Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«NZZ»: Taliban brauchen Unterstützung im Volk

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die bislang gemäßigten öffentlichen Auftritte der Taliban:

«Völlig überraschend kommen die versöhnlichen Töne nicht. Seit längerem bemühen sich die Taliban um ein gemäßigteres Image. Mit ihrem religiösen Fanatismus hatten sie sich zwischen 1996 und 2001 höchst unpopulär gemacht und waren international völlig isoliert. An der Spitze sitzen noch heute einige der Mullahs, die schon damals dabei waren. Sie wissen, dass sie auf Unterstützung im Volk und auf ausländische Hilfe angewiesen sind, wenn sie sich diesmal länger an der Macht halten wollen.

Um die Afghanen und vor allem auch die Afghaninnen von ihrer Läuterung zu überzeugen, müssen die Islamisten aber sehr viel mehr bieten als versöhnliche Worte. (...) Noch heute sieht die Realität an der Basis anders aus, als die Führung weismachen möchte. Aus allen Landesteilen gibt es Berichte über grausame Morde, Übergriffe und Einschüchterungen durch die Taliban. Lokale Kommandanten rächen sich an einstigen Gegnern oder begleichen persönliche Rechnungen. Die Führung muss diesem Treiben umgehend Einhalt gebieten, wenn sie die Bevölkerung für sich gewinnen will.»

«Der Standard»: Laschet blinkt nach rechts

WIEN: Zu den Äußerungen von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zu möglichen Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Auch der Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat die vielen verzweifelten Menschen am Flughafen in Kabul wahrgenommen. Zwar sagt er, wie viele andere auch, dass Deutschland den Ortskräften helfen müsse. Aber er betont gleichzeitig, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholen dürfe. Jenes Jahr also, in dem so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. (...)

Zynisch ist der Satz auch, weil Laschet das Bedrohungsszenario schon an die Wand malt, während Menschen verzweifelt versuchen, sich gerade noch aus Afghanistan herauszuretten - im Übrigen auch, weil die Deutschen ihnen lange Zeit nicht geholfen haben. Aber das nimmt Laschet in Kauf, weil er vor einem Angst hat: dass der AfD ein neues Wahlkampfthema in den Schoß fallen könnte. Also blinkt er erst einmal nach rechts. Werte wie Humanität müssen sich dabei hintanstellen.»