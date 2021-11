Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.11.21 | Überblick

«The Age»: China und USA zerstreuen Ängste vor Scheitern der COP26

SYDNEY: Zur Ankündigung der beiden größten Volkswirtschaften China und den USA, ihre Zusammenarbeit beim Kampf gegen den Klimawandel auszubauen, schreibt die australische Zeitung «The Age» am Donnerstag:

«China und die Vereinigten Staaten haben den globalen Klimagesprächen mit ihrer gemeinsamen Erklärung Aufwind verliehen und damit sowohl die anhaltende Befürchtung zerstreut, dass der Gipfel mit einem Scheitern enden könnte, als auch die Tür für die Beschleunigung eines globalen Übergangs zur grünen Wirtschaft geöffnet. Dies bedeutet nicht, dass die Arbeit der COP26 schon getan wäre, sondern nur, dass es jetzt, wo eine Erklärung abgegeben wurde, weniger Hindernisse für einen Erfolg gibt. (...)

Allerdings wird darin weder der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ausdrücklich erwähnt, noch werden (...) Länder wie Australien, die ihre Ziele für 2030 noch nicht verbessert haben, aufgefordert, dies nächstes Jahr zu tun. Wo die gemeinsame Erklärung auf Einzelheiten eingeht, handelt es sich um Bereiche, in denen es eh wenig Streit gibt - so den Austausch von Green-Tech-Expertise, die Glättung von Regulierungen und konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der Methan-Emissionen. Die Bedeutung der Erklärung liegt aber nicht in ihren Details, sondern in ihrem Gewicht.»