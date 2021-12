Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Tages-Anzeiger»: Fortschritt kommt nicht durch Fingerschnippen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag den Start der neuen Bundesregierung:

«Nach acht Jahren, in denen Christ- und Sozialdemokraten nur zusammen regierten, weil sich andere Partner nicht fanden, und 16 langen Jahren unter Angela Merkel als Kanzlerin werden neue Kräfte frei. Viele Deutsche hoffen darauf, dass die Stagnation in vielen Bereichen enden und die Dinge wieder in Bewegung kommen mögen: beim Umbau der Gesellschaft in eine klimaneutrale etwa, beim Abbau der Bürokratie oder bei der Digitalisierung. (...)

Mit der Behauptung, ihre Regierung sei eine des «Fortschritts», preist die Ampel fürs Erste vor allem sich selbst. In der Politik glückt Fortschritt für gewöhnlich nur durch starkes, langsames Bohren harter Bretter, wie der Soziologe Max Weber schrieb, nicht durch Fingerschnippen. Dieses Bohren beginnt jetzt erst. Und sollte es der Regierung zuvor nicht gelingen, die tödliche vierte Pandemiewelle unter Kontrolle zu bringen, wird schon am Ende dieses Winters nicht viel von ihrem Aufbruch übrig bleiben.»

«NZZ»: Nord Stream 2 könnte zum Prüfstein werden

ZÜRICH: Zur Außenpolitik der neuen deutschen Regierung schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock steht für einen härteren Kurs gegenüber Russland und China, während unter Sozialdemokraten, aber auch in der FDP eine nachgiebigere Haltung verbreitet ist. Noch am Tag von Scholz' Wahl kam es zu einem ersten Zusammenstoß über die Außenpolitik: Diese werde «insbesondere im Kanzleramt» gesteuert, sagte der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich; ein grüner Abgeordneter wollte darin eine Herabsetzung des Außenamts sehen.

Der weitere Umgang mit der Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas unter Umgehung der Ukraine nach Westeuropa bringen soll, könnte sich als Prüfstein für die neue Regierung erweisen; Baerbock ist dagegen, die Leitung in Betrieb zu nehmen, die SPD ist dafür. Wie sich Berlin in dieser Frage künftig positioniert, dürfte auch das Verhältnis zu den USA beeinflussen - und zu Deutschlands osteuropäischen Nachbarn.»

«Kommersant»: Biden bereit für Lösung mit Putin

MOSKAU: Zu den Entwicklungen nach dem Video-Gipfel zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Joe Biden schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Die USA und einige andere Nato-Staaten beabsichtigen, mit Moskau in naher Zukunft Fragen der nationalen Sicherheit zu erörtern. Das erklärte der amerikanische Präsident Joe Biden, als er die Ergebnisse des Gipfels mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin kommentierte, der am Abend zuvor stattgefunden hatte. Russland bemüht sich um juristisch bindende Sicherheitsgarantien an seinen Westgrenzen - und nun hat Herr Biden die Bereitschaft gezeigt, eine einvernehmliche Lösung zu finden.»

«Washington Post»: USA müssen in Sachen Ukraine standhaft bleiben

WASHINGTON: Zur Lage im Ukraine-Konflikt und zur russischen Forderung nach Sicherheitsgarantien schreibt die «Washington Post» am Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe:

«Herrn Putins an den Haaren herbeigezogener und unter vorgehaltener Pistole erhobener Forderung nach Sicherheitsgarantien kann Herr Biden unmöglich nachgeben, denn dann würde er Europa zugunsten des autokratischen Russlands destabilisieren. Die gegenwärtige Sicherheit der Region beruht bereits auf «verlässlichen, gesetzlich festgelegten Garantien», die wichtigste von ihnen ist die Unverletzlichkeit der internationalen Grenzen. Die Ukraine ist kein widerspenstiges territoriales Geschwisterteil, das rechtmäßig zu seinem großen russischen Bruder gehört, wie es Herrn Putins Propaganda darstellt, die er verbreitet, während seine Legionen sich in Russlands westlichen Regionen sammeln. Schon seit 1991 - seit 30 Jahre - ist die Ukraine ein souveräner, unabhängiger Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen, der das volle Recht hat, über seine Zukunft zu entscheiden, bis hin zu einem Beitritt zur Nato oder der Europäischen Union. Das ist festgeschriebenes Völkerrecht. Im Dezember 1994 hat Russland selbst das Budapest-Memorandum unterzeichnet und sich verpflichtet von Gewaltandrohungen gegen die Ukraine abzusehen, im Gegenzug dafür, dass Letztere die aus Sowjetzeiten dort lagernden Atomwaffen abgab.»

«Der Standard»: Zwei Alphatiere im neuen deutschen Kabinett

WIEN: Die Wiener Zeitung «Der Standard» schreibt über die neue deutsche Regierung:

«Es darf und soll in der Regierung mehr Auseinandersetzung und eine neue Lust auf konstruktives Streiten geben. Allerdings lauern allerhand Fallstricke auf dem Weg der Ampel. Das Geld ist knapp, anders als Vorgängerregierungen muss die Ampel knapp kalkulieren, da die Corona-Hilfen gewaltige Löcher ins Budget gerissen haben.

Auch die personelle Konstellation dürfte nicht immer einfach werden. Scholz hat zwei ausgewiesene Alphatiere in seinem Kabinett sitzen. Super-Klima-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird beweisen wollen, dass er der Beste ist, Finanzminister Christian Lindner (FDP) ihm dabei in nichts nachstehen. Extrem unter Druck sind die Grünen. Sie wissen, dass sie beim Klimaschutz bald liefern müssen. Doch es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Lindner als gestrenger neuer Kassenwart einiges nicht finanzieren möchte.»