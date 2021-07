Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Tages-Anzeiger»: Verschärfung des US-Wahlrechts ist undemokratisch

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag die von Republikanern angestoßene Verschärfung des Wahlrechts in einigen US-Bundesstaaten:

«Die Wahl 2020 war ein Fest der Demokratie. 155 Millionen Stimmen. Das gab es noch nie. Möglich wurde das, weil in der Pandemie die Briefwahl zum Normalfall wurde. Sie ist - anders als Donald Trump glauben machen will - sicher. Gewonnen haben die Demokraten. Den Republikanern gefällt das nicht, was ihnen keiner verübelt. Wohl aber, dass sie jetzt die Wahlgesetze so ändern, dass potenziell demokratischen Wählern die Stimmabgabe schwer bis unmöglich gemacht wird. In Georgia wurde der Anfang gemacht, jetzt passiert das auch im zweitgrößten Bundesstaat. Die Republikaner wollen verhindern, dass Texas eines Tages an die Demokraten fällt. Statt mit Argumenten neue Wählerinnen zu gewinnen, ändern sie die Gesetze. Zu dieser perfiden Unterwanderung der Demokratie gehört, dass in Texas künftig nur noch per Brief abstimmen darf, wer physisch nachweislich nicht in der Lage ist, ins Wahllokal zu gehen. Wer solche Gesetze macht, verlässt das demokratische Spielfeld.»

«NZZ»: EU-Klimazölle führen nicht zum Ziel

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Klimapolitik der EU:

«Ziel ist es, bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral zu werden. Auf diesem Weg sollen die Treibhausgasemissionen in der EU bis Ende des Jahrzehnts im Vergleich mit 1990 um 55 Prozent verringert werden. Ein zentraler Baustein dafür ist eine Innovation im «Giftkasten» der Zölle und Abgaben: eine Treibhausgasabgabe an der Grenze. Brüssel verspricht sich viel von einem einseitig verhängten Klimazoll. Dieser könnte aber kontraproduktiv wirken. (...)

In der EU besteht die Hoffnung, dass durch die Maßnahme vor allem die USA und China in einen Klima-Klub der Willigen gezwungen werden. Die Unterschiede in der Klimapolitik sind jedoch noch bedeutend, und die Gefahr ist groß, dass die erste Reaktion auf den «Export» der EU-Massnahmen neue Handelskonflikte sind. Dann würde die Bereitschaft zur Kooperation sogar sinken und der Schuss nach hinten losgehen.»

«Der Standard»: Am Ende zahlen sowieso die Verbraucher

WIEN: Zum Klimaschutzpaket der EU-Kommission schreibt die österreichische Tageszeitung «Der Standard» in Wien:

«Nun müssen die Kommission und die 27 Mitgliedsstaaten rasch ins Tun kommen, denn sonst bleiben die grundlegenden Kursänderungen, ohne die es selbst bei allergrößtem Mitteleinsatz nicht gehen wird, auf der Strecke. Das heißt, die Kommissionsvorschläge müssen rasch und vor allem sachlich auf Richtigkeit und Umsetzbarkeit überprüft - und mit konkreten Maßnahmen unterfüttert werden. Taktische Spielchen oder gar Protektionismus für eigene Interessen sind fehl am Platz. (...)

Es ist klar, dass klimaschädliche Subventionen keinen Platz mehr haben in der neuen, grünen EU. Das werden die Verbraucher zwar mit höheren Preisen zahlen, etwa für Flugtickets, aber am Ende zahlen sowieso alles die Konsumenten. Vor allem die Energiewende, der wahrscheinlich wichtigste Baustein des Green Deal, wird für Haushalte und Industrie teuer werden. Ohne Energieeffizienz und ausreichend erneuerbare Energie bleibt der Green Deal graue Theorie. Dazu gehört, dass den Menschen reiner Wein eingeschenkt wird - und der Wandel sozial verträglich gestaltet wird.»