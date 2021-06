Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.06.21 | Überblick

«Der Standard»: Kann Europa die «Chance Biden» nutzen?

WIEN: Nach dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Europa schreibt «Der Standard» am Donnerstag in Wien:

«Amerika ist nicht mehr nur «first» wie unter Trump. Es ist laut Biden «back» bei den europäischen Alliierten. Gemeinsam mit ihnen wollen die USA als starke, aber kooperative Führungsmacht vorgehen, um in einer neuen Weltordnung China, dem zweiten großen Rivalen neben Russland, entgegentreten zu können. (...) Jetzt wird es darauf ankommen, ob die Europäer die «Chance Biden» praktisch nutzen können. Dafür müssten sie sich zunächst selbst einen Ruck geben: die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik revolutionieren, viel mehr in eine EU-Armee investieren. Und auch neue Handelsabkommen mit den USA vereinbaren. Vier Jahre hat die EU nun Zeit für ihre eigene weltpolitische Wende. Dann könnte wieder ein anderer, weniger netter US-Präsident kommen.»