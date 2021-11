Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Financial Times»: US-Demokraten müssen neue Prioritäten setzen

LONDON: Die britische Zeitung «Financial Times» kommentiert am Donnerstag die Gouverneurswahlen in den US-Bundesstaaten Virginia und New Jersey:

«Bis Dienstag dieser Woche war Joe Bidens Misserfolg als US-Präsident nur theoretischer Natur. Schlechte Zustimmungsraten, stockende Gesetzgebung: Das sind Rückschläge, keine tödlichen Wunden. Das änderte sich jedoch, als der Republikaner Glenn Youngkin das Gouverneursamt eines Bundesstaates eroberte, den Biden letztes Jahr mit zehn Punkten Vorsprung gewann. (...)

Der Stimmungsumschwung in der gleichen Nacht in New Jersey - einem traditionell weitaus stärker den Demokraten zugeneigten Staat - deutet darauf hin, dass sie es mit einem landesweiten und nicht nur einem lokalen Problem zu tun haben. Die Arbeit an einer Lösung beginnt jetzt. Sie beginnt mit einer Neubewertung der Prioritäten.

Die Demokraten haben die meiste Zeit des Jahres damit vergeudet, mit sich selbst über zwei Haushaltsgesetze zu feilschen. Beide enthalten zwar Bestimmungen, die die USA zu einem besseren und gerechteren Ort machen würden. Allerdings bietet keines von ihnen eine direkte Antwort auf die Hauptsorgen der Öffentlichkeit: eine von Inflation geplagte Wirtschaft und eine immer noch wütende Pandemie. Zudem wurde von Woche zu Woche ein Durchbruch erwartet, der dann doch nicht kam.»

«De Standaard»: Finanzwelt muss zum Klimaschutz beitragen

BRÜSSEL: Internationale Finanzunternehmen wollen 130 Billionen Dollar an privatem Kapital für den Klimaschutz mobilisieren. Dazu meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Die von den Banken, Vermögensverwaltern und Pensionsfonds angekündigte Verpflichtung ist das Mindeste, was von verantwortungsbewussten Unternehmen verlangt werden kann. Bei dem Betrag handelt es sich nicht um neues Geld, das direkt in klimafreundliche Investitionen fließt. Es handelt sich um Gelder, die die Institutionen bereits verwalten und von denen sie versprechen, die Anlagestrategie an den Pariser Klimazielen auszurichten. Es erscheint nur logisch, dass große Finanzunternehmen ihren Beitrag für eine Anstrengung leisten, die von der gesamten Menschheit unternommen wird.»

«La Croix»: Äthiopiens Ministerpräsident voll von Zynismus

MONTROUGE: Zur aktuellen Lage in Äthiopien schreibt die französische katholische Tageszeitung «La Croix» am Donnerstag:

«Der Krieg hat von ganz Äthiopien Besitz ergriffen. Dieses Land, das gerne als Vorbild für Fortschritt in Afrika dargestellt wird, ist von seinen alten Dämonen eingeholt worden. Zehn Monate lang hat sich der Krieg auf die nördlichste Region, die Tigray-Region, begrenzt, seit August breiten sich die Kämpfe nun aus. (...) Ministerpräsident Abiy Ahmed trägt eine erdrückende Verantwortung für dieses Desaster. Vor einem Jahr wollte er die Tigray-Region in den Griff bekommen, eine nach Unabhängigkeit strebende Provinz, die von politischen Gegnern geführt wurde. Damit hat er nicht nur die Zündschnur des Krieges angesteckt. Er hat sich dafür auch mit dem ehemaligen Erzfeind Eritrea verbündet, dessen Armee furchtbare Verbrechen begangen hat. Dieser junge Politiker mit dem Profil eines aufgeklärten Erneuerers hatte einst den Friedensnobelpreis erhalten (...). Nun legt er Zynismus und Verblendung an den Tag.»

«Times»: Gewalt in Äthiopien schwer einzudämmen

LONDON: Die britische Tageszeitung «The Times» kommentiert am Donnerstag den Konflikt in Äthiopien:

«Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass beide Seiten Menschenrechte verletzt haben und dass sich die Lage in der Region Tigray rapide verschlechtert. Ministerpräsident Abiy Ahmed hat das Ausmaß des Widerstands und die Möglichkeit eines leichten Sieges über die TPLF-Rebellen falsch eingeschätzt. Sie haben an Unterstützung gewonnen, während die Regierung versucht hat, das Verhalten ihrer Streitkräfte zu vertuschen, indem sie gegen Medien vorging und der Bevölkerung in Tigray Lebensmittel und medizinische Versorgung vorenthielt.

Abiy muss dazu gebracht werden, seinen Kurs zu ändern und sofort humanitäre Hilfe durchzulassen, und die TPLF sollte ihre Übergriffe einstellen. Doch offenbar glauben beide Seiten, einen militärischen Sieg erringen zu können - was bedeutet, dass die Aussicht auf eine Eindämmung der Gewalt gering ist. Die USA und ihre Verbündeten haben in diesem Konflikt nur begrenzten Einfluss. Sie sollten aber gegen das Regime und andere Parteien vorgehen, die im Verdacht stehen, für Gräueltaten verantwortlich zu sein.»

«Corriere della Sera»: Taktik der Demokraten nicht aufgegangen

ROM: Zum Wahlausgang im US-Bundestaat Virginia schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Donnerstag:

«Vielleicht auch, weil sie sich der Komplexität all der Herausforderungen und der Stärke des Gegenwinds bewusst waren, versuchten die Demokraten, ihre Wähler aufzurütteln und die Parteilosen zu erschrecken, indem sie den Trump-Faktor heraufbeschworen: Es hat nicht funktioniert, weil die republikanischen Kandidaten, obwohl sie manchmal bedenkenlose oder sogar brutale Wahltechniken im Trumpschen Stil anwenden, sich nicht als Knappen des ehemaligen Präsidenten präsentiert haben und er ziemlich im Abseits blieb.»

«Tages-Anzeiger»: Trump gewinnt Stimmungstest

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag die Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey:

«Für die Demokraten schrillen die Alarmglocken. Im blauen Virginia haben sie die Gouverneurswahl bereits verloren, im tiefblauen New Jersey wird es zumindest sehr knapp. Dabei sind beide Staaten eigentlich demokratisches Terrain. Joe Biden hat sie vor einem Jahr klar gewonnen. Nun aber tragen sie Rot, die Farbe der Republikaner. Zwar haben die republikanischen Kandidaten den Parteipaten Donald Trump auf Distanz gehalten in ihren Wahlkämpfen. Trotzdem ist auch der Ex-Präsident ein Sieger in diesem nationalen Stimmungstest. Denn er ist nach wie vor die dominierende Figur seiner Partei.(...) Wird Trump nicht krank oder angeklagt, dürfte er deshalb 2024 antreten, um das Weiße Haus zurückzuerobern. (...)

Wer von den Demokraten aber kann ein Trump-Comeback verhindern? Präsident Biden ist nach einem vielversprechenden Beginn angeschlagen. Und das vor allem wegen seiner eigenen Partei: Hätten die Demokraten im Kongress bereits vor drei Monaten Bidens Infrastrukturprogramm und dem großen Sozial- und Klimaprojekt zugestimmt, hätten die demokratischen Gouverneurskandidaten im Wahlkampf auf neue Jobs, bessere Straßen und Brücken verweisen können.»

«La Vanguardia»: Bitteres Geschenk für Biden

MADRID: Zur Niederlage der Demokraten von US-Präsident Joe Biden bei der Gouverneurswahl im Bundesstaat Virginia schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Die Niederlage der Demokraten in Virginia schwächt noch mehr die Position des Präsidenten. Gestern hat sich ja zum ersten Mal jene Wahl gejährt, bei der der Demokrat zum US-Präsidenten gewählt wurde und der Republikaner Donald Trump eine Niederlage erlitt. Das Geschenk, das Biden an diesem Jahrestag erhielt, hätte nicht bitterer sein können.

Bidens Beliebtheitswerte fallen und fallen. Weil der Rückzug aus Afghanistan die amerikanische Gesellschaft hart getroffen hat. Weil die Bilder vom brutalen Einsatz berittener Grenzschützer gegen Latino-Migranten in Texas auch den Demokraten missfallen haben. Weil Covid weiterhin großen Schaden anrichtet. Weil Hurrikan Ida den Amerikanern die Schwächen der Infrastruktur des Landes vor Augen geführt hat. Weil die Inflation und die Kraftstoffpreise steigen. Und weil der Präsident das Budget für sein Sozial-, Klima- und Infrastruktur-Paket wegen des Widerstandes in seiner eigenen Partei um die Hälfte stutzen musste.»

«Dagens Nyheter»: Biden hat in Virginia Haue bekommen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag die Wahlniederlage der US-Demokraten von Präsident Joe Biden bei der Gouverneurswahl in Virginia:

«Virginia behandelt amtierende Präsidenten für gewöhnlich nicht gut. Trotzdem war es ein echter Schock für die Demokraten, die Gouverneurswahl in einem Bundesstaat zu verlieren, in dem Joe Biden vor nur einem Jahr mit über zehn Prozentpunkten gewonnen hat. Es ist schwer, das Wahlergebnis als etwas anderes als ein Referendum über Präsident Biden zu betrachten. Er hat Haue bekommen.

Der Eindruck ist, dass Joe Biden trotz der Kontrolle über Washington nichts zustande kriegt. Im Hintergrund lauert Donald Trump. Stellt er sich (für die Präsidentschaftswahl) 2024 auf, wird er sicherlich Kandidat der Republikaner. Eine Rückkehr Trumps wäre ein Unglück sowohl für die USA als auch für die Welt. Präsident Biden muss das Ruder finden, und die Demokraten müssen ihn regieren lassen.»

«Nepszava»: Gefährliches Spiel mit dem Feuer in Bosnien

BUDAPEST: Zu den Abspaltungsbestrebungen im serbischen Landesteil von Bosnien-Herzegowina schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Donnerstag:

«Die Erfahrung lehrt, dass ein diktatorisch veranlagter Politiker umso gefährlicher ist, je mehr er sich in die Enge gedrängt fühlt. (...) Milorad Dodik, das serbische Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums, (...) droht damit, eigene bewaffnete Streitkräfte zu schaffen, was ein schwerer Verstoß gegen das Dayton-Abkommen wäre, das den bosnischen Krieg beendet hat. Dodiks Worte können den Eindruck erwecken, dass der Friede auf dem Balkan in Gefahr ist wie noch nie seit 1995. (...) Dabei ist seine eigene Lage prekärer denn je, die (bosnisch-)serbische Bevölkerung ist wegen des außerordentlich niedrigen Lebensstandards immer frustrierter. (...) Man hätte glauben können, dass das Schicksal des ehemaligen jugoslawischen und dann serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic (der 2006 im Untersuchungsgefängnis des Haager Kriegsverbrechertribunals starb) ein Warnzeichen für jeden Politiker auf dem Balkan ist. Doch im Interesse des Machterhalts nehmen einige von ihnen leider immer noch das Risiko in Kauf, die ohnehin nicht friedliche Region in Brand zu stecken.»

«De Tijd»: Düstere Zukunft für US-Demokraten

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Donnerstag die Niederlage der Demokraten bei der Wahl im US-Bundesstaat Virginia:

«Die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia wurde als Stimmungstest für Präsident Joe Biden angekündigt. Die Niederlage der Demokraten wirft nun ein düsteres Licht auf ihre politische Zukunft. (...) Ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus ist hauchdünn und im Senat liegen sie mit den Republikanern gleichauf. Eine Niederlage der Demokraten im nächsten Jahr würde Biden praktisch lähmen. Wenn er und seine Partei noch etwas durchsetzen wollen, wird die Zeit sehr knapp.

Natürlich sagen diese Wahlen noch nichts über das Präsidentschaftsrennen 2024 aus. Dafür ist es noch viel zu früh. Aber die Ungewissheit über die Nachfolge Bidens ist größer geworden. Vizepräsidentin Kamala Harris scheint ganz von der Bildfläche verschwunden zu sein. Schon jetzt stellt sich die Frage, ob sie die richtige Kandidatin für die Nachfolge Bidens ist. Die Niederlage der Demokraten in Virginia bestätigt vor allem die große Instabilität der amerikanischen Politik.»