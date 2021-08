Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.08.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«La Vanguardia»: Für Lieferengpässe gibt es keine schnelle Lösung

MADRID: Zur Verschlechterung der Stimmung in der deutschen Wirtschaft unter anderem wegen der Lieferengpässe in der Industrie schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Die Produktionsschwierigkeiten der deutschen Lokomotive könnten nicht nur die Wirtschaft des Landes schwächen, sondern auch das Tempo des Aufschwungs in Europa insgesamt verlangsamen (...) Der Einbruch der Produktion in Deutschland und die Ungewissheit im Zusammenhang mit der bevorstehenden Bundestagswahl, die die 16-jährige Amtszeit von Angela Merkel beenden wird, haben zu einem erheblichen Vertrauensverlust in der deutschen Wirtschaft geführt, der sich in einem Rückgang der Investitionen niederschlagen könnte. Das wiederum könnte die Probleme verschärfen. Das Besorgniserregendste an der unerwarteten Versorgungskrise in der europäischen Wirtschaft ist, dass es keine kurzfristigen wirtschaftlichen Maßnahmen gibt, die zu einer Lösung beitragen könnten. Nur die Zeit wird die Probleme des Marktes und im internationalen Schiffsverkehr mit den Warteschlangen vor Chinas Häfen lösen.»

«Libération»: Amerikaner sind in Afghanistan gescheitert

PARIS: Zum amerikanischen Rückzug aus Afghanistan schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Donnerstag:

«Nachdem sie die Korruption mit Hunderten Milliarden von Dollar weiter angetrieben haben, nachdem sie es nicht geschafft haben, die afghanischen Führungskräfte zu ermutigen, ein Schulsystem auf die Beine zu stellen, das die Bevölkerung dazu antreibt, seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, und - vor allem - nachdem sie kläglich daran gescheitert sind, eine nationale Armee zu gründen, die dieses Namens auch würdig ist, sind die Amerikaner mit ihrem Rückzug (aus Afghanistan) auf tragische Weise gescheitert. Sie beschämen damit die europäischen Staaten, die von den Ereignissen überwältigt wurden.»

«Nesawissimaja»: Russlands Vorgehen gegen Medien ist willkürlich

MOSKAU: Nach der umstrittenen Einstufung mehrerer unabhängiger Medien zu «ausländischen Agenten» in Russland schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Die Behörden scheinen den Medien zu sagen: «Wenn ihr sauber seid, also finanziell unabhängig vom Ausland, braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn ihr Angst habt, stimmt irgendetwas nicht mit euch.» Die Medien wissen derzeit nicht, wie sie arbeiten sollen. Zum Beispiel, wie sie den Status ihrer Seite oder ihres Senders als «ausländischer Agent» kenntlich machen sollen. (...)

Die Medien wollen zumindest nach klaren Regeln leben und arbeiten. Regulatorische Vorgaben sind bei jedem Gesetz Standard: Es soll eine dicke Linie ziehen zwischen legal und illegal. Wird das nicht erfüllt, ermöglicht das dem Staat Willkür. Und Willkür ist kein bisschen besser als Gesetzlosigkeit. (...)

Willkür und Gesetzlosigkeit sind gleichermaßen schädlich für einen Staat. Und verhängnisvoll für Moral und Gesellschaft. Darüber kann es keine zwei Meinungen geben.»

«Corriere della Sera»: Niemand kann Biden beim Truppenabzug zwingen

ROM: Zur Rolle der USA in Afghanistan schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Donnerstag:

«Niemand hat die Würde, dem amerikanischen Präsidenten aufzuerlegen, US-Soldaten über den 31. August hinaus auf afghanischem Boden zu halten. Und reißerisch gegen das zu verstoßen, was sein Land mit dem «islamischen Emirat» vereinbart hat. Die Vereinbarungen zu respektieren, wird den Vereinigten Staaten mehr Macht geben, um in anderer Weise zu intervenieren, auch militärisch, aber anders als mit der Präsenz der vergangenen 20 Jahre.

Zu den Pakten zu stehen und dem gegebenen Wort Vertrauen zu geben, wird einem morgen mehr Würde bieten, um Allianzen Leben einzuhauchen, die dann in der Lage sind, die Männer von Mullah Abdul Ghani Baradar zu zwingen, auch diese Pakte zu respektieren. Was Joe Biden angeht, wäre es kleinlich, das, was sich in Afghanistan im August 2021 ereignete, ihm in die Schuhe zu schieben. Warten wir ab, bevor wir ein Urteil über die ersten Monate seiner Präsidentschaft abgeben.»

«NZZ»: Kaufprämien sind für Klimaschutz nicht effizient

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Wahlkampf-Vorstoß der Grünen zur Subventionierung von Lastenfahrrädern:

«Gerade weil der Klimaschutz eine gewaltige Aufgabe ist, muss er möglichst effizient angegangen werden. Kaufprämien sind jedoch ein typischer Bestandteil der bisherigen deutschen Klimapolitik, die aus einer ineffizienten Vielzahl von Geboten, Verboten, Abgaben und eben auch einem übersichtlichen Wust von Fördergeldern für alles Mögliche besteht. Das kostet den Steuerzahler viel Geld, ohne dass die klimapolitischen Ergebnisse berauschend wären - und zuweilen setzt der Staat mit seinen Subventionen auch auf falsche Pferde. So förderte Deutschland den Aufbau einer Solarzellenproduktion, die bald schon nach China abwanderte. (...)

Das Argument der Grünen, dass auch für Elektroautos Kaufprämien bezahlt würden, ist zwar richtig. Aber auch für diese gelten die obigen Einwände: Ein schlechtes Instrument wird nicht dadurch besser, dass man es auf das Lastenrad ausdehnt.»

«Politiken»: Bidens Sozialplan ist eine große Sache für die Welt

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Donnerstag die Klimapläne im Wohlfahrtsplan von US-Präsident Joe Biden:

«Dass die USA ernsthaft auf den Klimazug aufsteigen, ist nicht nur im Hinblick auf die eigenen enormen Emissionen der Supermacht entscheidend. Es ist auch absolut zentral, um die nötige internationale Tatkraft und den nötigen Druck auf Großmächte wie China und Indien aufbauen zu können, die noch lange nicht genug tun, um den Klimawandel zu verhindern. Viel zu lange konnten sie die fehlenden Klimaambitionen der USA zum Vorwand nehmen, selbst nicht viel mehr zu tun. Sowohl für die Amerikaner als auch für die Welt ist es entscheidend, dass Bidens Plan angenommen wird. Es gibt buchstäblich keine Zeit zu verlieren.»

«De Telegraaf»: Europa muss in den Spiegel schauen

AMSTERDAM: Zur Afghanistan-Politik von US-Präsident Joe Biden heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Nicht allein die Afghanen, die für Ausländer gearbeitet haben, sind Opfer des raschen Rückzugs, auf den Joe Biden Kurs genommen hat. Auch die Nato-Partner und die EU fühlen sich im Stich gelassen. Boris Johnson und Emmanuel Macron, die bereits davon überrascht wurden, dass der amerikanische Rückzug nicht mit ihnen abgesprochen worden war, baten nun fast auf Knien um mehr Zeit für die Evakuierungsaktion. Doch sie wurden wie kleine Kinder in die Ecke gestellt. (...)

Allerdings muss auch Europa selbst in den Spiegel schauen. Jahrelang hat es von amerikanischen Einsätzen und finanziellen Aufwendungen profitiert. Donald Trump war nicht der erste Präsident, der von ihnen forderte, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Er hat es nur am deutlichsten gesagt. Nur spärlich stiegen die europäischen Militärbudgets an. Die Nato ist vom Regen in die Traufe gekommen. Die Diskussion, ob die EU eine eigene Streitmacht aufbauen muss, weil man den Amerikanern (sprich: Joe Biden) nicht mehr vertrauen kann, wird wieder aufflammen.»

«NZZ»: Robuste europäische Interessenpolitik nötig

ZÜRICH: Zur Reaktion Europas auf die Afghanistan-Politik von US-Präsident Joe Biden meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Der radikale Alleingang, mit dem Biden ohne Konsultation oder Rücksichtnahme auf europäische Wünsche den Rückzug aus Afghanistan durchzieht, legt nahe: «America first» is back (oder war gar nie weg). (...)

Kommt jetzt der Moment, an dem die EU die oft beschworene strategische Autonomie zu leben beginnt und zu einem geopolitischen Player wird? Das wird nicht geschehen. Die Union bleibt im Kern ein heterogenes Bündnis von Nationalstaaten, die einmal mehr, einmal weniger empfänglich sind für die Angebote und Einmischungen der Großmächte. (...)

Doch die amerikanischen Rücksichtslosigkeiten dürften dazu führen, dass Europa sich öfter auf seine real existierenden Stärken besinnt: Die EU ist eine wirtschaftliche und regulatorische Großmacht. In den Debatten um die Regulierung der amerikanischen Technologie-Riesen und in handelspolitischen Fragen sollte Brüssel jetzt die Samthandschuhe endgültig ausziehen. Nicht um sie Biden vor die Füße zu werfen, aber um seinerseits eine robuste Interessenpolitik gegenüber Amerika zu betreiben.»

«Wall Street Journal»: Europa könnte Migrationskrise bevorstehen

NEW YORK: Zu den Folgen des Abzugs der US-Truppen in Afghanistan schreibt das «Wall Street Journal»:

«Die unmittelbare Krise in Kabul wird enden, wenn die US-Truppen abziehen, aber die Kapitulation von Präsident (Joe) Biden vor den Taliban wird weit über Afghanistan hinaus schädigende Auswirkungen haben. Eine weitere Migrationskrise in Europa könnte zu den folgenreichsten gehören. (...) Terrorgruppen könnten eine chaotische Migration für zukünftige Angriffe ausnutzen. (...)

Frankreich hat das fähigste Militär des Kontinents. Es hat auch eine bald bevorstehende Präsidentschaftswahl, bei der Wladimir-Putin-Befürworterin Marine Le Pen bereits eine ernstzunehmende Kandidatin ist. Eine Migrationskrise wird ihr in die Hände spielen. Skeptiker der transatlantischen Beziehungen in Deutschland, Italien und anderswo könnten einen ähnlichen Auftrieb bekommen. Die europäische Bestürzung über Herrn Bidens verpfuschten Abzug ist schwerwiegend und durchläuft das (gesamte) politische Spektrum.

Die Biden-Regierung stellt die afghanische Katastrophe als unvermeidlichen, aber kurzfristigen Rückschlag (...) dar. Diese Strategie erfordert jedoch, dass stabile und freundlich gesinnte europäische Verbündete mehr von ihrer eigenen Verteidigungslast tragen. Das Versagen des Präsidenten in Afghanistan wird das erschweren.»

«Der Standard»: Scholz ist solide, staubtrocken und deshalb sexy

WIEN: Zu den Umfragewerten der SPD schreibt «Der Standard» am Donnerstag in Wien:

«SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist plötzlich sexy, weil so solide und staubtrocken. Man hätte vor ein paar Monaten noch keinen Cent auf ihn gewettet. Doch die Konkurrenz hat einfach zu viele Minuspunkte gesammelt. An der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock klebt eine ganze Pannenserie, wie Öko-Honig, der sich nicht abrubbeln lässt. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet lacht im Flutgebiet und vermag mit seiner Kampagne nicht richtig zu überzeugen. Scholz' herausragendes Qualitätsmerkmal ist derzeit also, unter Schwachen der Stärkste zu sein. (...) Scholz hat eine beachtliche Kurve hingelegt. Um deren Weiterwachsen nicht zu gefährden, gibt sich die SPD auch sehr geschlossen. Die eigenen Leute glauben an Scholz. Damit hat er Baerbock und Laschet einiges voraus.»