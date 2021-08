Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«La Vanguardia»: Mit Rundfunkgesetz verärgert Polen nun auch die USA

MADRID: Zum Bruch des polnischen Regierungsbündnisses im Streit um ein neues, äußerst umstrittenes Rundfunkgesetz schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Die Meinungsverschiedenheiten zwischen (Ministerpräsident Mateusz) Morawiecki und (seinem Stellvertreter Jaroslaw) Gowin hatten sich bereits in den letzten Monaten bei Themen wie Steuererhöhungen, Justizreformen und Aufteilung der europäischen Hilfsfonds zugespitzt. Auslöser der Krise war nun jedoch das Rundfunkgesetz, das das US-Unternehmen Discovery zwingen wird, seine Beteiligung an einem regierungskritischen Fernsehsender aufzugeben. Für viele Polen ist dies eine Attacke auf die Pressefreiheit.

Das gestern verabschiedete Gesetz ist ein weiterer Schritt, um regierungskritische Medien zum Schweigen zu bringen, und es wird von einem großen Teil der Öffentlichkeit als Rückkehr zu den Zeiten der kommunistischen Zensur angesehen. Die (Regierungspartei) PIS rechtfertigt die Verstaatlichung der Medien mit dem Schutz der nationalen Sicherheit. Das führt zu einer neuen Auseinandersetzung mit der EU - und diesmal auch zu einer Konfrontation mit den USA.»

«De Tijd»: Pressefreiheit ist ein Grundsatz der EU

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Donnerstag die Kritik der EU an Polens neuem Rundfunkgesetz:

«Es gilt das Prinzip, dass jeder, der einem Klub angehört, auch die Regeln dieses Klubs befolgt. Die demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien sind die Grundlage der Europäischen Union. Zu diesen Grundsätzen gehört die Pressefreiheit. Einem Land steht es frei, sich gegen eine übermäßige Medienkonzentration - durch wen auch immer - zu wehren. Aber es steht ihm nicht frei, jegliche oppositionelle Stimmen einfach zu verbieten.

Das ist natürlich keine leichte Auseinandersetzung. Der Ausschluss eines Landes aus der Europäischen Union kann nur mit einstimmiger Zustimmung der Mitgliedstaaten, mit Ausnahme des Landes selbst, erfolgen. Und Polen weiß, dass es von anderen Ländern geschützt wird. Dieses Gesetz kann jedoch nicht widerstandslos hingenommen werden, wenn wir etwas von den Werten der EU bewahren wollen.»

«Nesawissimaja»: Kremlkritische Opposition wird komplett verdrängt

MOSKAU: Zu der erneuten Anklage gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny in Russland schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Die Behörden setzen die endgültige Verdrängung der kompromisslos eingestellten Opposition aus dem politischen Feld fort oder schließen diese sogar schon ab. Früher bedeutete nicht-systematische Opposition, dass bestimmte Parteien und Politiker einfach nicht ins Parlament kamen, keine staatliche Finanzierung erhielten, gespenstische Perspektiven hatten und deshalb ihre Strukturen und Taktiken ständig änderten. Heute bedeutet Nicht-systematisch-Sein ein Balanceakt am Rande der Einstufung als «ausländischer Agent», als «unerwünschte Organisation» und als «Extremist».

Für Politiker aus diesen Kreisen gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten: entweder Reue und nach einiger Zeit die Integration ins System - oder Gefängnis, Emigration und Untergrund, aus dem sie herausgezogen und vor Gericht gezerrt werden.»

«Corriere della Sera»: Afghanistan steht vor Zusammenbruch

ROM: Zur Lage in Afghanistan schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Donnerstag:

«Afghanistan steht vor dem Zusammenbruch, und Europa fürchtet eine Flüchtlingswelle wie jene, die durch die Syrien-Krise ausgelöst wurde. Auch Mario Draghi bat im Juni, dass sich die EU darauf vorbereiten solle, einen Fluss illegaler Immigration aufzunehmen. Aber der alte Kontinent scheint auf alle Eventualitäten unvorbereitet zu sein und es gibt sogar jene, die sich davon überzeugen wollen, dass das asiatische Land sicher sei, und dass die ankommenden Migranten nur aus wirtschaftlichen Gründen geflohen seien: Das ist die Annahme der EU-Mitgliedsstaaten, die auf der Balkan-Route liegen, jene, die bisher von den ersten in der EU angekommenen Afghanen genutzt wurde.

Deutschland, Belgien, die Niederlande, Dänemark, Österreich und Griechenland befürchten, dass der ungewollte Zustrom an Migranten unkontrollierbar sein wird, sobald sich jemandem das Tor öffnet - bis jetzt haben sich die konservativen Regierungen der Visegrad-Staaten noch nicht eingereiht. (...) Europas größte Anstrengung könnte sich auf Hilfen für Iran und Pakistan richten, die das Ziel eines stärkeren Migranten-Zustroms sind.

«The Times»: Demokratien müssen wachsam sein

LONDON: Ein Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin ist wegen mutmaßlicher Agententätigkeit für Russland festgenommen worden. Dazu meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«Alle Regierungen betreiben Spionage, aber das heißt nicht, dass sie alle gleich sind. Die Geheimdienste repressiver Staaten betreiben Subversion und begehen gelegentlich sogar Morde an ihren mutmaßlichen Feinden. Die Nachrichtendienste von Demokratien haben das Ziel, diese Aktivitäten zu vereiteln und ihre Bürger vor feindlichen Regimen und terroristischen Gruppen zu schützen, obwohl auch sie nicht vor Spionage zurückschrecken.

Die Verhaftung eines britischen Staatsbürgers in Deutschland, der verdächtigt wird, für Russland zu spionieren, ist ein Hinweis darauf, dass sich die britischen Sicherheitsdienste und die Polizei gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen der Gefahr bewusst sind. Es ist keine Vorverurteilung, wenn man feststellt, dass das Putin-Regime seit langem gegen internationale Normen verstößt, und man zugleich dankbar dafür ist, dass demokratische Staaten wachsam sind.»

«NZZ»: Zeichen der Zeit stehen nicht auf Streik

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in Deutschland:

«Claus Weselsky ist ein gewiefter und rücksichtsloser Taktiker. Der Chef der kleinen Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat den aus seiner Sicht perfekten Zeitpunkt gewählt, um die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn in einen massiven Arbeitskampf zu verwandeln. Inmitten der Ferienzeit hat er unmittelbar nach der Urabstimmung einen zweitägigen Streik im Güter- und Personenverkehr ausgerufen. Dass zwischen Abstimmung und Streikbeginn nicht einmal 24 Stunden liegen, zeigt vor allem eines: Weselsky will Druck erzeugen und Schaden anrichten. (...)

Wenn den Gewerkschaftschef sein Gespür nicht verlassen hat, sollte er merken, dass er sich mit einem diesmal schwächeren Blatt verzocken könnte. Umgekehrt gilt das auch für das Bahn-Management, dem in der Vergangenheit oft Charme und Strategie fehlten, um die Öffentlichkeit in einem Tarifkonflikt auf seine Seite zu ziehen. Die Forderungen der GDL sind nicht so weit vom bestehenden Angebot entfernt, dass man keine Lösung finden könnte. Der eigentliche Machtkampf zwischen GDL, der Konkurrenzgewerkschaft EVG und der Bahn muss dabei unbedingt aus der laufenden Tarifrunde herausgehalten werden, auch wenn das den Beteiligten schwerfällt. Im Sommer 2021 stehen die Zeichen der Zeit nicht auf Streik, sondern auf Verhandlung und Kompromiss.»

«Los Angeles Times»: Virus ist zur Pandemie der Ungeimpften geworden

LOS ANGELES: Zur Vorschrift für Corona-Impfungen oder regelmäßige Tests für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulpersonal im US-Bundesstaat Kalifornien schreibt die «Los Angeles Times»:

«Selbst wenn sie (Kinder) keine Symptome haben, können sie das Virus immer noch in sich tragen und diese Infektion an ihre Familien und Gemeindemitglieder weitergeben, einschließlich schwer immungeschwächter Einzelpersonen, die durch die Impfung weniger geschützt sind. Tatsächlich schnellen die Covid-19-Fälle bei Kindern landesweit in die Höhe - nicht weil die Variante irgendwie Kinder angreift, sondern weil sie viel leichter übertragen wird. Das Virus ist zu einer Pandemie der Ungeimpften geworden - und Kinder unter zwölf Jahren, für die die Impfstoffe noch nicht zugelassen sind, machen einen großen Teil dieser Gruppe aus. (...)

Die Rückkehr in die Schule in diesem Herbst wird nur so erfolgreich sein wie die Zahl der zurückkehrenden Schüler. Die Variante macht bereits traumatisierte Eltern nervös. Impf-, Test- und Maskenpflichten sollten Familien das Vertrauen geben, ihre Kinder wieder auf das Schulgelände zu schicken. Indem sie sich impfen lassen helfen Schulmitarbeiter dabei, die Schüler und sich gegenseitig zu schützen.»