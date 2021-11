Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«El Mundo»: Welt benötigt starke Regierung in Berlin

MADRID: Zur Regierungsbildung in Deutschland schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Donnerstag:

«Es ist eine großartige Nachricht und mit Sicherheit auch eine große Erleichterung, dass Deutschland, die unbestrittene Lokomotive Europas, ohne weitere Verzögerung eine neue Regierung haben wird. Das Land braucht eine starke und voll handlungsfähige Führung, um vor allem die schlimmste Infektionswelle seit Beginn der Coronavirus-Pandemie zu bewältigen. Nicht nur wegen der gesundheitlichen Sorgen, sondern auch, weil die Bewältigung dieser Herausforderung dringend erforderlich ist, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft in Europa abzumildern.

Und im Rest der Welt, vor allem im EU-Club, häufen sich Herausforderungen wie die Migrationskrise an der Grenze zwischen Polen und Belarus, der latente Konflikt mit Russland oder die Pläne zur wirtschaftlichen Wiederbelebung, die vom Wiederaufleben der Pandemie bedroht werden. Es sind alles Themen, die eine starke Führung in Berlin erfordern.»

«L'Alsace»: Ampelkoalition zusammenzuhalten wird nicht einfach

MULHOUSE: Zur Vorstellung des Koalitionsvertrags in Berlin schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Donnerstag:

«Olaf Scholz von der SPD wird also der nächste Kanzler. Die Aufgabe, diese bunt zusammengewürfelte Koalition beisammen zu halten, wird jedoch nicht einfach. Die neuen deutschen Spitzenpolitiker werden nunmehr nicht nur in ihren Worten, sondern auch in ihren Taten beweisen müssen, dass sie Sparmaßnahmen und wirtschaftlichen Aufschwung, Klimawende und soziale und gesellschaftliche Veränderungen, wie etwa die Legalisierung von Cannabis, miteinander vereinen können.»

«De Telegraaf»: Zügige Regierungsbildung in Deutschland

AMSTERDAM: Zur Regierungsbildung in Deutschland schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Donnerstag:

«Während die geschäftsführende Regierung in Den Haag inmitten der Pandemie weiter Däumchen dreht, gibt es in Deutschland eine funktionierende Koalition. Gestern wurde die neue Ampelkoalition unter der Leitung von Olaf Scholz (SPD) vorgestellt. (...) Es scheint, dass unser größeres Nachbarland viel schneller eine Regierung bildet als das scheidende Team von Mark Rutte. In den Niederlanden fand die Wahl bereits im März statt, in Deutschland erst Ende September.»

«Tages-Anzeiger»: Großer Aufbruch muss warten

ZÜRICH: SPD, Grüne und FDP haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Dazu schreibt der «Tages-Anzeiger» aus der Schweiz am Donnerstag:

«Die Ampelparteien waren sich nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen CDU/CSU, FDP und Grünen vor vier Jahren bewusst, dass die Gespräche unbedingt glücken müssen - und gingen deswegen auch schwierige Kompromisse ein. Und zwischen den Parteien herrscht offenbar genug Vertrauen, um große Verantwortung gemeinsam zu tragen. Von beiden Tugenden wird die Regierung in den nächsten vier Jahren noch viel benötigen. (...)

Scholz wird am 7. oder 8. Dezember zum Kanzler gewählt werden, so viel steht fest. Doch statt den großen Aufbruch anzukündigen, muss seine Regierung als Erstes die Pandemie unter Kontrolle bringen, im schlimmsten Fall, indem sie das Land erneut mehr oder weniger stilllegt. Für welche Corona-Politik Merkels Nachfolger steht, weiß Deutschland trotz monatelangem Wahlkampf noch nicht. Es wird es aber schnell herausfinden.»

«NZZ»: Koalitionsvertrag überzeugt nicht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Einigung der Spitzen von SPD, Grünen und FDP auf einen Koalitionsvertrag:

«Die Koalitionäre erkennen die drängenden Probleme im Land, auf dem Weg zur Lösung verlaufen sie sich aber immer wieder im Unterholz. Das mag an weltanschaulichen Differenzen liegen oder auch am fehlenden Mut, die richtig dicken Bretter zu bohren. Davor hat sich schon die scheidende Kanzlerin Angela Merkel 16 Jahre lang gedrückt. Machterhalt hieß ihre stille Devise, der sich alles andere unterordnete. Sollten es SPD, Grüne und FDP ähnlich halten, wäre das stets wiederholte Mantra von Aufbruch und Fortschritt nur Gerede.

Aber vielleicht geht es auch eine Nummer kleiner: Der Grünen-Chef Robert Habeck sagte am Mittwoch einen wichtigen Satz: Er versprach «ein Deutschland, das schlichtweg funktioniert». Gerade in der Pandemie hat nicht viel geklappt, daher werden SPD, Grüne und FDP schon genug zu tun haben, um nur diesen Anspruch zu erfüllen. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Partner läuft erstaunlich geräuscharm. Die Harmonie scheint jedoch mit Kompromissen erkauft zu sein, die eher dem Bündnis zugutekommen als dem Land.»

«Nesawissimaja»: EU weicht Position zu Migranten in Belarus auf

MOSKAU: Zur humanitären Notlage der Migranten in Belarus an der Grenze zu Polen und zu Machthaber Alexander Lukaschenko schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Die EU will sich freikaufen vom Problem um die Migranten in Belarus. Die EU-Kommission gibt nun 3,5 Millionen Euro aus für die freiwillige Rückkehr von Asylsuchenden in ihre Länder. Aus diesen Mitteln soll auch die Rückführung jener Migranten bezahlt werden, die in Belarus an den EU-Grenze zu Polen und Litauen ausharren. Also hat die EU hier ihren Ansatz aufgeweicht. Zwar hält sie Alexander Lukaschenko weiter für den Schuldigen an der Notlage, doch sind die Europäer nun doch bereit, bei der Abreise der Migranten behilflich zu sein.

Vor dem Hintergrund der Geschehnisse an den Grenzen von Belarus ist jetzt die Aufmerksamkeit für die Situation im Land selbst gesunken. Aber das bedeutet nicht, dass der Machtapparat seine Politik geändert hat. Die Zahl der politischen Gefangenen und als extremistisch eingestuften Organisationen steigt weiter. Laut Menschenrechtlern sind seit Juli 400 gesellschaftliche Einrichtungen ausgelöst worden. Und der Prozess geht weiter. Die Sicherheitsdienste halten das für unzureichend. Sie wollen nun Andersdenkenden auch Staatsbürgerschaft und Eigentum entziehen.»

«Kommersant»: Ampel zu konstruktivem Dialog mit Russland bereit

MOSKAU: Zum Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Aus dem Vertrag folgt, dass Berlin zu einem konstruktiven Dialog mit Moskau bereit ist und auch russischen Bürgern bis 25 Jahre eine visafreie Einreise erlauben will. Die wahrscheinliche neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zwar nicht nur einmal mit kritischen Äußerungen an die Adresse Moskaus aufgetreten, doch ruft man in den staatlichen Strukturen der Russischen Föderation dazu auf, daraus keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Es wird darauf hingewiesen, dass stets der Kanzler persönlich die deutsche Politik im Verhältnis zu Russland gesteuert hat.

Insgesamt ist der Teil, der den Beziehungen zu Russland gewidmet ist, von Konstruktivität geprägt: Die Autoren der Vereinbarung sprechen mehr von Möglichkeiten einer Zusammenarbeit als von Meinungsverschiedenheiten. Das heikle Thema der Ostseepipeline Nord Stream 2 wird ausgespart, was der neuen Regierung mehr Bewegungsspielraum gibt bei den Verhandlungen mit Russland und den USA. Angemerkt wird auch, dass die Politiker auf eine Fortsetzung der Abrüstungsverhandlungen zwischen Russland und den USA hoffen - und dass sie es für nötig halten, auch China hier einzubinden.»