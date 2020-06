Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«de Volkskrant»: Lukaschenko sieht sich stärker bedroht denn je

AMSTERDAM: Zur bevorstehenden Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «De Volkskrant»:

«Seit 1994 hat Staatschef Alexander Lukaschenko schon fünf Präsidentenwahlen gewonnen - oft, indem er Gegenkandidaten durch die Wahlkommission abweisen ließ und durch Tricksereien mit den abgegebenen Stimmen. 2010 ließ er fast alle seine Rivalen festnehmen, nachdem es Massenproteste gegen die Wahlfälschung gab. Diesmal sieht sich Lukaschenko noch stärker bedroht. Sein Umgang mit der Corona-Epidemie wird vielfach kritisiert. Obendrein hat die ohnehin nicht gerade florierende Wirtschaft des Landes einen schweren Schlag erlitten, unter anderem durch die sinkenden Preise für Ölprodukte, die Belarus (Weißrussland) an europäische Länder verkauft.»

«De Standaard»: Sträfliche Kurzsichtigkeit

BRÜSSEL: Finanzhilfen an Fluggesellschaften sollten mit Klimazielen verbunden werden, meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Noch sind die Flughäfen halb verwaist, die Anzahl der Flüge ist noch immer begrenzt und in den Maschinen sind nicht alle Plätze besetzt. Aber wenn wir nicht aufpassen, werden wir bald wieder Rekordzahlen verzeichnen, mit all dem dazugehörenden CO2-Ausstoß. (...) Die Finanzhilfen, mit denen Regierungen Fluggesellschaften zu retten versuchen, ohne diese an ehrgeizige Klimaverpflichtungen zu binden, zeugen von einer geradezu sträflichen Kurzsichtigkeit. Um Zehntausende Tote durch das neue Coronavirus zu verhindern, haben wir unsere Wirtschaft sowie das öffentliche und soziale Leben nahezu lahmgelegt. Und die Regierungen zauberten plötzlich Hunderte Milliarden aus dem Hut. Um jedoch eine vielfach höhere Anzahl Klimatote zu verhindern, haben wir kaum mehr übrig als leere Worte.»

«Le Parisien» : Mit dem Virus leben bedeutet Risiko

PARIS: Die anhaltenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Mit Covid-19 leben lernen: Diese Warnung, die am Ende der Ausgangssperre ausgesprochen wurde, wird nun Realität. (...) Bevor man ein Flugzeugticket kauft, muss man Nachforschungen über die gesundheitlichen Regeln des Ziellandes anstellen. Im Verlauf der Tage erfährt man, dass diese Schule in Frankreich oder jenes Bundesland in Deutschland einen Teil-Lockdown einleiten muss. Die Regierung lockert die Abstandsregeln in der Arbeit und es wird sich der Kopf darüber zerbrochen, wie die Rückkehr ins Büro organisiert werden kann. Damit leben lernen. (...) Während man auf die Impfung wartet, deren Markteinführungsdatum noch unklar ist, muss man mit dem Virus auskommen und akzeptieren, dass man dieses Risiko eingehen muss, wenn man den normalen Lebensgang wieder aufnehmen will.»

«NZZ»: Normalität lässt sich nicht erzwingen

ZÜRICH: Zum Corona-Lage in den USA meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Gut vier Monate vor der Wahl will der Präsident signalisieren, das Schlimmste sei überstanden. In Oklahoma und Arizona hielt er in den letzten Tagen Wahlveranstaltungen ab, obwohl die Zahlen der Neuinfektionen in beiden Gliedstaaten dramatisch ansteigen. (...) Doch die Normalität lässt sich nicht erzwingen, wenn sich gleichzeitig die Spitäler wieder füllen. In Oklahoma zeigte sich dies, als Präsident Trump in einem halbleeren Stadion vor seine Fans treten musste. Das lässt sich kaum mit einem Streich jugendlicher Tiktok-Nutzer erklären, sondern wohl eher mit der auch in konservativen Kreisen verbreiteten Furcht vor einer Ansteckung in Massenansammlungen.

Ausgerechnet die Gouverneure von Texas, Florida und Arizona widersprachen dem Präsidenten am Dienstag indirekt, indem sie eindringlich zu Abstandhalten und Maskentragen aufriefen. So könnte sich die von Trump verbreitete Aufbruchstimmung mittelfristig als kontraproduktiv erweisen, wenn zu schnelle Lockerungen die Gliedstaaten zur Rückkehr in den Ausnahmezustand zwingen - ganz besonders unmittelbar vor der Wahl.»