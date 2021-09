Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Washington Post»: Impfverfügungen wirken

WASHINGTON: Immer mehr Unternehmen und Regierungsstellen in den USA verpflichten ihre Beschäftigten, sich gegen Corona impfen zu lassen. Die «Washington Post» begrüßt das am Donnerstag:

«Es gibt positive Zeichen, dass Impfverfügungen von Unternehmen und Regierungsstellen erfolgreich sind. Während die Zahl der ungeimpften Menschen in den USA immer noch zu groß ist - nur 64,9 Prozent der infrage kommenden Amerikaner sind voll geimpft - gewinnt die Idee der Verfügungen an Boden und wird hoffentlich zur Norm.

United Airlines wurde zur ersten US-Fluglinie, die von ihren Beschäftigten die Impfung verlangt, und die Ergebnisse sind eindrucksvoll. Aus einer Belegschaft von grob 67.000 Menschen haben weniger als drei Prozent eine Befreiung aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen verlangt, und ein Prozent hat sich nicht an die Verfügung gehalten (...) Der Staat New York, wo das Virus einen hohen Tribut in der Frühphase der Pandemie forderte, setzte am Montag eine Frist für die Beschäftigten von Krankenhäusern und Pflegeheimen, sich impfen zu lassen (...)

Wenn die Leute vor einer harten Entscheidung stehen - einen Job und Immunität durch Impfung zu haben oder keines von beiden - entscheiden sich die meisten für den Job und die Spritze. Eine echte Option für Ausnahmen aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen ist unverzichtbar, aber es ist unverantwortlich, wenn Menschen ohne einen legitimen Grund die Impfung verweigern. Die Ungeimpften füllen die Krankenhäuser und Leichenhallen und verlängern die Pandemie. »

«Der Standard»: Wahlschlappe nicht Laschets Schuld allein

WIEN: Über den wachsenden Druck auf CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet schreibt die Wiener Tageszeitung «Der Standard»:

«Man kann natürlich den enormen Ingrimm in der Union verstehen. Nach 16 Jahren droht der Verlust des deutschen Kanzleramtes. Dieser Frust muss raus, daher wird die Gruppe der Laschet-Kritiker täglich größer. Aber es ist zu einfach, alles nur auf den Kanzlerkandidaten zu schieben. Nach der langen Kanzlerschaft Merkels ist die CDU inhaltlich ausgeblutet. Weiter so, aber halt ein bisschen anders, das war ihr eher vages Angebot im Wahlkampf. Das ist nicht Laschets Schuld allein. (...)

Der Plan, den er jetzt mit der Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP verfolgt, mag vielen abenteuerlich und an der Realität vorbei erscheinen. Aber er bewegt sich innerhalb der Regeln. Auch ein Zweitplatzierter kann Bundeskanzler werden, wenn er eine Koalition zustande bringt, der Wahlsieger dies hingegen nicht schafft.»