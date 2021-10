Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«De Tijd»: Sicherheit der Energieversorgung gewährleisten

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Donnerstag die steigenden Energiepreise:

«Energie ist ein unverzichtbares Element in einer modernen Gesellschaft. Die größte Aufgabe besteht darin, das Angebot nachhaltiger zu gestalten. Die Übergangsperiode ist dabei entscheidend und erfordert eine sorgfältige Planung. Das ist nicht einfach. Es ist leicht, fossile Brennstoffe radikal abzuschreiben, aber dann muss es auch Alternativen geben.

Solange die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist, muss sorgfältig überlegt werden, wie wir mit den vermaledeiten fossilen Brennstoffen umgehen. Diese Krise hat deutlich gezeigt, dass die Versorgungssicherheit nicht gegeben ist.

Es gibt keine einfachen Lösungen. Der Aufbau eines ausreichenden Lagerbestands und die Ausweitung des Netzes von Lieferanten könnten viel bewirken. Aber das ist nicht geschehen, nicht in Belgien und nicht in Europa. Wir brauchen nicht nur Klimapläne, sondern auch Energiepläne, um den Übergang zu einer nachhaltigen Welt zu schaffen.»

«Irish Times»: Türkei gefährdet Mitgliedschaft im Europarat

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Donnerstag das Verfahren gegen Osman Kavala in der Türkei:

«Die vierjährige Untersuchungshaft von Osman Kavala, einem 65-jährigen Geschäftsmann und Kulturförderer, war vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im Dezember 2020 als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention eingestuft worden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Türkei ein Urteil des EGMR ignoriert; dem Land droht deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren. (...)

Dennoch soll der Prozess gegen Kavala wegen angeblicher Finanzierung der landesweiten Gezi-Proteste im Jahr 2013 und angeblicher Beteiligung an dem Putschversuch von 2016 im Dezember fortgesetzt werden. Laut EGMR erfolgte seine Verhaftung aus rein politischen Motiven, ohne dass die Anschuldigungen durch stichhaltige Beweise gestützt wurden. (...)

Die wiederholte Nichteinhaltung von Urteilen des Gerichtshofes, der dem Europarat angeschlossenen ist, dem die Türkei seit 1950 angehört, gefährdet die Mitgliedschaft der Türkei sowie deren ihre Beziehungen zu verbündeten demokratischen Staaten.»

«The Times»: Facebook muss sich seiner Verantwortung stellen

LONDON: Die Londoner «Times» beschäftigt sich am Donnerstag mit Forderungen nach einer Entflechtung der großen Internetkonzerne:

«Amerika ist schon lange misstrauisch gegenüber kommerziellen Monopolen. Es ist an der Zeit, dass es die Zerschlagung von Facebook und einiger anderer Monopole im Bereich der sozialen Medien so angeht, wie es vor einem Jahrhundert gegen die Eisenbahn, das Erdöl und die Telefongesellschaften vorgegangen ist.

Zumindest sollte Facebook jedoch wie ein Verleger behandelt werden, der für die Inhalte seiner Plattform verantwortlich ist und dafür rechtlich belangt werden kann. Das Unternehmen argumentiert, dies würde ein riesiges Heer von Moderatoren und Kontrolleuren erfordern. Dann ist es eben so. Es mangelt nicht an Geld, um sie zu bezahlen, und verantwortungsbewusste Verleger kontrollieren ihre Inhalte. Die westlichen Gesellschaften müssen sich dem enormen potenziellen Schaden stellen, den schlecht regulierte soziale Medienplattformen verursachen können. Facebook muss seiner globalen Verantwortung gerecht werden.»

«Neatkariga Rita Avize»: EU und UN verschließen Augen

RIGA: Zur Situation an den EU-Außengrenzen zu Belarus meint die lettische national-konservative Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Donnerstag:

«Die EU-Kommission weigert sich, Geld für den Bau eines Zauns an der Ostgrenze bereitzustellen, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge fordert Lettland, Litauen und Polen auf, die Praxis der Festnahme von Migranten einzustellen und alle aufzunehmen. Zugleich verschließen sie die Augen, dass kriminelle Gruppen Kinder gezielt ausbeuten. Minderjährige werden bewusst Todesgefahren ausgesetzt - Kälte, Hunger, Krankheit. (...) Erwachsene bringen sie gewaltsam und zu einem einzigen Zweck an die Grenzen der Europäischen Union. Eine Gruppe von Migranten, die Kinder mitbringen, hat bessere Chancen, nach Lettland reingelassen zu werden.»

«Kristeligt Dagblad»: Brauchen Polen in Europas Mitte

Die konservative dänische Tageszeitung «Kristeligt Dagblad» (Kopenhagen) kommentiert am Donnerstag den Streit Polens mit der EU um die Rechtsstaatlichkeit:

«Es kann weder von Erpressung noch von Krieg die Rede sein, wenn man sich an die Regeln eines Vereins halten muss, dem man freiwillig beigetreten ist. Als Hüterin des Vertrages ist es Aufgabe der Kommission, dafür zu sorgen, dass sich alle an diese Regeln halten. (...)

Dennoch ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, damit sich der Streit um den polnischen Rechtsstaat nicht zur größten Krise der EU seit dem Brexit entwickelt - oder gar zu einem Polexit. Anders als die Briten gehören die Polen zum Zentrum Europas. Bei der Osterweiterung ging es darum, dass Europa endlich zusammenfindet. Die EU wird zu ihren demokratischen Grundwerten stehen müssen, aber es ist auch wichtig, die Polen davon zu überzeugen, dass wir sie mitten in Europa brauchen.»

«Le Figaro»: Wirtschaftsaufschwung auf Kredit

PARIS: Zu den sinkenden Arbeitslosenzahlen in Frankreich schreibt die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

«Die Beschäftigungssituation in Frankreich verbessert sich so schnell, dass die Firmen mit dem Einstellen von neuen Arbeitskräften kaum hinterherkommen. Wer hätte das nach einem solchen Wirtschaftsschock gedacht? So wie die Dinge gerade laufen, wird sich der französische Präsident Emmanuel Macron mit einer auf sieben Prozent gesunkenen Arbeitslosenquote (...) gut vor den Wählern präsentieren können. (...) (Allerdings) rührt der stürmische Wirtschaftsaufschwung von den zig Milliarden Euro an öffentlichen Geldern, die seit zwei Jahren in die Wirtschaft gepumpt wurden. Zweifellos, es musste eine Lösung für die Rettung der Wirtschaft in der Pandemie gefunden werden. Aber die Lösung sieht so aus, dass man das wirtschaftlich Wachstum und somit auch die Arbeitsplätze mit Krediten gekauft hat. Früher oder später müssen diese Schulden wieder zurückgezahlt werden.»

«Corriere della Sera»: Zeit für Handeln in Taiwan-Krise gekommen

ROM: Zur Lage zwischen China und Taiwan schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Donnerstag:

«Abgesehen von der Propaganda (...) ist das, was zählt, dass in der Region eine Verstärkung an Aggression verzeichnet wird, der Europa unachtsam zusieht, als ob es sich um eine weit entfernte Sache handle. Es wird der Tag kommen, an dem sich die europäischen Länder darüber beklagen, dass sie nicht angemessen darüber informiert worden seien, was sich zwischen dem Ost- und Südchinesischen Meer abgespielt hatte, so wie es mit Afghanistan passiert ist. Und nach der Überraschung treten sie zu einem Wettlauf in ihrem Lieblingssport an, nämlich sich für die Ausrichtung eines Friedenstisches in ihren jeweiligen Hauptstädten zu bewerben.

Diesmal handelt es sich jedoch um zu schlaue und zu optimistische Absichten. Alles, was es über die Taiwan-Krise zu wissen gibt, ist für alle sichtbar. Seht einfach hin. Und wenn es eine Zeit gibt, etwas Nützliches zu tun, um den Frieden zu retten - zusammen mit dem Recht der Taiwaner, weiterhin in Freiheit zu leben -, dann ist die Zeit jetzt gekommen.

«Kommersant»: Moskau präsentiert sich als zuverlässiger Gaslieferant

MOSKAU: Nach der Ankündigung erhöhter russischer Gaslieferungen nach Europa schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Vor dem Hintergrund der Energiekrise in Europa und dem Beginn der dortigen Heizperiode hat sich Russland entschlossen, seine Rolle als zuverlässiger Gaslieferant zu unterstreichen. Präsident Wladimir Putin wies Gazprom an, mit der Befüllung der fast leeren unterirdischen Speicher in der EU zu beginnen.

Nach Berechnungen von Experten wird das Unternehmen vor dem Winter nicht mehr als fünf Milliarden Kubikmeter dorthin pumpen können. Und selbst das kann es nur unter der Bedingung, dass nicht nur der Transit über Belarus erhöht wird, sondern auch der über die Ukraine - ein Szenario, das Gazprom seit langem und prinzipiell meidet. Doch bislang haben schon alleine die Versprechungen Gazproms über das Auffüllen der Speicher ausgereicht, um die Gaspreise in Europa sinken zu lassen.»

«NZZ»: Universitäten müssen Konfuzius-Institute meiden

ZÜRICH: Die «Neue Züricher Zeitung» kommentiert am Donnerstag Chinas Einflussnahme an westlichen Hochschulen:

«Die Vorteile solcher Institute für europäische Universitäten liegen auf der Hand: Sie bieten Sprach- und Kulturkurse für wenig Geld an, denn einen Großteil der Kosten trägt eine Stiftung in China. Das geht so lange gut, bis der chinesische Staat in die inhaltliche Gestaltung der Institute einschreitet und dies öffentlich bekannt wird wie im jüngsten Fall.

Europa braucht dringend mehr China-Kompetenz; Menschen, die Chinesisch können, China erforschen, in China gelebt haben. Aber diese Kompetenz muss unabhängig von der chinesischen Regierung aufgebaut werden. Dafür müssen Universitätsleitungen und die Steuerzahler bereit sein, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Konfuzius-Institute sind keine billige Alternative zu einem Sinologie- oder Ostasien-Institut.

Bei der jetzigen Konstellation verlieren beide Seiten. Universitäten geraten in Erklärungsnot: Sie verleihen Legitimation an Institute eines Landes, das der Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Meinung enge Grenzen setzt. Aber auch China kann nicht die gewünschte Soft Power generieren, wenn seine Institute den Ruf haben, bloße Instrumente der Regierung in Peking zu sein.»

«La Vanguardia»: Beim Klima kommt es auf die USA und China an

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» befasst sich in einem Kommentar am Donnerstag mit dem kommenden Weltklimatreffen:

«Pessimisten sagen, dass die Auswirkungen der globalen Erwärmung bereits irreversibel seien, während Optimisten glauben, dass die Erde noch gerettet werden kann, je nachdem, wie die Glasgow-Konferenz (COP26) ausgeht. Deren Erfolg wird von der Haltung der beiden Giganten abhängen: China und die USA. Das asiatische Land hat seine Bereitschaft zum Umweltschutz angekündigt, obwohl es die vom Pariser Abkommen geforderten Klimaschutzpläne noch nicht vorgelegt hat und Präsident Xi Jinping nicht in Glasgow sein wird. Bei den USA sind die Aussichten auch nicht besser, da Joe Biden es nicht geschafft hat, seine demokratischen Senatoren davon zu überzeugen, ihn bei seinem milliardenschweren Sozial- und Klimaausgabenplan zu unterstützen.

Klar ist, dass der Gipfel die letzte große Chance ist, die verheerenden Folgen des Klimawandels zu stoppen: Überschwemmungen, Dürren, Brände. Die Mehrheit der Weltbevölkerung ist eindeutig für die grüne Sache sensibilisiert. Hoffentlich sind unsere Führungskräfte der Aufgabe gewachsen und machen ihre Arbeit gut. Vor allem die beiden wichtigsten Weltführer: Biden und Xi.»

«Die Presse»: eine Überdosis populistischer Heuchelei in Polen

WIEN: Über den Streit Polens mit der EU schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Es mag schon sein, dass die Rufe nach deutschen Reparationen und die Unterstellungen, jeder oppositionelle Politiker hätte einen Großvater bei der Wehrmacht und den anderen in der Roten Armee gehabt, bei der gottesfürchtigen Landbevölkerung ziehen. Besorgniserregend wird die Sache dann, wenn Premier Mateusz Morawiecki im Konflikt mit der EU die Toten aus den Mausoleen holt und seinen europäischen Partnern vorwirft, sie würden den Dritten Weltkrieg anzetteln wollen. (...)

Anders als beim Drogenmissbrauch endet eine Überdosis populistischer Heuchelei im Normalfall nicht tödlich. Doch sie verursacht Langzeitschäden. Und jämmerlich anzusehen ist sie auch.»