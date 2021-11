Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«De Standaard»: EZB sollte Markt auf Zinswende vorbereiten

BRÜSSEL: Zum starken Anstieg der Inflation im Euro-Raum meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Die Europäische Zentralbank müsste die Märkte jetzt vorsichtig auf eine weniger lockere Geldpolitik vorbereiten. Doch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde macht genau das Gegenteil. Sie beharrt darauf, dass die Politik des billigen Geldes auch 2022 fortgesetzt wird. Doch kann sie dieses Versprechen wirklich erfüllen? Man darf die Finanzmärkte nicht überraschen. Sonst riskiert man einen Schock. Eine unerwartete Zinserhöhung könnte so einen Schock auslösen. Dann kommt es genau zu der Krise, vor der die EZB derzeit warnt. Es ist höchste Zeit, dass die EZB nuancierter über die Geldpolitik spricht, um den Markt sanft darauf vorzubereiten, dass eine vorsichtige Wende nicht auszuschließen ist.»

«Le Républicain Lorrain»: Flüchtlinge als unkonventionelle Waffe

METZ: Zur Situation der Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Le Républicain Lorrain» am Donnerstag:

«Konfrontiert mit der Flüchtlingskrise plant Warschau eine 180 Kilometer lange Mauer zu errichten. Das ist also Polens Antwort (...) auf eine Situation, die zweifellos vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko abgestimmt wird, der diktatorischen, belarussischen Marionette des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Vor allem bittet Polen Europa um Hilfe, um die Mauer zu finanzieren, die Immigranten fernhalten soll. Die Kosten werden auf rund 350 Millionen Euro geschätzt. Die Tausenden von Belarus instrumentalisierten Migranten sind Flüchtlinge, die vor Kriegsschauplätzen fliehen. Und statt dass sie vom internationalen Recht oder von den europäischen Institutionen geschützt werden, werden sie als unkonventionelle Waffen (...) verwendet.»

«Tages-Anzeiger»: Merz sorgt für Aufmerksamkeit

ZÜRICH: Zur Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Merz hat in der CDU viele unbedingte Anhänger, aber selbst einige Gegner glauben, dass er in der Opposition ein geeigneter Anführer sein könnte. Der scharfe Redner polarisiert zwar, sorgt aber stets auch für Aufmerksamkeit, was einer Partei, die nicht regiert, ansonsten nicht leichtfällt. Möglicherweise könnte es einem Konservativen im Moment auch eher gelingen, die Partei wieder mit sich zu versöhnen, als einem Politiker, der Merkels Mittekurs fortführen möchte.

Als Figur des Übergangs sieht sich Merz nicht. Wird er Chef, behält er sich ausdrücklich vor, auch nach dem Vorsitz der Bundestagsfraktion zu greifen - ein Zug, der nur Sinn macht, wenn man bereits die Bundestagswahl 2025 ins Auge fasst. Gut möglich, dass Merz nur sich selbst für geeignet hält, den dann zu erwartenden erneuten Anspruch von CSU-Chef Markus Söder auf die Kanzlerkandidatur abzuwehren.»

«El País»: Bunkermentalität des kubanischen Regimes

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag die Unterdrückung von Protesten in Kuba:

«Kuba hat erneut eine Chance verpasst. Es ist nicht das erste und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Bereits am 11. Juli zeigten die Straßenproteste, wie sehr die Bevölkerung Armut und politische Unterdrückung satt hat. Dutzende Regierungsgegner sind noch immer inhaftiert und der Aufruf zu einem Bürgermarsch für ihre Freilassung stieß auf die frontale Ablehnung des Regimes, die alles mit «Umsturzplänen Washingtons» zu erklären versuchte. Der Druck auf die Aktion für die Freilassung der Inhaftierten war so groß, dass ihr bekanntester Vertreter, der Dramatiker Yunior García, allein marschieren wollte, um Mitstreiter nicht zu gefährden. Daraufhin wurden er und andere Anführer faktisch unter Hausarrest gestellt und der Marsch fiel schließlich aus. Stattdessen verließ García Kuba und landete mit seiner Frau in Madrid.

Es ist wahrlich kein Erfolg, vor lauter Angst die Menschen aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben, denn zur Demokratie gehört der Dialog, nicht erzwungenes Schweigen. Sich damit zu brüsten, seine Gegner hinter Gitter gebracht zu haben, ist ein weiteres Beispiel für die Bunkermentalität des vorsintflutlichen kubanischen Regimes.»

«Die Presse»: Schlechtes Krisenmanagement in der Pandemie

WIEN: Zum Vorgehen der österreichischen Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Die Regierung weiß demnach, dass strengere Maßnahmen nötig sein werden. Sie möchte Bevölkerung und Wirtschaft aber keine präventiven Maßnahmen zumuten - es gäbe kein Verständnis dafür. Daher wartet man ab, bis Bevölkerung und Wirtschaft bereits massiv unter der Coronalage leiden. Und beschließt dann die Maßnahmen zu einem Zeitpunkt, an dem es laut Experten ohnehin zu spät ist. Das ist das Krisenmanagement nach eineinhalb Jahren Pandemie. (...)

Hätte man also schon im Sommer (oder nicht erst im November) 3-G am Arbeitsplatz und 2-G in der Freizeit einführen können - oder zumindest mehr Präventionsmaßnahmen? Wenn die Regierung die Bevölkerung für vernünftig genug hält, hätte sie sie evidenzbasiert aufklären können: Um die Pandemie zu bekämpfen, müssen sich genügend Menschen impfen lassen. Zusätzlich sind auch vorbeugende Maßnahmen nötig, zum Beispiel Tests und Masken. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger aus Sicht der Regierung nicht empfänglich für aufklärende Informationen sind? Dann hätte sie erst recht früher schärfere Maßnahmen beschließen müssen.»