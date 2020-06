Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 18/06/2020 | Aktualisiert um: 15:45 | Überblick

«Sme»: Trumps Polizeireform geht in die richtige Richtung

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» begrüßt am Donnerstag die von US-Präsident Donald Trump anekündigte Polizeireform:

«Wir werden hier wohl nicht Trumps Eigenlob zustimmen, dass sein Dekret «historisch» sei (...). Aber die von ihm verkündete Polizeireform ist tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung. Zwar noch etwas zu bescheiden, aber dennoch richtig. Und auch wenn private Treffen mit den Familien getöteter Schwarzer nicht viel oder gar nichts an seinem Image als Rassist ändern, so war es doch immerhin nach drei Wochen an Protesten erstmals eine Geste von ihm, an der sich auch die strengsten Kritiker nicht stoßen sollten.

Es ist auch nicht richtig, dem Präsidenten vorzuwerfen, dass er nach der Trauer über die verlorenen Leben von Afroamerikanern auch den «mutigen Frauen und Männern in blauen Uniformen, die unsere Straßen schützen, ...» seinen Respekt zollte. Er meinte ja damit nicht die Täter der Polizeigewalt, sondern die riesige Zahl an Polizisten, die ihren Beruf nach Gesetz und Gewissen korrekt ausüben. (...)

Wie sich gezeigt hat, arbeiten bei der amerikanischen Polizei auch Sadisten, Rassisten und andere Fehlgeleitete (...), das ist ein Versagen des Systems. Aber in der schwersten Zeit, die die Polizei als Institution gerade erlebt, ist eine politische Unterstützung für sie angebracht und keineswegs ein Fehltritt. Völlig daneben sind im Gegenteil die anarchistischen Fantasien von einer Reduzierung der Polizeikräfte.»

«Latvijas Avize»: Gemeinsames Singen statt gleiches Denken

Riga (dpa) - Die national-konservative lettische Tageszeitung «Latvijas Avize» beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Thema Integration:

«Es wird viel über die Integration der Gesellschaft gesprochen, aber wir müssen breiter denken: Bei der Integration geht es nicht nur darum, verschiedene Nationalitäten in eine vereinte Gesellschaft zu integrieren, sondern auch darum, verschiedene Meinungen zu integrieren. Wir müssen nicht für alle gleich denken, aber wir müssen «von einem Blatt singen», wenn auch mit unterschiedlichen Stimmen. Es bleibt die Frage - wie kann man dies fördern?»

«Hospodarske noviny»: Europäer müssen USA etwas bieten

PRAG: Die Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zum geplanten Truppenteilabzug der USA aus Deutschland:

«Die Europäer werden künftig viel stärker als bisher auf das amerikanische Tauschgeschäft «etwas gegen etwas» eingehen müssen. Im Falle der Verteidigungsallianz wünschen sich die USA ein stärkeres Engagement der Nato in ihrem sich verschärfenden Konflikt mit China. (...) Mit der Nato steht es nun wie zu Beginn der 1990er Jahre. Neben der traditionellen Rolle der Abschreckung Russlands muss das Bündnis für sich weitere wichtige Themen entdecken, um das Engagement der US-Amerikaner in Europa zu erhalten. Die Europäer geben selbst nicht genug für Verteidigung aus - da hat US-Präsident Donald Trump recht -, um den amerikanischen Bündnispartner einfach nur ziehen zu lassen. Das gilt unabhängig davon, ob Trump im Weißen Haus sitzt oder ein anderer Präsident.»

«Times»: Westliche Demokratien sollten Freundschaft mit Indien zeigen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag den indisch-chinesischen Grenzkonflikt:

«Konflikte um natürliche Ressourcen, vor allem um Wasser, schüren ebenfalls Spannungen. Doch dieser Konflikt hat eine weitere geopolitische Dimension als nur ein Disput über eine Grenze. (...) Peking hat die Gelegenheit einer globalen Pandemie ergriffen, um seine militärische Macht zu demonstrieren und seinen politischen Einfluss auszudehnen. Es ist gegen malaysische Bohrinseln vorgegangen, es hat im Südchinesischen Meer einen vietnamesischen Fischkutter versenkt, Taiwan ungeachtet dessen korrekter Warnung vor dem neuen Coronavirus bedroht, und es hat versucht, die Autonomie Hongkongs zu zerschlagen. Indien ist verständlicherweise besorgt und hofft auf Unterstützung durch den Westen. China ist eine in wachsendem Maße selbstbewusste regionale Kraft. Westliche Demokratien könnten helfen, Pekings Ambitionen einzudämmen, indem sie ihre Freundschaft mit Indien deutlich machen.»

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: Bilder aus China zur Abschreckung

STRAßBURG: Die neue Corona-Welle in Peking kommentiert die französische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Donnerstag:

«Aufgestellte Absperrungen, leere Straßen, halb zugezogene Vorhänge: Dieses Bild stammt nicht aus dem letzten Winter aus Wuhan, sondern kommt direkt aus Peking, das sich ganz schnell vor den neuen Coronavirus-Fällen verbarrikadiert. Auch wenn die Epidemie aktuell mehr Verwüstung in Brasilien, in Peru, im Iran oder in den Vereinigten Staaten anrichtet, ist die Ausgangssperre, die in Peking verhängt wurde, alles andere als unbedeutend. (...) Das Virus ist im Umlauf, China greift auf Dramatisierung zurück, um die Welt davor zu warnen. Das ist ein Mittel wie jedes andere, um Angst zu verbreiten, die Gemüter zu vergiften und somit die konkurrierenden Märkte zu schwächen. Denn China kämpft auch auf diesem Terrain, dem des wirtschaftlichen Wettbewerbs.»

«Trud»: Unruhen in den USA deuten auf düstere Zukunft hin

SOFIA: Zu den Protesten und Unruhen in den USA schreibt am Donnerstag die bulgarische Zeitung «Trud»:

«Jetzt konzentrieren die Extremisten eine derartige Macht über die amerikanische Gesellschaft, dass sie in der Lage sind, die Geschichte neu zu schreiben und die Grundlagen ihres Staates zu zerstören - und damit die der Welt. (...) Macht für Vandalen ist ein Rezept für das Scheitern jeder Gesellschaft. Die Neoliberalen streben die Beibehaltung ihrer Position an und hetzen ein Ungeheuer auf, das sie nicht kontrollieren können. Die Chance, dass die von den Neoliberalen dominierten Demokraten die (Präsidentschafts-)Wahlen gewinnen, bleibt klein. Die Wahrscheinlichkeit wächst aber, dass sich in Amerika (USA) innere Gräben öffnen, die wieder zu schließen fast unmöglich sein wird. Dies ist allerdings ein sehr düsteres Bild - nicht nur für die (Vereinigten) Staaten, sondern auch für die Welt.»

«NZZ»: Konflikt nicht als Ablenkungsmanöver missbrauchen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Grenzkonflikt zwischen China und Indien:

«Man sollte meinen, dass der indische Premierminister Narendra Modi und der chinesische Partei- und Staatschef Xi Jinping gegenwärtig mit anderweitigen Problemen beschäftigt sind, als dass sie sich Scharmützel an der Grenze leisten könnten. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie und der damit verbundene Einbruch der nationalen Wirtschaft würde die volle Aufmerksamkeit der Staatsführer hüben und drüben erfordern. Es bleibt zu hoffen, dass sie den Konflikt nicht dazu missbrauchen, um von den Schwierigkeiten im eigenen Land abzulenken. (...)

Verstärkend kommt in diesem Fall dazu, dass Modi und Xi sich beide als starke Männer inszenieren, die alles unter Kontrolle haben. Nationalismus und Stolz auf das eigene Land sind ein zentraler Teil ihrer Politik. Ihr Ego lässt es nicht zu, dass sie sich eine Blöße geben. Ihr politisches Überleben verlangt, dass sie keine Schwäche zeigen.»

«Rzeczpospolita»: Der Preis des Händedrucks mit Donald Trump

WARSCHAU: Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Polen hat das Weiße Haus Amtsinhaber Andrzej Duda zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump eingeladen. Dazu schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Ist es gut oder schlecht, wenn sich ein paar Tage vor einer Wahl der Präsident, der sich um eine Wiederwahl bemüht, im Salon des Staatschefs des wichtigsten Landes der Welt zeigen darf? Wenn wir nach so einer Visite überzeugt wären, dass sich die Sicherheit Polens dadurch erhöht hätte, wäre es natürlich gut. Leider suggerieren die letzten Aktionen von US-Präsident Donald Trump auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik - der Beginn einer Phase des totalen Konflikts mit Deutschland, der Abzug Tausender US-Soldaten von dort - etwas anderes. Polens Diplomatie hat sich (in den Konflikt) nicht hineinziehen lassen und betont, dass wir zwar mehr US-Soldaten bei uns haben möchten, aber nicht auf Kosten Deutschlands.

Das Treffen (von Trump und Duda) während des Wahlkampfes ist in erster Linie ein Versuch, die Chancen auf eine zweite Amtszeit Dudas zu erhöhen. Wenn Polen dabei gewinnt, gewinnt Duda. Aber der Teufel lauert im Detail - von der Kraft dieses Spruchs wird sich Duda überzeugen, wenn er das Weiße Haus wieder verlässt und begreift, welchen Preis der Händedruck von Donald Trump hatte.»