länder Slowenien und Kroatien sind bereits EU-Mitglieder. Bei Sorgenkindern wie dem Kosovo oder eben Bosnien und Herzegowina stockt aber der Annäherungsprozess. Dafür tragen natürlich die Politiker Bosniens eine klare Mitverantwortung. (...)

Derweil weiten andere Mächte ihren Einfluss in der Region aus: Vor allem China forciert seine wirtschaftlichen und politischen Interessen mit Großprojekten und großzügigen Krediten. Zugleich preist es sein Modell von Wirtschaftswachstum in einem autoritären System an. Für die EU-Staaten, die in puncto Balkan immer wieder auf Hilfe aus Washington schielen, sollte das ein Weckruf sein.»